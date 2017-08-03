Hyundai Creta 2018 модельного года доступна российским покупателям в четырёх комплектациях – Start, Active, Comfort и Travel. Как рассказали в пресс-центре компании «Хендэ Мотор СНГ», цена самого популярного кроссовера в РФ варьируется в диапазоне от 799 900 до 1 224 900 рублей.

Все комплектации Creta 2018 модельного года (включая базовую), будут предлагаться российским клиентам с электроусилителем руля, системой управления стабилизацией, электроприводом и обогревом наружных зеркал. Начальную версию Креты можно купить за 799 900 рублей, Active продаётся за 899 900-979 900 рублей.

Обновлённая комплектация Comfort получила легкосплавные 17-дюймовые колёсные диски с шинами 215/60, рейлинги на крыше, фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, передние «противотуманки», климат-контроль, кожаную отделку и подогрев руля, а также серебристые накладки на бамперы. Ценник версии варьируется в диапазоне от 989 900 до 1 119 900 рублей.

Hyundai Creta 2018 модельного года в исполнении Travel оснащается боковыми подушками безопасности, шторками безопасности, задними датчиками парковки, светодиодными дневными ходовыми огнями, панелью приборов Supervision с экраном диагональю 3,5 дюйма и регулировкой яркости подсветки, а также 16-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами 205/65.

Помимо этого покупателям версии Travel доступны пакет Advanced и комбинация пакетов Advanced + Style. В компании отметили, что в пакете Style появилась мультимедийная система с навигацией и интеграцией со смартфонами. Купить Creta в топовой комплектации можно за 1 034 900-1 224 900 рублей.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Hyundai начал продавать Creta в кредит без первоначального взноса. Помимо этого клиенты могут воспользоваться скидками по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».