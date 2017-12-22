Журналисты определили шесть номинаций: «Лучший седан», «Лучший SUV», «Лучший семейный автомобиль», «Лучший трак», «Лучший спортивный автомобиль и «Автомобиль года». «Самые-самые» авто издание «Новости Чикаго» выбрало, основываясь на более чем сотни собственных обзоров, опубликованных в этом году.

1 / 3 На фото: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2 / 3 На фото: Volvo XC60 T8 3 / 3 На фото: Kia Niro

Так, лучшей «четырехдверкой», по мнению журналистов, является Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Тест-драйверов покорили «шикарный» дизайн, мотор от Ferrari и отличная управляемость. Кроссовером года в Чикаго назвали гибридный Volvo XC60 T8 нового поколения, этого титула вседорожник удостоился, в том числе, за соотношение цена/качество. Также издание отметило, что с выходом «шведа» на американский рынок некоторые немецкие бренды были вынуждены урезать ценники своих моделей.

1 / 3 На фото: Ford F-150 Raptor 2 / 3 На фото: Aston Martin DB11 V8 3 / 3 На фото: Mazda MX-5 Miata RF

Лучшим семейным авто признан другой гибрид – кроссовер Kia Niro Touring. Среди преимуществ модели журналисты назвали расход топлива «в духе Prius», дизайн и выгодную цену. «Трак» года – Ford F-150 Raptor, один из главных «плюсов» пикапа – проходимость. Спортивным автомобилем года стал родстер Mazda MX-5 Miata RF, основное преимущество «японца» перед другими моделями – опять же цена.

Наконец, «Автомобилем года» журналисты назвали Aston Martin DB11 V8. В издании отметили, что это новая номинация, она присуждается «особым» машинам, «эталонам дизайна, мощности и стиля».