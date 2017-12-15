«Пятидверка» Peugeot 308 GTi будет служить в Риме. Автомобиль окрашен в синий, белый и красный цвета, на крыше установлены проблесковые маячки и светодиодный фонарь. В салоне появилась полицейская рация.

Как и стандартный хот-хэтч, полицейский Peugeot 308 GTi оснащен 272-сильным бензиновым турбомотором 1.6 THP и самоблокирующимся дифференциалом Torsen. С места до «сотни» машина разгоняется за 6 секунд. Как сообщили в Peugeot, управлять хэтчбеком доверят только самым опытным сотрудникам, но и для них организуют курсы вождения, а инструктором станет известный итальянский гонщик Паоло Андреуччи.

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Напомним, в России обновленный Peugeot 308 доступен с ноября 2017-го, однако «заряженная» GTi-версия у нас не представлена. На российском рынке хэтчбек можно купить с бензиновым двигателем 1.6 мощностью 135 или 150 л.с., мотор работает в паре только с шестидиапазонным «автоматом». Цена модели стартует с отметки в 1 399 000 рублей (без учета спецпредложений).

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Ранее итальянской полиции передали 500 хэтчбеков Fiat Tipo. Кроме того, специально для местного криминалистического подразделения марка Fiat Professional разработала особый Fullback, у которого вместо грузовой платформы установили открывающийся с двух сторон металлический «короб» с полками, ящиками и креплениями.