В Hyundai подвели итоги 2017-го и дали прогноз на 2018 год в РФ
Автор:

В Hyundai подвели итоги 2017-го и дали прогноз на 2018 год в РФ

465 0 0
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Для «Хёндэ Мотор СНГ» 2017 год стал юбилейным: компания отметила десять лет со дня основания.

Согласно предварительным итогам 2017 года, в течение двенадцати месяцев в России предположительно будет реализовано 159 000 автомобилей корейской марки Hyundai. Это на 10% больше по сравнению с результатом 2016 года. В компании отметили, что увеличение продаж во многом объясняется эффективностью финансовых программ, которые «Хендэ Мотор СНГ» реализует совместно с банками-партнёрами.

main

В целом на покупку автомобилей по кредитным программам приходится около 52% от общего количества проданных машин. Более востребованной стала программа «Старт» (продано порядка 18 000 машин), благодаря которой можно совершить покупку нового автомобиля марки на выгодных условиях с меньшим по сравнению с обычными программами кредитования ежемесячным платежом. Возможностью сейчас пользуются примерно 40% всех кредитных клиентов бренда в РФ. Стоит отметить, что хорошо показали себя программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (в общей сложности – свыше 9 000 единиц).

Компания «Хёндэ Мотор СНГ» в текущем году продолжила развитие дилерской сети и экспансию в регионы. Так, официальный дилерский центр машин Hyundai открылся в Грозном (он стал первым ДЦ иностранного бренда на территории Чеченской республики). В общей сложности в РФ на конец 2017 года действует 180 дилерских центров бренда, в следующем году их количество увеличится до 187 салонов.

1 / 2
На фото: самый популярный кроссовер марки Hyundai Creta
2 / 2
На фото: самый популярный кроссовер марки Hyundai Creta

Известно также, что к концу нынешнего года количество зарегистрированных в программе привилегий для клиентов «Мир Хёндэ» пользователей составило 213 365 человек. Напомним, она делает владение автомобилем более комфортным, заметно упрощает его эксплуатацию и даёт доступ к выгодным предложениям компании. В дальнейшем у программы должны появиться новые партнёры.

Как сообщает корреспондент «Колёс», присутствовавший на подведении предварительных итогов Hyundai, компания планирует уйти от массовых продаж. Так, средняя цена автомобилей марки в 2018 году ожидается на уровне 1 200 000 рублей, что соответствует иной аудитории с иными требованиями. Поэтому фокус «Хёндэ Мотор СНГ» сместится на кредитные сделки, их доля в 2018 году составит 60%, в 2019-ом вырастет до 70%. В общей сложности в 2018-ом планируется реализовать порядка 175 000 машин бренда.

Читайте также:

Седан Hyundai Solaris стал «Автомобилем года»

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , авторынок россии , иномарки российской сборки , корейская компания , корейские автомобили , легковые автомобили , легковые иномарки , популярные автомобили , популярные иномарки , прогнозы , продажа автомобилей , продажи новых автомобилей , российский авторынок , Hyundai
Понравилась статья? 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
15 Выбор авто / Подержанные авто
Peugeot 307 с пробегом: катастрофа в электрике и беда в ЭГУР
12 Новости / Новинки
Новый УАЗ Патриот: свежие подробности
9 Статьи / Интересно
Пять вещей, за которые любят и ненавидят Lada Xray
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Пять вещей, за которые любят и ненавидят Audi A8 (D2)

Ещё одна легенда, которую мы никак не могли обойти вниманием. Первая «авоська», которая перевернула представления о марке Audi о отчасти – о том, каким должен быть премиальный автомобиль. Попирающая устои – Audi A8…

4393 8 4
Статьи / Практика
Километр – рубль: ремонт и обслуживание Audi A5

Пришло то время, когда Ауди А5 стали не просто автомобилями стильными, красивыми, мощными и удобными, но ещё и… десятилетними. Что может быть интереснее, чем посмотреть, что представляет собой подержанная машина с…

4897 7 4
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

25251 1 9
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Audi TT 8N с пробегом: ранние DSG, турбомоторы и сложности с VR6

В первой части обзора мы уже выяснили, что Audi TT — хоть и честный спорткар, способный в определённых модификациях поспорить на дороге с Porsche, а всё-таки денег на содержание кузова, электрики и сложной подвески…

1105 0 5
Выбор авто / Подержанные авто
Audi TT 8N с пробегом: скрытая коррозия и предательство блока коммутации

В детстве каждый из мальчиков моего поколения хотел себе спортивную тачку. Ну знаете, красную, быструю, обтекаемую. Все как положено. Но мы неизбежно вырастаем и покупаем седаны, хэтчбеки и кроссоверы. Редко кто…

1443 0 5
Выбор авто / Подержанные авто
Peugeot 307 с пробегом: одна из худших АКПП и почти хорошие моторы

Говорят, "кровавая графиня" Элизабет Батори была красавицей. И при этом – одной из самых известных женщин-убийц мира. Peugeot 307 – тоже весьма симпатичная, хоть и машина. Но об ужасах её характера – в частности…

2721 3 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Здесь Русью пахнет: тест-драйв Лада Веста SW Cross

Я никогда не скрывал, что не очень люблю автомобили ВАЗ. И моему любимому редактору частенько приходилось вырезать из моих текстов некоторые эпитеты, метафоры и прочие литературные экивоки в сторону редакционной Весты,…

54530 33 1
Тест-драйвы / Одиночные
Ехали два шофёра: тест-драйв ГАЗ-52

Что такое тест-драйв? Берут машину, катаются, потом рассказывают об особенностях ее конструкции, комплектации, о своих впечатлениях. Если это ретроавтомобиль - то ещё и об истории создания машины и наверняка о…

43745 26 3
Тест-драйвы / Одиночные
Мышцы, космос и мосты: экспресс-тест Geely Atlas

Накануне грядущего дебюта нового кроссовера на российском рынке нас еще раз «подразнили» коротким тест-драйвом модели – пока на ее родине, в Китае. Говорить о полноценном сложившемся мнении пока рано – но куда интереснее…

21961 11 2
Обзоры и тесты гаджетов
Гаджеты / Видеорегистраторы
Cтарый новый приятель: обзор видеорегистратора Mio MiVue C335

Компания Mio для многих - старый приятель! С ней в начале 2000-х мы осваивали первые умные карманные гаджеты - когда еще не существовало смартфонов, модного слова «android», а мобильным устройством от Apple был лишь…

11424 1 6
Статьи / Технологии
Личный экономист, охранник, инструктор и диагност: тестируем универсальный автогаджет

Автомобильные сигнализации в их классическом понимании уступили место продвинутым многофункциональным системам, объединяющим в себе мощный охранный потенциал и «страховую телематику», дающие скидки на КАСКО до 50%,…

10877 10 10
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

7314 13 4
Военная техника
Статьи / Военная техника
Непризнанные шедевры: уникальные военные автомобили из Белоруссии

Подавляющую долю мощного потока военных автомобилей, над которыми по заданиям Министерства обороны СССР трудились сотни секретных КБ и заводов, представляли собой экспериментальные поисковые конструкции, созданные в…

30284 2 0
Статьи / Военная техника
Незаметные труженики войны: автомобили-карлики в Советской армии

В самые трудные годы изоляции и «железного занавеса» советские конструкторы не имели равных по числу смелых творческих идей и уникальных опытных разработок, которые негласно находились в авангарде мирового прогресса.…

16984 1 0
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

13037 1 0
История автомобилестроения
Статьи / Автотоп
Советская мощь: все автомобили с V8 из СССР

Фраза «американский автомобиль с V8» звучит так же логично, как «борщ с пампушками». Фраза «советский автомобиль с V8» до сих пор звучит так же непривычно, как «мороженое с беконом». Меж тем, и мороженое с беконом, и…

39935 1 24
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

25251 1 9
Статьи / История
Они хотя бы попытались: кроссоверы-купе от 50-х и до 2000-х

Десять лет назад, в далеком 2007 году, компания BMW представила миру свое «революционное» творение – кроссовер-купе BMW X6. Как и многие другие очень странные решения, оно получило эпитеты «эксклюзивный» и…

26075 7 6
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?