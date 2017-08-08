ТОП-25 моделей российского рынка: Kia Rio снова стал лидером

Во втором месяце лета самой востребованной моделью в России стал Kia Rio, объем продаж которого составил 8 456 единиц, что на 824 штук больше, чем в июле прошлого года. Перед этим Рио возглавлял рейтинг в мае. Кстати, с 1 августа в РФ стартовали продажи новой генерации модели.
ТОП-25 самых продаваемых моделей в России в июне 2017 года
|Место
|Модель
|Продажи в июне 2017 года (шт.)
|Продажи в июне 2016 года (шт.)
|Разница (шт.)
|1
|Kia Rio
|8 456
|7 632
|824
|2
|Lada Granta
|8 134
|6 334
|1 800
|3
|Hyundai Solaris
|6 951
|7 904
|-953
|4
|Lada Vesta
|6 491
|5 198
|1 293
|5
|Volkswagen Polo
|4 014
|4 135
|-121
|6
|Hyundai Creta
|3 202
|—
|—
|7
|Renault Duster
|3 171
|3 094
|77
|8
|Lada Largus
|3 021
|2 514
|507
|9
|Toyota Camry
|2 985
|2 864
|121
|10
|Toyota RAV4
|2 673
|2 181
|492
Lada Granta, занимавшая место лидера месяцем ранее, перешла на вторую строчку. Объем продаж отечественного бестселлера составил 8 134 автомобиля, тогда как год назад Гранту купили на 1 800 человек меньше.
|Место
|Модель
|Продажи в июне 2017 года (шт.)
|Продажи в июне 2016 года (шт.)
|Разница (шт.)
|11
|Renault Logan
|2 644
|2 501
|143
|12
|Renault Sandero
|2 549
|2 054
|495
|13
|Skoda Rapid
|2 503
|2 225
|278
|14
|Lada Xray
|2 493
|1 772
|721
|15
|Lada 4×4
|2 463
|2 035
|428
|16
|Chevrolet Niva
|2 416
|2 545
|-129
|17
|Renault Kaptur
|2 383
|1 419
|964
|18
|Kia Sportage
|2 138
|1 376
|762
|19
|Volkswagen Tiguan
|2 134
|518
|1 616
|20
|Skoda Octavia
|1 959
|1 880
|79
|21
|Lada Kalina
|1 809
|1 885
|-76
|22
|Nissan Almera
|1 715
|1 099
|616
|23
|Datsun on-DO
|1 699
|978
|721
|24
|Mazda CX-5
|1 662
|1 394
|268
|25
|Lada Priora
|1 482
|1 398
|84
На третьем месте разместился Hyundai Solaris, но его продажи продолжают снижаться. В прошлом году россияне купили на 953 таких автомобиля больше. Единственный кроссовер, входивший в первую пятерку в июне – Hyundai Creta – был вытеснен оттуда седаном Volkswagen Polo.
В июле 2017 года объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличился на 18,6%. Рост в период с января по июль составил 8,5%.
В России стартовали продажи Hyundai Creta 2018 модельного года
Внешность Nissan Leaf раскрыта на первых фото
Перебежчики: 5 американских автомобилей, которые на самом деле – не американские