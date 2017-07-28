Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс рассказал о том, что коэффициент убыточности по ОСАГО (по итогам первого квартала 2017 года) в целом по стране составил 106%. «По итогам предыдущего квартала значение этого коэффициента было на уровне 104%. Очевидно, что этот вид страхования становится всё более убыточным для компаний», — отметил он.

«Коэффициент убыточности показывает, сколько выплат реально произошло, сколько заявлено, но ещё не оплачено, сколько будет дозаявлено, в том числе взыскано в рамках судебных процедур, ведь срок исковой давности по договорам ОСАГО составляет три года. Все эти расчёты производят актуарии на основании имеющихся данных и накопленной за несколько лет статистики. Но как раз именно этот показатель отражает экономику «автогражданки», это является глубоким анализом рынка», — пояснил глава Союза.

При этом коэффициент убыточности не учитывает расходы на ведение дел (то есть комиссии агентам, брокерам, зарплаты сотрудникам и тому подобное), а также отчисления в компенсационные фонды. «Это означает, что при 100-процентном коэффициенте убыточности страховщики находятся в нуле плюс должны изыскивать средства на РВД и отчисления в компфонды. Когда показатель выше 100%, задействуются резервы», — продолжил Игорь Юргенс.

Напомним, в начале текущей недели стало известно о том, что средняя выплата в ОСАГО продолжает расти, при этом размер средней премии уменьшается. Согласно данным РСА, за первую половину 2017 года первый показатель вырос на 23% по сравнению с АППГ и составил 77 049 рублей. Второй же сократился на 3% до 5 811 рублей.