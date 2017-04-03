Об этом рассказал председатель комиссии парламента Москвы по физической культуре, спорту и молодежной политике.

О предполагаемых изменениях в подготовке будущих водителей сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова. Они коснутся тех, кто готовится к сдаче на права категории «А», то есть будущих мотоциклистов.

«Мы планируем поднять вопрос о возможности включения в курс подготовки мотоциклистов в автошколах навыков ночной езды и перевозки пассажиров, а также вождения в условиях города. Кроме того, в курс подготовки в автошколах нужно добавить разбор практических примеров аварийности на дорогах с участием мототехники», — комментирует Кирилл Щитов.

«Также среди вопросов, вынесенных на круглый стол – установление ограничения разрешённой мощности двигателя мотоцикла на первый год после сдачи [экзамена на права – примечание редакции]», — добавил он. Ранее инициатива, касающаяся ограничений для начинающих мотоциклистов, уже обсуждалась.

Напомним, в начале прошлой недели премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях для начинающих водителей. Они «касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы», об этом сообщалось ранее.