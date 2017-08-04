Концерн Volkswagen продолжает подогревать интерес к серийной версии будущего субкомпактного кроссовера T-Roc, до официальной премьеры которого осталось менее трёх недель: модель обещают представить 23 августа. Об этом портал «Колёса.ру» сообщал в начале текущей недели.

На сегодняшний день известно о том, что «паркетник», который должен стать самым маленьким кроссовером в линейке марки, получит в основу модульную платформу MQB A0. Она также используется в качестве базы для компактных хэтчбеков Volkswagen Polo и Seat Ibiza.

Напомним, прообразом для создания серийной модели Volkswagen T-Roc стал концепт 2014 года, представленный немецким производителем в ходе Женевского автосалона.

1 / 3 Концепт VW T-Roc`2014 2 / 3 Концепт VW T-Roc`2014 3 / 3 Концепт VW T-Roc`2014

Ранее сообщалось, что серийное производство нового кроссовера может начаться уже в августе 2017 года. Конкурентами новинки станут Nissan Juke, Toyota C-HR, Mazda CX-3, Renault Captur и Jeep Renegade. О перспективах выхода модели на российский рынок информации нет.

Предположительно в моторную гамму войдут пара бензиновых двигателей от последнего Golf объёмом 1,0 и 1,5 литра. Также в линейке будут представлены дизельные версии объёмом 1,6 и 2,0 литра. В пару к ним предложат шестискоростную механическую коробку передач и семидиапазонный «робот» DSG.

На днях было опубликовано новое видео, посвященное дизайну Volkswagen T-Roc, которое представители Volkswagen выложили на официальном канале бренда в YouTube.