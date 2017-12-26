Ядовито-зеленый BMW M3 выставлен на продажу в Абу-Даби

Мы привыкли, что в цвет Халка окрашивают суперкары Lamborghini Huracan и Mercedes-AMG GT R. Однако на этот раз речь пойдет о BMW M3.

Известный на весь мир дилер немецкой автомобильной марки BMW Abu Dhabi Motors в своем шоу-руме в столице Объединенный Арабских Эмиратов выставил на реализацию экземпляр спортивного седана BMW M3 в ядовито-зеленом цвете.

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Оттенок цвета кузова этого автомобиля носит название Verde Mantis. Именно благодаря ему представители автосалона назвали M3 «лягушонком». Под окраску кузова были подобраны и соответствующие акценты в салоне автомобиля — прострочка сидений и передней панели.

Несмотря на то, что во всем мире заряженный седан BMW M3 продается в белом, серебристом, сером, черном, синем, оранжевом или желтом цветах, такой ярко-зеленый оттенок краски можно заказать в рамках программы персонализации BMW Individual. Именно так и поступило руководство дилера BMW Abu Dhabi Motors.

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Каких-либо доработок силового агрегата этого экземпляра M3 произведено не было. У него под капотом по-прежнему стоит трехлитровый двигатель Twin Turbo мощностью 431 лошадиная сила и 550 Нм крутящего момента.

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