У пикапов General Motors найдена проблема с рулевым управлением

Об этом крупнейший американский автопроизводитель сообщил накануне американскому Национальному управлению безопасностью движения на трассах. Согласно данным документа GM, у этих пикапов может временно отключиться усилитель рулевого управления, особенно при маневрах на низких скоростях.

1 / 3 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Z7 2 / 3 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Z7 3 / 3 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Z7

690 000 отзываемых пикапов Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500 расположено в США, 80 000 в Канаде и еще примерно 25 000 на других рынках. О несчастных случаях и травмах из-за этой проблемы с рулевым управлением не сообщается.

1 / 3 GMC Sierra 1500 All Terrain Double Cab 2 / 3 GMC Sierra 1500 All Terrain Double Cab 3 / 3 GMC Sierra 1500 All Terrain Double Cab

Концерн General Motors сообщил регулятору, что официальные дилерские центры решат проблему с помощью обновления программного обеспечения транспортных средств. Когда дилеры готовы будут приступить к ремонту пикапов не сообщается. В России марки Chevrolet и GMC официально не представлены.

Не так давно, напомним, General Motors обвинили в массовых нарушениях экологических норм. Но это никак не повлияло на ранее озвученный концерном план выпустить 18 новых и обновленных моделей в 2017-ом году.

