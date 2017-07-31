На сегодняшний день на этой карте отмечено уже свыше тысячи километров дорог и тридцать мостов.

В пресс-службе Росавтодора рассказали о том, что запущена онлайн-карта российских дорог, которые были отремонтированы на средства от государственной системы «Платон». Всего на ней числится более тысячи километров дорог и тридцать мостов, работы по которым завершены или в данный момент продолжаются.

На сайте dorogi.platon.ru отображено распределение вырученных денежных средств по каждому региону России. Помимо этого указано количество выполненных работ за счёт дополнительных поступлений в дорожные фонды от Платона.

Кроме того на электронных счётчиках сайта можно найти ключевую статистику. «С момента её [системы – примечание редакции] запуска в государственный бюджет собрано почти 30 миллиардов рублей. Кроме того, опубликованы данные о 318 000 перевозчиков с общим автопарком 877 000 транспортных средств, зарегистрированных в системе. Примечательно, что за последний месяц к Платону подключилось еще 18 000 большегрузов», — отметили в пресс-центре Росавтодора.

Сообщается также, что 87% перевозчиков, которые работают на федеральных трассах, выбрали бортовые устройства системы «Платон». Остальные же остановились на варианте разовой оплаты и оформили на сегодняшний день свыше 13 миллионов маршрутных карт.

«Помимо объектов дорожного ремонта система «Платон» стимулировала появление новых инвестиционных проектов на региональном уровне, — добавили в ведомстве. — Как новый неналоговый источник государственного финансирования, она позволила высвободить необходимые средства для вложения в ГЧП-проекты».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что к введённым в эксплуатацию дорогам РФ требования планируют ужесточить.