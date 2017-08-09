В Сети появились новые фотографии будущего седана Fiat

Очередные снимки будущего седана Fiat были опубликованы на страницах аргентинского издания Autoblog. По-прежнему неизвестно, какое название дадут «четырёхдверке», пока что известен только её внутризаводской индекс – X6S. Новинка предназначена для рынка стран Латинской Америки.

Выпускать новый седан Fiat планируется в Аргентине, модель встанет на конвейер к концу 2017 года. В линейке итальянского бренда он заменит седаны Grand Siena и Linea.

В основу будущего седана Fiat ляжет та же платформа, на которой сейчас базируется хэтчбек Argo, чей дебют прошёл не так давно. Моторную гамму новинки предположительно составят двигатели объёмом 1,3 (мощность бензиновой версии – 101 л. с.; этаноловой – 109 л. с.) и 1,8 литра (отдача – 135 и 139 л. с. соответственно). В линейке трансмиссий вероятно будут пятискоростная механическая коробка передач или шестидиапазонный «автомат».

1 / 3 На фото: Fiat Argo 2 / 3 На фото: Fiat Argo 3 / 3 На фото: Fiat Argo

Ранее портал «Колёса.ру» публиковал первый снимок новой модели Fiat в серийном кузове.

Fiat представил Argo в мае текущего года. Его производство налажено в Бразилии, пока что продажи налажены только на рынке этого же государства. Однако в скором времени «пятидверка» поступит к официальным дилерам продукции марки в Аргентине.