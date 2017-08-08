О законопроекте по поэтапной либерализации тарифа ОСАГО, который подготовили специалисты Министерства финансов РФ, стало известно совсем недавно. Представители Российского союза автостраховщиков уже подготовили свои замечания и предложения к этой инициативе, об этом рассказал президент организации Игорь Юргенс.

«Мы видим, что органы власти нацелены на вектор поэтапной либерализации ОСАГО, что отражено в законопроекте Минфина. Страховое сообщество в целом поддерживает эту идею и осенью представит дорожную карту с соответствующими предложениями, — комментирует глава РСА Игорь Юргенс. — Однако по части положений законопроекта есть предложения и замечания».

Он подчеркнул, что у страховщиков должно быть право самостоятельно устанавливать дополнительные коэффициенты и определять их размеры. Также потребуется модернизация КБМ (системы определения скидки/надбавки для клиентов при покупке полиса) и коэффициента территорий. Страховые компании должны иметь возможность расширять необходимый набор информации о клиенте «для накопления и анализа новых факторов риска».

Минфин предложил исключить при расчёте премии коэффициент территории (КТ) и коэффициент мощности (КМ). «РСА предлагает его сохранить, так как КТ может быть исключен только при окончательном переходе на свободные тарифы, когда страховщик будет самостоятельно определять как базовую ставку, так и факторы риска, их влияние и значения для расчёта персонального тарифа, — сказал Игорь Юргенс. — Отмену КМ можно рассматривать только при условии учёта его максимальных и минимальных значений при установлении максимальных и минимальных значений базовых ставок при расширении тарифного коридора на первом этапе либерализации».

Из-за высоких рисков мошенничества в РСА сочли несвоевременным предложение по введению возможности для страхователя увеличить страховую сумму до 2 000 000 рублей. Не оценили в Союзе и вариант многолетних договоров ОСАГО, в том числе по причине экономической нестабильности и постоянного изменения справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ.

В Минфине выступили за то, чтобы страховщики учитывали нарушения ПДД клиента при определении цены его полиса. «Предлагаем также в перечень нарушений, влияющих на применение коэффициента страхового тарифа, устанавливаемого в зависимости от нарушений Правил дорожного движения, включить отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — добавил президент РСА.

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