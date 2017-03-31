В РСА зафиксировали опережающий рост выплат в обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. Как отметил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, следствием этого стало то, что уже второй месяц подряд с начала года этот показатель почти равен суммарному размеру сборов.

Согласно его словам, объём сборов страховщиков ОСАГО в течение января-февраля 2017 года составил 28,952 миллиарда рублей, при этом выплаты за указанный период достигли 28,350 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сборов вырос на 0,2%, а общий размер выплат – на 38%.

«Предварительные сведения за первые два месяца 2017 года, подготовленные РСА, свидетельствуют о том, что кризисная ситуация в ОСАГО сохраняется. Этот вид бизнеса продолжает быть убыточным для страховых компаний», — комментирует глава Союза.

Внушительный рост выплат, по его мнению, вызван повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, а также деятельностью «недобросовестных юридических посредников и групп страховых мошенников». «Они искусственно завышают размеры выплат, используя несовершенство законодательства. Тем самым такие мошенники уводят с рынка огромные суммы, которые оседают в их карманах и не достаются страхователям», — добавил Игорь Юргенс.

Согласно отчёту организации, в период с января по февраль текущего года средняя выплата достигла 72 673 рубля. Этот показатель на 24% больше по сравнению с результатом начала 2016 года. Тогда же средняя премия снизилась на 2% и составила бы 6 058 рублей. Отметим, за первые два месяца в РФ было заключено примерно 4 779 000 договоров ОСАГО (прирост к АППГ – 2%).

«Рост числа заключенных договоров ОСАГО связан с запуском масштабного проекта, направленного на обеспечение доступности «автогражданки» на территории всей страны — обязательных продаж электронных полисов ОСАГО», — напомнил президент РСА. Эта норма вступила в силу с 1 января 2017 года.