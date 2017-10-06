Продажей и обслуживанием электрокаров американской марки занимается компания Moscow Tesla Club. Как сообщает Motor, её руководство заключило соглашение с «Яндексом»: теперь собственная площадка Moscow Tesla Club подключена к сервису «Яндекс.Касса».

Это значит, что сейчас желающие купить Tesla Model 3 могут воспользоваться сервисом и с его помощью внести предоплату за электрокар в размере 145 000 рублей. Согласно предварительным данным, российский ценник модели будет равен примерно 3 500 000 рублей. При этом в США цены на Model 3 стартуют с отметки 35 000 долларов, что эквивалентно почти 2 022 000 рублей по актуальному курсу.

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Российские клиенты смогут купить Tesla Model 3 в одной из двух модификаций: помимо стандартной версии покупателям предложат вариант с увеличенным запасом хода. Электрокар на одной зарядке в зависимости от исполнения сможет проехать либо 354, либо 498 километров. Отметим также, что младшая версия от 0 до 96 км/ч разгоняется за 5,6 секунды, показатель топовой модификации составляет 5,1 с.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Tesla провалила производственный план по электрокарам Model 3 в пять раз. В третьем квартале компания выпустила всего 260 экземпляров модели, причём только 220 из них были переданы покупателям, при этом руководство обещало, что не менее 1 500 клиентов получат ключи от своих автомобилей.