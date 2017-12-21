Vilner представил интерьер для Toyota Land Cruiser на основе сидений от BMW E60

По заявлению представителей 15-летней тюнинговой компании, на внедорожник было потрачено несколько десятков квадратных метров качественной кожи и алькантары в легком красном оттенке Бордо.

Болгарское тюнинг-ателье Vilner отрапортовал, что под конец 2017 года завершил еще один интересный проект: полную переделку салона для дорестайлингового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 одного из клиентов. Он интересен тем, что за базу были взяты сиденья от седана BMW 5-Series в кузове E60.

Передние сиденья с ломающимися спинками от BMW E60 были установлены на небольшие подиумы и полностью перешиты. Спереди на спинках кресел были вышиты инициалы владельца автомобиля.

1 / 3 Toyota Land Cruiser от Vilner 2 / 3 Toyota Land Cruiser от Vilner 3 / 3 Toyota Land Cruiser от Vilner

Рулевое колесо умельцы обшили не красной, а привычной черной кожей. Из остатков кожи Бордо, которой обшит практически весь интерьер внедорожника, была также пошита небольшая дорожная сумка. Ее украсили вышитыми инициалами собственника и логотипом конторы Vilner.

1 / 2 Toyota Land Cruiser от Vilner 2 / 2 Toyota Land Cruiser от Vilner

«Этот черный внешне и вишневый внутри Toyota Land Cruiser 200 является для нас важным проектом. Впервые мы работали с интерьером большого внедорожника, который потребовал большое количество кожи и много часов работы», — заявил основатель и генеральный директор компании Атанас Вильнер.

Ранее Vilner поработал над интерьером Fiat 500 Abarth 595.