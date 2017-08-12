Дорого-богато, просторно-комфортно, при этом стильно и двухдверно – рецепт купе GT не меняется десятилетиями. Тем не менее, на рубеже веков ассортимент предложений для обеспеченных эгоистов, современных адептов культа personal luxury car, был до обидного скромен. Особенно страдали любители настоящего немецкого качества. Mercedes-Benz как мог утешал бедолаг, предлагая страждущим потомка легендарного SEC.

Снаружи

Надеть на платформу представительского седана двухдверный кузов – непрактично, но стильно и потому чертовски притягательно. Mercedes в этом большие мастера. В отличие от коллег по «большой тройке» в Штутгарте десятилетиями оттачивали мастерство превращения S-класса в пафосный экипаж для эстетствующих снобов, знающих толк в хорошем драйве.

Смена дизайнерских и клиентских ориентиров, потеря качества, брак с Chrysler – С215 родился в смутную эпоху больших перемен на трехлучевой звезде, но кто старое помянет в присутствии такого красавца – тому глаз вон. На стройном теле ни грамма жира, ни одной лишней линии. Былая брутальность поднявшегося с низов бывшего боксера сменилась вышколенной статью потомственного аристократа. И купе, и седан W220 – оба наследники концепта F200, к которому приложил руку сам Бруно Сакко, но иконой стиля стоит признать только CL. Вместе с аналогично глазастым SL R230 они образовали сладкую парочку самых красивых Мереседесов эпохи миллениума.

Внутри

Интерьер продолжает ориентацию на скругление прямых углов, но узнаваем в деталях. Отпугивать старых клиентов в планы немцев не входило. Отливают холодным металлом боковины массивных дверей, кожа мягка, дерево изящно, «автомат» движется по извилистой прорези, опускаются треугольники задних окон, создавая кабриолетную атмосферу, а руки сами находят фирменные пульты регулировки кресел. Экран Comand еще скромен размером и скуп на функционал, но во времена Nokia 3310 это был «уровень – бог». Benz есть Benz! Посвежевший, помолодевший, сменивший малиновый пиджак под кожаной курткой на приталенный сшитый на заказ блейзер.

Искать огрехи эргономики, утопая в роскошных мультиконтурных креслах с вентиляцией, не только бесполезно, но и равносильно плевку в лицо добродушному хозяину, пустившему вас погреться в лютую метель. Мелкая фурнитура от младших моделей – примета эпохи экономии, но не портит общего впечатления. Рестайлинг, к слову, исправил сие недоразумение. К четырехместности – никаких вопросов. Со входом проблемы, как и в любое купе: низкий потолок изрядно скрадывает ощущения посадки в премиальный авто. Но страдания вознаграждаются двумя раздельными креслами с центральным подлокотником и похвальным простором, несмотря на потерю по сравнению с седаном 79 мм колесной базы.

В движении

Большие двухдверки у Мерседеса всегда были на особом положении. В отличие от родстера SL, идущего в табели о рангах и прайсе примерно на одном уровне с CL, слабых (читай «шестицилиндровых») моторов для купе не предлагалось в принципе. Посему «база» здесь – это тихо шелестящий на холостых восьмицилиндровый M113 о пяти литрах с его 306 л.с. Разумно-достаточная мощность адекватна немалому весу плюс позволяет по разгону-максималке не отставать от чистопородных GT вроде Jaguar XK8.

Но для охотников за секундами разгона были версии AMG. CL500 — это роскошный прогулочный экипаж, носиться очертя голову на котором – все равно что хлестать коллекционный коньяк «из горла». Купе по-дружески деликатно подхватывает тебя на руки и уносит вперед, мягко вжимая в кресло волной мощного ускорения. Так просто довериться трехлучевой звезде в тишине роскошного салона, слушая сытый бас восьми цилиндров. Нет ничего естественнее, чем, поглаживая педаль газа, дозировать 460 Нм, щедро дарованные в среднем диапазоне оборотов честным атмосферным движком.

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Заслуженный автомат 5G-Tronic, легко перемалывающий до 1 000 Нм, плавно и незаметно тасует свои пять передач, ловко адаптируясь под твой стиль вождения. Вмешиваться в его работу активируя спорт-режим, можно, но какой смысл самому нести чемоданы, когда за тебя это сделает лучший в мире портье. Активная самовыравнивающаяся гидравлическая подвеска ABC стелет мягко. CL даже на убитых стойках по комфорту легко даст фору иному бизнес-классу, а тут – перина на колесах. Хитрая система из датчиков и микрокомпьютеров, меняющая давление в гидравлических цилиндрах, вмонтированных в стойку каждого колеса, успевает мгновенно среагировать на изменение дорожной ситуации. Ускорение, торможение, наезд на неровность – самовыравнивающаяся подвеска всегда держит изящный кузов в тонусе, заставляя поддерживать горизонтальное положение относительно дороги.

Кренам в поворотах CL500 говорит уверенное «Нет!», так что пятиметровая тушка весом почти 1,8 тонны изящно облизывает виражи. Фирменная мерседесовская отстраненность рулевого управления никуда не делась, это все еще тот самый Benz, противящийся езде на пределе, что не мешает получать кайф от власти над большим, уверенным в себе, но послушным только твоей воле зверем.

Войдя в резонанс с купе, приняв его правила игры, понимаешь, что, расслабленно и грациозно двигаясь в потоке, ты в итоге все равно быстрее большинства окружающих. А с такой чемоданной курсовой устойчивостью радости от вождения доступны даже при пилотаже в стиле «одна рука руле».

Бывают купе дороже и статуснее, есть быстрее и азартнее, а если поискать, найдутся и комфортнее – как всегда, все решает грамотно выверенный баланс всех качеств вместе взятых. И тут с двухдверным S-классом сложно спорить. За что ни возьмется, все он делает без суеты, но качественно и в высшей степени профессионально. А профессионализм, заставляющий даже скептиков прислушаться к поговорке «Есть автомобили, а есть Mercedes-Benz», дорогого стоит.

Mercedes-Benz CL500 C215

Заявленный расход топлива на 100 км Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л 17-20 10 15

История покупки

Мнение, что «первый автомобиль должен быть попроще – потренируешься, наберешься опыта, а дальше уже купишь хорошую тачку» не всем по нраву. Зачем самому себе отказывать в удовольствии ездить на том, что нравится здесь и сейчас? Вот и Евгений, выбирая в 2010 году первый в своей жизни автомобиль, думал только о Mercedes-Benz CL. Модель специфическая, часть двухдверок уже успела попасть не в те руки. Не беря в расчет дешевые экземпляры, увешанные китайскими копиями AMG-обвеса, Евгений обстоятельно и скрупулезно начал поиск ухоженного купе. Такое, 2001 года выпуска в классическом серебристом цвете с пробегом 74 000 км, повезло найти через месяц, причем в родном Петербурге.

Ремонт

Двигатель М113 и пятиступенчатый «автомат» 722.6 давно заслужили славу надежных агрегатов, поэтому Евгений сознательно искал именно пятилитровый CL. Учитывая малый пробег и ухоженное состояние проблем не было. Оба узла потребовали лишь своевременной замены расходников.

Больших сложностей с активной гидравлической подвеской ABC тоже не возникло. Тут главное – найти грамотных и не жадных мастеров, поскольку CL – один из тех авто, от вида которых у некоторых сервисменов начинают алчно поблескивать глаза. После истории, когда на нескольких станциях ему рекомендовали безальтернативную замену передних стоек, а в другом месте ограничились качественной переборкой, обошедшейся в разы дешевле, у Евгения больше нет вопросов где обслуживать свое купе. Сейчас подвеска CL почти на 80% новая. Из последнего – устранение неисправности заднего клапана гидравлической системы, из-за чего за ночь машина ложилась на заднюю ось. Цена работ вместе с запчастями – порядка 50 000 рублей.

Mercedes-Benz CL500 C215 Краткие технические характеристики: ТО с заменой масла (8 литров Mobil 1 5W40) и фильтров (оригинал Mercedes) каждые 7 000 км 8 000 рублей Габариты (Д х В х Ш): 4 994 х 1 407 х 1 857 мм Двигатель: 5 л Мощность: 306 л.с. Разгон до 100 км/ч: 6,5 с Топливо: АИ-95

Эксплуатация

CL для Евгения уже давно не единственный автомобиль, поэтому пробег спустя семь лет эксплуатации составляет несерьезные 134 000 км. Благодаря использованию только оригинальных запчастей CL500 всегда поддерживается в полной боевой готовности, чтобы владелец имел возможность совершать редкие поездки, смакуя флагманское купе, как дорогой коньяк.

Планы

Для CL предлагается немало хорошего, качественного тюнинга от именитых контор. Но для С215 Евгений приемлет только продукцию придворного ателье AMG. Поэтому в планах – установка оригинальных обвеса и выхлопа.

История модели

Второе поколение наследника больших купе SEC, построенное на тележке S-класса в кузове W220 и получившее собственный индекс С215, появилось в 1999 году. В отличие от соплатформенного седана, CL оснащался только активной подвеской ABC c электронно-управляемыми амортизаторами и активными гидроопорами, а под капотом могло быть либо восемь, либо двенадцать цилиндров, естественно, в паре с «автоматом».

Первоначально гамма купе состояла из CL500 (306 л.с.), CL600 (367 л.с.) и CL55 AMG (360 л.с.). В 2001 году к ним присоединился CL63 AMG (444 л.с.), выпускавшийся лишь один год. Рестайлинг 2003 года принес семиступенчатый «автомат» для CL500, компрессор для CL55 AMG (500 л.с.) и Biturbo для CL600 (500 л.с.) и CL65 AMG (612 л.с.).

В 2006 году С215 сдал пост своему преемнику, С216.

1 / 4 На фото: Mercedes-Benz CL 600 (С215) '1999–2002 2 / 4 На фото: Mercedes-Benz CL 55 AMG (C215) '2000–02 3 / 4 На фото: Mercedes-Benz CL 63 AMG (C215) '2001 4 / 4 На фото: Mercedes-Benz CL 65 AMG (C215) '2003–06