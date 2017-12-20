В придворном ателье Тойоты рассказали о новинках, которые будут представлены на тюнинг-шоу в Токио. Выставка откроется в январе 2018 года.

Главной премьерой тюнинг-ателье Modellista станет концептуальный кроссовер Sonic Emotion, построенный на базе «паркетника» Toyota C-HR. Пока японцы распространили только эскиз и тизер новинки. Судя по картинкам, от серийной модели прототип отличается наличием передними решетками, наличием агрессивного обвеса и гигантских дисков.

1 / 2 Концепт Sonic Emotion 2 / 2 Концепт Sonic Emotion

О «начинке» концепта информации нет. При этом в Modellista отметили, что его создание приурочено к 20-летию ателье. Скорее всего, после премьеры машины в Японии появятся тюнинг-пакеты для товарного C-HR, разработанные по мотивам Sonic Emotion.

Стандартный кросс Тойоты доступен на домашнем рынке с бензиновым турбомотором 1.2 (116 л.с.) и 122-сильной гибридной установкой, состоящей из двигателя 1.8 и электромотора. Привод – передний или полный.

Также в Токио покажут концептуальный седан Crown следующей генерации с набором доработок от Modellista. «Четырехдверка» получила рельефные боковые юбки, новые диски и задний диффузор. Спереди появились хромированные вставки, на крышке багажника – увеличенный спойлер. Еще седан обзавелся «заквадраченными» патрубками выхлопной системы.

1 / 2 На фото: концепт Toyota Crown с пакетом Modellista 2 / 2 На фото: концепт Toyota Crown с пакетом Modellista

Напомним, преемника Toyota Crown впервые продемонстрировали на Токийском международном автосалоне в октябре этого года. В серию модель отправят в 2018-м. Ожидается, что японцам седан нового поколения предложат с прежней двухлитровой «турбочетверкой» (отдача мотора у модели текущей генерации – 235 л.с.), «атмосферником» V6 3.5 от Lexus LS 350, а также с гибридной установкой, дебютировавшей на «двухдверке» Lexus LC 500h.