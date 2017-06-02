В Daimler начали печатать детали машин на принтере

Пробную партию напечатанных на 3D-принтере ящиков для автобусов брендов Mercedes-Benz и Setra уже запустили в продажу. Глава Daimler Buses Хартмут Шик считает, что у 3D-печати огромный потенциал. По его словам, эта технология позволяет минимизировать инвестиционные риски и одновременно быстро удовлетворять индивидуальные требования клиентов.

Пресс-служба концерна Daimler рассказала о преимуществах 3D-печати деталей по сравнению с традиционными способом литья под давлением и горячего формования. Во-первых, для технологии 3D-печати нет необходимости держать на складах большие запасы запчастей — их можно напечатать в любой момент с помощью оборудования, которое легко можно установить на любой завод компании.

Во-вторых, 3D-печать ускоряет производство составных изделий и снижает их себестоимость. Например, чтобы произвести такой ящик для банкнот традиционным способом, необходимо создать и отлить ряд изделий, а затем их еще нужно пропустить через участок сборки. В случае 3D-печати готовое изделие производится в один этап. При этом не остается излишков материалов, а сами изделия можно быстро доставить клиентам с локальных заводов компании.

Ранее сообщалось, что российские заводы Ford начали печатать детали на принтере.

