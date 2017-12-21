Для «Хёндэ Мотор СНГ» 2017 год стал юбилейным: компания отметила десять лет со дня основания.

21 Дек В Hyundai подвели итоги 2017-го и дали прогноз на 2018 год в РФ

Согласно предварительным итогам 2017 года, в течение двенадцати месяцев в России предположительно будет реализовано 159 000 автомобилей корейской марки Hyundai. Это на 10% больше по сравнению с результатом 2016 года. В компании отметили, что увеличение продаж во многом объясняется эффективностью финансовых программ, которые «Хендэ Мотор СНГ» реализует совместно с банками-партнёрами.

В целом на покупку автомобилей по кредитным программам приходится около 52% от общего количества проданных машин. Более востребованной стала программа «Старт» (продано порядка 18 000 машин), благодаря которой можно совершить покупку нового автомобиля марки на выгодных условиях с меньшим по сравнению с обычными программами кредитования ежемесячным платежом. Возможностью сейчас пользуются примерно 40% всех кредитных клиентов бренда в РФ. Стоит отметить, что хорошо показали себя программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (в общей сложности – свыше 9 000 единиц).

Компания «Хёндэ Мотор СНГ» в текущем году продолжила развитие дилерской сети и экспансию в регионы. Так, официальный дилерский центр машин Hyundai открылся в Грозном (он стал первым ДЦ иностранного бренда на территории Чеченской республики). В общей сложности в РФ на конец 2017 года действует 180 дилерских центров бренда, в следующем году их количество увеличится до 187 салонов.

1 / 2 На фото: самый популярный кроссовер марки Hyundai Creta 2 / 2 На фото: самый популярный кроссовер марки Hyundai Creta

Известно также, что к концу нынешнего года количество зарегистрированных в программе привилегий для клиентов «Мир Хёндэ» пользователей составило 213 365 человек. Напомним, она делает владение автомобилем более комфортным, заметно упрощает его эксплуатацию и даёт доступ к выгодным предложениям компании. В дальнейшем у программы должны появиться новые партнёры.

Как сообщает корреспондент «Колёс», присутствовавший на подведении предварительных итогов Hyundai, компания планирует уйти от массовых продаж. Так, средняя цена автомобилей марки в 2018 году ожидается на уровне 1 200 000 рублей, что соответствует иной аудитории с иными требованиями. Поэтому фокус «Хёндэ Мотор СНГ» сместится на кредитные сделки, их доля в 2018 году составит 60%, в 2019-ом вырастет до 70%. В общей сложности в 2018-ом планируется реализовать порядка 175 000 машин бренда.