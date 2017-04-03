Сертификат для выезжающих за рубеж на легковом автомобиле по всем странам системы «Зеленая карта» обойдётся дешевле.

Пресс-служба Российского союза автостраховщиков сообщает о том, что тарифы на российские «Зелёные карты», которые будут действовать в период с 15 апреля 2017 года по 14 мая 2017 года, станут меньше. Так, в рублевом эквиваленте цена «страховки» упадёт на 7% по сравнению с прошлым месяцем и на 13% — по отношению к летнему периоду прошлого года.

«С 15 апреля стоимость сертификата сроком 15 дней для выезжающих за рубеж на автомобиле по всем странам системы «Зеленая карта» для легковых автомобилей составит 2 060 рублей вместо 2 190 рублей», — рассказали представители РСА. При этом путешествовать по странам ближнего зарубежья традиционно обойдётся дешевле: аналогичный сертификат с покрытием только на Украину, Белоруссию, Молдавию и Азербайджан будет стоить 700 рублей.

Цена такой «страховки» меняется, так как базовые ставки тарифов по российским «Зелёным картам» установлены в евро. Поэтому специалисты Российского союза автостраховщиков ежемесячно рассчитывают рублёвый эквивалент стоимости документа с учётом колебаний валютного курса за истёкший месяц.

Напомним, система существует для урегулирования претензий пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны, в которой зафиксирована авария. Функции российского бюро «Зеленой карты» выполняет РСА.

Летом прошлого года стало известно о том, что за отсутствие «Зеленой карты» хотят ввести штраф. Размер материального взыскания предположительно должен составить 2 000 рублей.