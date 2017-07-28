Счётная палата отчиталась о результатах проверки в 2015-2016 годах деятельности Госавтоинспекции МВД РФ, Федеральной службы судебных приставов и кредитных организаций. Аудиторы оценивали систему назначения и оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает «Коммерсант», штрафы принесли в бюджет в 2016 году 62,8 миллиарда рублей, причём 40% из этой суммы пришлись на долю постановлений ГИБДД. В общей сложности в 2015-2016 годах ГАИ вынесла 162,4 миллиона штрафных постановлений на сумму 146,9 миллиарда рублей. Из них исполнено 73% на сумму 118 миллиардов рублей.

Специалисты Счётной палаты зафиксировали «значительное количество ошибочно принимаемых решений о привлечении к ответственности за нарушение ПДД» (большая часть выписана по материалам с камер). Аудиторы отметили, что в 2015-2016 годах из 162,4 миллиона постановлений граждане РФ обжаловали порядка 744 500, причём из них большая часть – 588 400 штрафов – были отменены судами.

После проверки у аудиторов появились претензии и к механизму передачи данных из ГАИ другим органам власти. Так как информация поступает не сразу после вынесения постановления о нарушении, а в течение десяти дней, у автомобилистов нередко существенно сокращается возможность уплатить лишь половину требуемой суммы (50-процентная скидка предоставляется в первые 20 дней). В счётной палате подчеркнули, что в итоге доля граждан, оплативших штрафы добровольно, за год уменьшилась с 75,6 до 70,8%.

Предположительно «ошибочных» штрафов с комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД может стать меньше. Причина в том, что требования к дорожным камерам хотят сделать обязательными. Соответствующий законопроект подготовили специалисты Министерства внутренних дел РФ.