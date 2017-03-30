На этом посту Келльнер сменил Елену Смирнову, которая покинула компанию по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба российского офиса BMW. «Д-р Келльнер обладает богатым опытом, проработав в концерне BMW Group более тридцати лет на различных позициях. Ранее он занимал должность вице-президента BMW Group по подержанным автомобилям в штаб-квартире компании в Мюнхене», — отметили в компании.

Кстати, Максимилиан Келльнер уже работал в России – с апреля 2014-го по июль 2016 года он занимал должность финансового директора российского подразделения BMW.

«У д-ра Келльнера есть весь необходимый опыт и знания о ведении автомобильного бизнеса в России. Мы сожалеем о решении г-жи Смирновой покинуть компанию, благодарим ее за вклад, который она внесла в развитие компании за время своей работы, и желаем ей всего наилучшего в будущих начинаниях», — прокомментировал Хендрик фон Кюнхайм, президент BMW Group в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке.

Напомним, Елена Смирнова возглавляла BMW Group Россия на протяжении последних двух лет. До этого топ-менеджер являлась руководителем российского подразделения Audi.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2016 года марка BMW реализовала в России 27 507 новых автомобилей – практически столько же, сколько и в 2015-ом (27 486 единиц). В январе-феврале 2017 года на российском рынке продано 4 142 автомобиля BMW, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Ранее стало известно о том, что до конца 2018 года концерн BMW Group планирует выпустить более сорока новинок под брендами BMW, MINI и Rolls-Royce.