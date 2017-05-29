29 Май В Гильдии автошкол отреагировали на предложение о новых тестах для будущих водителей

Совсем недавно стало известно о том, что в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского думают о возможности ввести психологическое тестирование, которое позволит выявить уровень агрессивности и враждебности будущих водителей. Представители НП «Гильдия автошкол России» прокомментировали эту инициативу.

«В новых программах обучения предусмотрено изучение учебного предмета «Психофизиологические основы деятельности водителя» в количестве 12 часов, — рассказал председатель правления «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев. — Ведущие автошколы страны используют аппаратные комплексы для изучения психофизиологических особенностей кандидатов в водители ТС».

Он подчеркнул, что в странах Западной Европы и в США обучению кандидатов в водители с точки зрения психологии, адекватной реакции на агрессивность, соблюдению культуры и этики вождения уделяется даже больше времени, чем на изучение правил дорожного движения.

«Для эффективного обучения кандидатов в водители в нашей стране необходимы «транспортные» психологи и специализированные центры, системная работа с водителями, нарушающими ПДД, — считает Сергей Лобарев. — Существующая практика изучения данных дисциплин в автошколах России является профанацией, которая и не только не достигает поставленных целей, но и ещё более отдаляет кандидатов в водители от их достижения».

О предложении Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского портал «Колёса.ру» сообщал совсем недавно. По мнению председателя Союза автошкол Александра Ачкасова, более существенной мерой стало бы применение дополнительной проверки для тех водителей, которые более одного раза попались на грубом нарушении ПДД.