Внешность Nissan Leaf раскрыта на первых фото

В объективы фотошпионов попал популярный электрический хэтчбек нового поколения во время рекламной съемки.

Nissan готовится к мировой премьере новой генерации Leaf, которая состоится 6 сентября. Мы же имеем возможность получить представление о новом Leaf, благодаря этим фото, опубликованным ресурсом tv2.no, на которых автомобиль запечатлен без какого-либо камуфляжа.

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По предварительной информации, новый Nissan Leaf будет предлагаться в двух модификациях с разными аккумуляторными блоками. Емкость одного из них составит 60 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке – порядка 550 километров.

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Кроме того, в арсенале электромобиля будет система автономного управления ProPilot, которая умеет парковаться, ездить по шоссе в пределах одной полосы и выполнять ряд других действий без вмешательства водителя.

В последнем видеотизере, посвященном новому Nissan Leaf, производитель рассказал о продвинутой педали акселератора – e-Pedal, которая позволит скоряться и замедляться вплоть до остановки без применения педали тормоза.