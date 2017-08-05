У пикапов General Motors найдена проблема с рулевым управлением

Об этом крупнейший американский автопроизводитель сообщил накануне американскому Национальному управлению безопасностью движения на трассах. Согласно данным документа GM, у этих пикапов может временно отключиться усилитель рулевого управления, особенно при маневрах на низких скоростях.
690 000 отзываемых пикапов Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500 расположено в США, 80 000 в Канаде и еще примерно 25 000 на других рынках. О несчастных случаях и травмах из-за этой проблемы с рулевым управлением не сообщается.
Концерн General Motors сообщил регулятору, что официальные дилерские центры решат проблему с помощью обновления программного обеспечения транспортных средств. Когда дилеры готовы будут приступить к ремонту пикапов не сообщается. В России марки Chevrolet и GMC официально не представлены.
Не так давно, напомним, General Motors обвинили в массовых нарушениях экологических норм. Но это никак не повлияло на ранее озвученный концерном план выпустить 18 новых и обновленных моделей в 2017-ом году.
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