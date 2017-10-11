Суперкар Nissan подключили к джойстику

Специальную версию автомобиля построили в честь очередной серии игры Gran Turismo Sport и назвали ее GT-R/C. Новинку уже успели испытать на Сильверстоуне.

Японским спорткаром управляет система, включающая четыре робота, которые отвечают за рулевое управление, коробку передач, педали газа и тормоза. В багажнике установлено шесть управляющих компьютеров, контролирующих ситуацию с частотой 100 раз в секунду. Для руля частота контроля составляет 1/65 000 секунды.

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Для управления роботизированным Nissan GT-R/C используется стандартный джойстик PS4 DualShock 4, подключенный с микрокомпьютеру, переводящему сигналы от джойстика в понятные для системы управления GT-R/C. Радиус действия джойстика составляет до 1 км.

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Автомобиль испытали на британском треке в Сильверстоуне. За рулем спорткара оказался гонщик Nismo Ян Марденборо, расположившийся в кабине вертолета Robinson R44 Raven II. Пилоту удалось проехать лучший круг за 1:17:47 со средней скоростью 122 км/ч и максимальной 211 км/ч. Кстати, средняя скорость стандартной версии спорткара GT-R на этой трассе составляет 134 км/ч.

Кстати, журналисты портала «Колеса.ру» летом этого года протестировали японский суперкар Nissan GT-R на сочинском автодроме.