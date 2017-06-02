Во всех дилерских центрах Kia со 2 июня можно приобрести субкомпактный хэтч Picanto третьего поколения.

Самая маленькая модель корейского бренда теперь выпускается только в пятидверном кузове, от «трехдверки» в компании отказались. Колесную базу Picanto увеличили до 2 400 мм (+15 мм), а дорожный размер российской модификации составляет 161 мм – на 9 мм больше, чем у хэтча второго поколения.

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В России новый Kia Picanto предлагается с бензиновыми двигателями 1.0 MPI и 1.2 MPI мощностью 67 и 84 л.с. соответственно. Первый мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой, второй сочетается с четырехдиапазонным «автоматом».

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В «базе» у новинки имеются ESC, система помощи при трогании на подъеме, система контроля давления в шинах, ЭРА-Глонасс, подогрев форсунок стеклоомывателя. Для топового варианта предусмотрены климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних кресел и рулевого колеса, задний парктроник.

Кроме того, российским клиентам доступен Picanto в «оспортивленной» версии GT Line. Такой хэтч отличается дизайном экстерьера и оформлением салона. В список оборудования Picanto GT Line вошли мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфона.

1 / 4 На фото: Kia Picanto GT Line 2 / 4 На фото: Kia Picanto GT Line 3 / 4 На фото: Kia Picanto GT Line 4 / 4 На фото: Kia Picanto GT Line

Цена новинки лежит в диапазоне от 549 900 до 869 900 рублей. Сборка Kia Picanto третьего поколения налажена на калининградском заводе «Автотор». Кстати, это предприятие производит все остальные модели Kia, за исключением Rio, представленные сегодня в РФ.