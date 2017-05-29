Работа над прототипом нового пикапа уже ведётся, модель построят на базе стартовавшего недавно в Индии кроссовера Tata Hexa. Об этом сообщает издание MotorBeam со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что публичная премьера концепта состоится в начале следующего года в рамках местной выставки Auto Expo.

В линейке Tata уже есть пикап – Xenon, он выпускается с 2007 года. По неофициальным данным, на создание ещё одной модели с таким кузовом компанию подтолкнуло то, что Ксенон уступает своему главному конкуренту в Индии – Isuzu D-Max – и в плане техники, и в дизайне.

При этом, как отмечает MotorBeam, окончательного решения о запуске в серию нового пикапа в Tata Motors ещё не приняли. Если же проекту дадут «зелёный свет», то от вседорожника Hexa товарному пикапу может достаться и двигатель.

1 / 3 На фото: Tata Hexa 2 / 3 На фото: Tata Hexa 3 / 3 На фото: Tata Hexa

Флагманский кроссовер Tata вышел на индийский рынок в январе 2017-го. Покупателям Hexa предлагается с дизелем 2.2 мощностью 150 или 156 л.с., который работает в паре с пяти- или шестиступенчатой «механикой» или с шестидиапазонным «автоматом». Топовая версия доступна с полным приводом, остальные модификации – заднеприводные.