Внедорожник нового модельного года, если верить появившейся брошюре, получит полностью пересмотренную переднюю часть, которая стала более угловатой, а от этого выглядит несколько строже и увереннее. Однако «корма» модели практически не изменилась — были модернизированы фонари и переделана выштамповка в области крепления номерного знака.

В салоне обновлённого Прадо мы обнаружим другую приборную панель (указатели температуры и уровня топлива вынесены за циферблаты спидометра и тахометра), мультимедийную систему нового поколения, другой блок управления системами автомобиля на центральной консоли.

1 / 3 На фото: актуальная версия Toyota LC Prado 2 / 3 На фото: актуальная версия Toyota LC Prado 3 / 3 На фото: салон текущей версии Toyota LC Prado

В списке силовых агрегатов изменений, как предполагается, не произойдёт. В России Toyota Land Cruiser Prado можно купить с бензиновыми двигателями объёмом 2.7 и 4.0 литра мощностью 163 и 282 л.с. соответственно. Первый может агрегатироваться как с механической коробкой, так и с шестидиапазонной АКП, второй — только с «автоматом». Также в гамме есть 177-сильный дизель объёмом 2.8 литра, который тоже предложен только с автоматической КП.

Цена на внедорожник начинается от 1 997 000 рублей.

Напомним, ранее «Колёса.ру» сообщал, что Тойота обновила LC Prado по просьбам российских клиентов, добавив в список оснащения дизельных версий предпусковой подогреватель.