Заключить соглашение о партнёрстве с целью совместной разработки автомобилей с электродвигателями планируют японские концерны Toyota Motor Corporation и Mazda Motor Corporation. В рамках сотрудничества планируется создать совместное предприятие в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщает газета Nikkei, мощность этого завода в США составит до 300 000 автомобилей в год. Предположительно, выпускать японцы намерены главным образом кроссоверы.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, Тойота намеревается купить 5% акций Мазды, которая также планирует инвестировать средства для формирования партнёрства. Такой ход позволит двум автопроизводителям выйти на мировой рынок электромобилей в 2019-2020 годах.

На сегодняшний день у Toyota на территории Соединенных Штатов Америки насчитывается шесть производственных площадок, тогда как у Mazda нет ни одной (автомобили бренда поставляются на рынок из Японии и Мексики).

Напомним, о расширении сотрудничества в области технологий безопасного вождения и разработки машин, которые наносят минимальный вред окружающей среде, Toyota и Mazda объявили ещё в 2015 году. Правда в тот момент вариант совместного вложения капитала в соответствующие проекты не обсуждался.

Отмечается, что на решение японских компаний включиться в борьбу за долю на рынке электрокаров повлияло ужесточение экологических норм по всему миру, а также то, что власти Великобритании и Франции планируют перестать продавать машины с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году, об этом ранее сообщал портал «Колёса.ру».