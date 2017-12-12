Toyota, Honda и Nissan построят сеть водородных заправок вместе

Крупнейшие японские автопроизводители и еще ряд фирм создали компанию, которая будет заниматься развитием сети водородных заправок в Японии.

Помимо Toyota, Honda и Nissan, к альянсу присоединились JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Idemitsu Kosan, Iwatani Corporation, Tokyo Gas, Toho Gas и Air Liquide Japan Ltd, а в статусе финансовых партнеров выступают компании Toyota Tsusho Corporation и Development Bank of Japan.

Неназванная еще компания приступит к работе весной 2018 года, начав с разработки плана постройки сети водородных заправочных станций на территории Японии. Предполагается, что поставленные задачи будут реализованы в последующее десятилетие.

Первый этап подразумевает строительство 80 станций на протяжении четырех лет после начала работы новой компании. Японские власти хотят, чтобы к 2020 году функционировало 160 станций такого типа, а парк водородных автомобилей должен увеличиться до 40 000 единиц. Какие средства будут инвестированы в проект, пока не сообщается.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о похожей инициативе европейских автопроизводителей, которые планируют построить совместными усилиями сеть зарядных станций Ionity.