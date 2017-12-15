Первыми новинку получат жители США, Германии, Китая, Швеции, Норвегии и Нидерландов. В этих странах также появятся Polestar-центры, где можно будет увидеть «живые» купе Polestar 1. Полноценные заказы (видимо, с ценами и полными характеристиками) начнут принимать в 2018 году, поставки машин стартуют в 2019-м. Позже список рынков планируют расширить.

Напомним, о том, что бывшее придворное тюнинг-ателье Volvo станет самостоятельным автопроизводителем, было объявлено летом этого года. В октябре дебютировала первая модель марки – гибридная «двухдверка» Polestar 1. Купе построено на модернизированной платформе Volvo SPA. Модель оснастят установкой, состоящей из бензинового четырехцилиндрового турбодвигателя 2.0, который приводит в движение передние колеса, и двух электромоторов, вращающих заднюю ось. Суммарная отдача – 600 л.с., только на электротяге Polestar 1 проедет около 150 км.

Выпуск «двухдверки» наладят на новой производственной площадке, которую строят на заводе Volvo в китайском в Чэнду, где сегодня собирают кроссоверы ХС60 и «растянутые» седаны S60L и S90L. Производственный центр Polestar обещают возвести к середине 2018-го, а купе встанет на конвейер в 2019 году. По предварительным данным, объем выпуска спорткара — лишь 500 экземпляров в год.

Все остальные модели новой марки будут полностью электрическими. К концу 2019 года в серию должны отправить среднеразмерный автомобиль Polestar 2, его главным конкурентом в компании считают Tesla Model 3. Позже дебютирует кроссовер Polestar 3. Все модели планируют предлагать по схеме платной подписки сроком на два или три года: заказ осуществляется онлайн, затем клиенты смогут менять авто в пределах модельной линейки Polestar и Volvo.