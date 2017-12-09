Toyota представит новый Avalon в январе

В начале следующего года на Североамериканском Международном автосалоне в Детройте состоится премьера нового Toyota Avalon. Флагманский седан получил новую платформу и полностью переработанный дизайн.

1 / 2 Toyota Avalon (актуальная модель) 2 / 2 Toyota Avalon (актуальная модель)

Toyota пока не раскрывает никаких подробностей, опубликовав лишь тизер, на котором изображен кусочек передней части автомобиля со сдвоенной головной оптикой и светодиодными дневными ходовыми огнями.

1 / 2 Toyota Avalon (актуальная модель) 2 / 2 Toyota Avalon (актуальная модель)

Скорее всего, новый Avalon базируется на Toyota New Global Architecture, которую также использует седан Camry нового поколения. Ранее в сети появлялись шпионские фото тестовых прототипов модели, правда, покрытых толстым слоем камуфляжа. Как ожидается, состав силовой гаммы останется без изменений: мотор V6 объемом 3,5 литра и гибридная установка, включающая четырехцилиндровый мотор.

Кстати, ранее предполагалось, что в Детройте Toyota представит новый спорткар, который возродит имя Supra, но сейчас появилась информация, что компания еще не готова к дебюту новинки в январе, да и название может быть другим.