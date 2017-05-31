В её основе будет опыт, полученный с помощью реализуемых аналогичных программ в странах Северной Америки и Европы.

К разработке предложений для формирования стратегии максимально возможного сокращения аварий с тяжкими последствиями на дорогах приступили специалисты проектного офиса Федерального дорожного агентства. Основой для новой программы станут «лучшие практики уже реализуемых аналогичных программ в странах Северной Америки и Европы, где смертность на дорогах не превышает 50-60 человек на один миллион населения», отметили в пресс-службе Росавтодора.

Известно, что международные консалтинговые компании представили в Росавтодоре свои идеи касательно методов повышения безопасности дорожного движения на основе программ, реализуемых в США, Канаде, Великобритании, Швеции, Италии, Испании, Малайзии, а также в странах Восточной Европы.

Все реализуемые в Евросоюзе дорожные программы основаны на точных экономических расчётах ежегодного ущерба для ВВП государства, который наносит каждая авария со смертельным исходом. В документах отмечается, что достижение нулевой смертности в ДТП способно экономить для бюджета страны около одного миллиарда долларов в год.

Для борьбы со смертностью в дорожно-транспортных происшествиях необходим комплексный подход, отметили в Росавтодоре. Каждая авария должна проходить детальный межведомственный анализ для выявления причин и статистических закономерностей, на основе этой информации будут приниматься превентивные меры. Сейчас требуется повышение скорости реакции на вызов оперативных служб и медицинских бригад; ужесточение требований к техническому состоянию ТС; изменение инфраструктуры в части ликвидации опасных левых поворотов, создания «умных» перекрёстков с управляемыми схемами организации движения и знаками оповещения водителей о погодных условиях.

«На первом этапе перед нами стоит задача определить «истинный север» — главную цель и конкретные показатели, на достижение которых будут направлены все финансовые и технические ресурсы отрасли в ближайшие годы. Среди них, к примеру, минимизация аварий с участием пешеходов, снижение в разы количества аварий, в которых дорожные условия являются сопутствующим фактором. В дальнейшем будут рассчитываться конкретные меры исходя из сопоставления издержек и получаемых выгод в плане снижения аварийности», — комментирует глава Росавтодора Роман Старовойт.

В ведомстве отметили, что планируется произвести расчёты эффективности для каждой конкретной трассы тех методов борьбы с аварийностью, которые будут признаны лучшими, в их числе установка разделительных ограждений, надземных пешеходных переходов, линий электроосвещения и другие. Сначала новые меры для борьбы со смертностью в ДТП могут быть опробованы в городах-участниках Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Росавтодор и фонд «Сколково» хотят добиться повышения долговечности дорог в РФ: стороны подписали соответствующий документ о сотрудничестве.