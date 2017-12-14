Уникальный BMW X6 M выставили на продажу в Абу-Даби

По сравнению с этим тюнингованным BMW X6 M новый супер-кроссовер Lamborghini Urus смотрится более сдержанным.

Известный нашим читателям дилер немецкой автомобильной марки в Объединенных Арабских Эмиратах BMW Abu Dhabi Motors выставил на продажу уникальный тюнингованный экземпляр спортивного кроссовера BMW X6 M. Доработанная внешность автомобиля приковывает к себе множество взглядов.

1 / 3 BMW X6 M 2 / 3 BMW X6 M 3 / 3 BMW X6 M

Этот X6 M получил аэродинамический обвес из углеродного волокна от признанного специалиста в этом деле — ателье 3D Design. Он включает в себя передний сплиттер, задний спойлер, накладки на пороги, задний диффузор. Стандартный капот автомобиля был заменен на карбоновый элемент от компании Manhart. К сожалению, мотор под ним остался прежним — 4,4-литровый блок V8 Twin Turbo мощностью 575 лошадиных сил.

1 / 3 BMW X6 M 2 / 3 BMW X6 M 3 / 3 BMW X6 M

От ателье AC Schnitzer кроссоверу достался комплект 23-дюймовых колесных дисков AC1 Forged Racing. Из-под диффузора выглядывают сдвоенные патрубки кастомной выхлопной системы Akrapovic. Еще можно выделить различные элементы экстерьера от M Performance: черная решетка радиатора, вентиляционные отверстия в передних крыльях и на крыше, карбоновые накладки на боковые зеркала. Интерьер особенного BMW X6 M обтянут красной кожей и разбавлен карбоновыми вставками.

Ранее в Абу-Даби был выставлен лазурный BMW M760Li Individual Long Beach Blue.