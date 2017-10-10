Приём заказов на новый Toyota Fortuner уже стартовал: новинка предлагается российским клиентам в двух комплектациях – «Элеганс» и «Престиж». Рамный внедорожник оснащается четырёхцилиндровым турбодизельным двигателем серии GD объёмом 2,8 литра мощностью 177 л. с. Он комплектуется шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

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Цена базовой комплектации «Элеганс» стартует с отметки 2 599 000 рублей. Автомобиль получил cветодиодную оптику ближнего и дальнего света, климат-контроль, семь подушек безопасности, мультимедийную систему Toyota Touch 2 с сенсорным дисплеем диагональю семь дюймов, 17-дюймовые легкосплавные диски, камеру заднего вида, перчаточный ящик с подогреваемым и охлаждаемым отделением. Помимо этого российских покупателей порадуют электрообогрев руля, сидений и зеркал, дополнительный электрический отопитель салона и догреватель мотора.

За исполнение «Престиж» дилеры просят минимум 2 827 000 рублей. Эта версия предполагает наличие кожаной обивки кресел с электроприводом сиденья водителя, интеллектуальной системы доступа в салон и запуска двигателя без ключа, электропривода двери багажного отделения и ряда визуальных отличий.

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Как отметили в пресс-центре российского офиса Toyota Motor, моторная линейка Toyota Fortuner будет расширена в 2018 году: клиентам предложат версии с бензиновым двигателем объёмом 2,7 литра с отдачей 163 л. с. мощности, который сможет работать на топливе с октановым числом от 92.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что кроссовер Toyota Highlander стал доступнее в России. Цена новой базовой версии Elegance стартует с отметки 3 226 000 рублей. Комплектации Prestige и Luxe Safety теперь можно купить за 3 374 000 и 3 524 000 рублей соответственно.