На федеральных автомобильных дорогах Подмосковья за период с января по ноябрь 2017 года было зафиксировано 1 137 дорожно-транспортных происшествий. Этот результат на 10% (или на 122 аварии) меньше по сравнению с показателем первых одиннадцати месяцев прошлого года.

В пресс-службе Федерального дорожного агентства отметили, что принятые ведомством меры позволили значительно уменьшить тяжесть последствий ДТП и сократить число пострадавших. Аварийность снизилась на трассах М-5 «Урал» (на 20%), М-6 «Каспий» (на 8%), М-9 «Балтия» (на 8%), а также на подъездной дороге к аэропорту «Домодедово» (на 27%), Рублево-Успенском (на 33%), Симферопольском (на 16%) и Дмитровском шоссе (на 21%).

«Повышения уровня безопасности удалось добиться благодаря совершенствованию дорожной инфраструктуры, — отметили представители Федерального дорожного агентства. — В текущем году подведомственным Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» было отремонтировано 289 километров дорожной сети в Московской области, а также 18 мостов и путепроводов».

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Помимо этого дорожники обустроили шесть километров барьерного, пять километров тросового и семь километров пешеходного ограждений. В регионе было построено три новых надземных пешеходных перехода, установлено 17 дополнительных светофоров. Комплексную работу по обустройству выполнили на 50 «зебрах»: речь идёт о Г-образных опорах и знаках со светодиодной подсветкой.

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