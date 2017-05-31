На фото запечатлена корма некой модели с большим антикрылом, снимок сопровожден хэштегом STI. Название автомобиля не раскрывается, известна лишь дата его премьеры – 8 июня 2017 года. Судя по всему, Subaru покажет «заряженную» версию купе BRZ.

Пару лет назад японцы представили концепт BRZ STI Performance. Не исключено, что от прототипа серийная «двухдверка» унаследует массивный обвес. Концептуальный спорткар был оснащен 300-сильным двигателем 2.0, однако, по неофициальным данным, товарное купе получит двухлитровый мотор с отдачей в 220-230 л.с. Кроме того, у BRZ STI наверняка перенастроят подвеску.

1 / 2 На фото: концепт BRZ STI Performance 2 / 2 На фото: концепт BRZ STI Performance

Стандартную модель в США сегодня можно купить с оппозитным мотором 2.0 мощностью 205 л.с. Двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Цена обычного купе Subaru BRZ стартует с отметки в 25 495 долларов, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 445 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 2 На фото: стандартная версия Subaru BRZ 2 / 2 На фото: стандартная версия Subaru BRZ

Российский рынок «двухдверка» Субару покинула в прошлом году, возвращения модели ждать не стоит. У нас ближайшей премьерой марки станет кроссовер XV нового поколения – старт продаж вседорожника в РФ запланирован на вторую половину 2017-го.