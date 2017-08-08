ТОП-25 моделей российского рынка: Kia Rio снова стал лидером

Составлен рейтинг наиболее популярных автомобилей на российском рынке в июле 2017 года.

Во втором месяце лета самой востребованной моделью в России стал Kia Rio, объем продаж которого составил 8 456 единиц, что на 824 штук больше, чем в июле прошлого года. Перед этим Рио возглавлял рейтинг в мае. Кстати, с 1 августа в РФ стартовали продажи новой генерации модели.

ТОП-25 самых продаваемых моделей в России в июне 2017 года

Место Модель Продажи в июне 2017 года (шт.) Продажи в июне 2016 года (шт.) Разница (шт.) 1 Kia Rio 8 456 7 632 824 2 Lada Granta 8 134 6 334 1 800 3 Hyundai Solaris 6 951 7 904 -953 4 Lada Vesta 6 491 5 198 1 293 5 Volkswagen Polo 4 014 4 135 -121 6 Hyundai Creta 3 202 — — 7 Renault Duster 3 171 3 094 77 8 Lada Largus 3 021 2 514 507 9 Toyota Camry 2 985 2 864 121 10 Toyota RAV4 2 673 2 181 492

Lada Granta, занимавшая место лидера месяцем ранее, перешла на вторую строчку. Объем продаж отечественного бестселлера составил 8 134 автомобиля, тогда как год назад Гранту купили на 1 800 человек меньше.

Место Модель Продажи в июне 2017 года (шт.) Продажи в июне 2016 года (шт.) Разница (шт.) 11 Renault Logan 2 644 2 501 143 12 Renault Sandero 2 549 2 054 495 13 Skoda Rapid 2 503 2 225 278 14 Lada Xray 2 493 1 772 721 15 Lada 4×4 2 463 2 035 428 16 Chevrolet Niva 2 416 2 545 -129 17 Renault Kaptur 2 383 1 419 964 18 Kia Sportage 2 138 1 376 762 19 Volkswagen Tiguan 2 134 518 1 616 20 Skoda Octavia 1 959 1 880 79 21 Lada Kalina 1 809 1 885 -76 22 Nissan Almera 1 715 1 099 616 23 Datsun on-DO 1 699 978 721 24 Mazda CX-5 1 662 1 394 268 25 Lada Priora 1 482 1 398 84

На третьем месте разместился Hyundai Solaris, но его продажи продолжают снижаться. В прошлом году россияне купили на 953 таких автомобиля больше. Единственный кроссовер, входивший в первую пятерку в июне – Hyundai Creta – был вытеснен оттуда седаном Volkswagen Polo.

В июле 2017 года объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличился на 18,6%. Рост в период с января по июль составил 8,5%.