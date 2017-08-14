Несмотря на то, что автомобиль был показан ещё в прошлом году, до сих пор не сообщалось, каким именно мотором оснащена жёлтая Lada Vesta Sport, владельцем которой является гендиректор ижевского автозавода Михаил Рябов. Фотографии моторного отсека машины опубликованы в паблике RCI News в социальной сети «ВКонтакте».

В группе отмечается, что, если судить по снимку подкапотного пространства, спортивная версия Весты получила «вазовский» двигатель объёмом 1,8 литра, форсированный до 149 л. с. мощности (есть вероятность, что отдачу увеличат до 180 л. с.). Предположительно в гамму также войдёт мотор Lada Kalina NFR (объёмом 1,6 литра форсированный до 140 л. с.)

Спортивная Веста получит усиленные тормоза (задние – дисковые), иную подвеску со специальными настройками, уменьшенный клиренс, а также оригинальный аэродинамический обвес. Помимо этого «четырёхдверку» ждут модернизированная коробка переключения передач и новые распредвалы. В отличие от серийного седана в салоне Lada Vesta Sport будут новые сидения с улучшенной боковой поддержкой, яркой прострочкой и нашивками с названием модификации.

1 / 2 Lada Vesta Sport Concept 2 / 2 Lada Vesta Sport Concept

Известно, что «заряженные» Lada Vesta пойдут в серию в феврале 2018 года. Компания «Лада Спорт» намеревается начать продажи новинки в апреле следующего года.