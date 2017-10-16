Эти материалы могут быть использованы гражданами в случае появления жалоб или выявления нарушений.

Подразделения Госавтоинспекции МВД России будут не менее месяца хранить видеоматериалы со сдачи экзаменов на получение водительских прав. По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Романа Мишурова, материалы можно будет использовать для обоснования жалоб на злоупотребления при сдаче экзаменов.

«Нормы, которые сейчас закреплены в регламенте, направлены на максимальную открытость и усиление контроля за процессом приёма экзамена. Сейчас у нас чётко закреплено, что результаты экзамена, видеофайлы с приёма экзаменов хранятся в наших подразделениях не менее месяца», — сказал Роман Мишуров в ходе пресс-конференции.

«Мы имеем возможность просмотреть данные записи и дать заключение, действительно ли кандидат в водители правильно всё выполнял или же наоборот он считает, что делал всё правильно, но те нарушения, которые зафиксировал инспектор, имеют место быть», — пояснил замначальника управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению БДД МВД России.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Министерство внутренних дел изменило регламент по экзаменам на права. Новая редакция вступила в силу 14 октября 2017 года. Одной из поправок является то, что теперь ГИБДД проверяет, не фальшивые ли свидетельства о прохождении обучения в автошколе и медсправки, полученные в иных регионах РФ.

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