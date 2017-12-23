Снаружи
Большой, чёрный — джип как джип. Обычный внедорожник, сразу понятно, из какой страны. Меж тем, надпись Denali означает, что я смотрю на одного из самых редких отпрысков платформы GMT400. Понимая важность нового сегмента, в GM удержались от соблазна бейдж-инжиниринга, отдав под проект дизайн экстерьера, изначально предназначавшийся для рестайлинга модельного ряда GMC.
Округлые формы бамперов, новая оптика — ничего общего с брутальными, но простецко-пролетарскими квадратами, к коим относится и просто Yukon. Оригинально и отлично работает образ богатого добряка-великана из обеспеченной семьи, привыкшего, несмотря на мускулы, работать головой, а не руками.
Внутри
Денали – это высочайшая гора Северной Америки, находящаяся на Аляске. Отличное название для топовой комплектации внедорожника, чье имя также неразрывно связано с самым северным штатом США. Дабы гости не забывали о географических ассоциациях, изображение горы вышито на кожаных вставках дверных карт. К счастью, это не единственное, что отличает Denali от менее аристократичных родственников.
Из крупных изменений стоит отметить лишь зрительно соединенный с передней панелью центральный тоннель, в недрах которого живет сабвуфер премиальной аудиосистемы Bose, впервые инсталлированной во внедорожник. Там, где у Tahoe/Yukon в память о трехместных передних диванах предков пустое место, в Denali более привычные ниши для мелочей и подстаканники.
Передние кресла, обитые более качественной, чем в Chevy, кожей, усыпляюще комфортны, главное — не сойти с ума от количества регулировок. Из обилия опций особо стоит отметить пассажирскую подушку безопасности и отдельный пульт управления музыкой и климатом для задних пассажиров, уютно расположившихся на просторном и мягком диване с подогревом. Деревянных вставок, что характерно – минимум, эту привилегию оставили Escalade, которому достался аналогичный салон и дизайн экстерьера.
В движении
Странно, но под капотом меня встречает лишь максимальная для Yukon 5,7-литровая «восьмерка» Vortec L31. Двигатель хорош насыщенным, басовитым, чисто американским звуком, но магия цифр неумолима – 250 л.с. смотрелись бледно на фоне пусть менее объемного, но 300-сильного Lincoln Navigator. Может, стоило приспособить для самой высокой горы GMC величественный Big-Block объемом 7,4 литра от Suburban с его 290 л.с.?
«Тебе циферки или ехать?» — с этими словами Denali демонстрирует вполне легковой разгон. Четырехступенчатый автомат 4L60-E умело жонглирует 454 Нм. Тяги, чтобы рвануть вперед, распугав рыком самца несчастные легковушки, хватает на любой скорости. На заминки автомата и задумчивое рулевое быстро перестаешь обращать внимание. Ну не может слон реагировать быстрее. Груженный опциями внедорожник тянет почти на 2,4 тонны снаряженной массы. Поняв это, прощаешь GMC его нелюбовь к резким поворотам. До беды, если не играть в Крутого Уокера, дело, конечно, не дойдет, но выпадать каждый раз из седла, в принципе лишенного боковой поддержки, приятного мало.
Зато он легко домчит четверых господ, 1 600 литров багажа и груженый прицеп в придачу хоть на край света. Черная туша хладнокровно, с завидной курсовой устойчивостью разрезает пространство. Прирожденный дальнобойщик. Классическая для американских траков подвеска — передняя независимая торсионная и задняя рессорная — дополнена опционными для других Tahoe-подобных амортизаторами Bilstein (так называемый comfort package).
Заявленный расход топлива на 100 км
|Городской цикл, л
|Загородный цикл, л
|Смешанный цикл, л
|22
|16
|19
Ощущения от плавности хода двойственные. Мелких неровностей внедорожник не замечает. Плывёт, словно теплоход. Но убаюкивающая мягкость идеологических предшественников, тех что с рамой и V8, в комплектацию Denali не входит. На средние и крупные дорожные неприятности GMC реагирует пусть жестковато, но не криминально. Главное, что размер препятствий не имеет никакого значения. Такому что ушатанная бетонка, что разбитый грейдер – все едино. Если что, автоматически подключаемый полный привод придет на помощь, лишний раз напомнив о собратьях-пикапах. Грузовые повадки из Denali лезут то тут, то там, несмотря на кожу, электроприводы и Bose. Так начиналась история люкс-внедорожников.
История покупки
Несколько лет назад Владимир, ездивший на тот момент на надежном, но скучном Chevrolet Lacetti, начал задумываться о покупке более интересного и эмоционального автомобиля. Решено было искать среди представителей американского автопрома. Владимир начал посещать тематические выставки и форумы и активно общаться с владельцами, попутно просматривая варианты для покупки.
Вскоре Владимир начал работать в отделе маркетинга старейшего российского специализированного техцентра GM. В его работу входило в том числе регулярное написание статей и создание видео на автомобильную тематику. «Пустоватый руль, сиденья-диваны, величественные крены, кочерга автомата» — в какой-то момент Владимир понял, что рассказывает о том, чего никогда не испытывал сам, поэтому попросил руководство помочь с поиском автомобиля для покупки.
Таковым стал редкий даже в США GMC Yukon Denali 1999 года выпуска, который был не на ходу и уже длительное время стоял в сервисе памятником. В конце концов прежний владелец решил не вкладываться в ремонт заднего моста и выставил автомобиль на продажу. Владимир выкупил внедорожник за 300 000 рублей.
Ремонт
Приведение GMC в надлежащий вид началось прямо в Москве силами сотрудников того техцентра, где внедорожник жил последние несколько месяцев. Было восстановлен задний мост, заменено треснутое лобовое стекло, перекрашены двери и крыша, покрытые сколами и следами ржавчины. Поросший грязью салон разобрали и почистили, восстановили порванную обшивку водительского сиденья. Оживший Yukon с радостью воспринял перспективу перегона из столицы в Петербург, ни разу не подведя по дороге.
После приезда Владимир привел в порядок рулевое управление. Был отремонтирован рулевой редуктор, заменены сошка и вал. Починили, заменив моторчик, задний дворник, который, судя по внешнему виду механизма, не работал уже очень давно. Заменили текущий кран печки и умерший динамик в двери, прочистили и смазали работающие через раз замки дверей и багажника. Что самое главное — был устранен гул в районе заднего моста во время движения. Диагностика показала, что требуется закрутить постели крепления опорных подшипников корпуса дифференциала. Позже были заменены сальники и крышка заднего моста.
Несмотря на то, что Владимир редко возит кого-то на втором ряду, отсутствие нескольких кнопок в блоке управления музыкой для задних пассажиров его сильно огорчало. Он уже почти смирился с мыслью, что найти детали для выпускавшегося недолго GMC вряд ли получится. Выручил друг, у которого в гараже завалялся блок управления от Cadillac Escalade GMT800. Хвала унификации GM — кнопки с него, несмотря на разные коды запчастей, встали в Denali как родные.
Эксплуатация
Изначальный пробег в 295 000 км Владимир увеличил на 18 000 км. Автомобиль оказался именно тем, что ему было нужно. Невероятно, но факт — даже жена полностью поддерживает увлечение Владимира старым внедорожником. Коллеги и руководство относятся к редкому GMC (по приблизительным подсчетам в России не более десяти экземпляров Denali первого поколения) как к родному, помогая с ремонтом и поиском запчастей.
Расходы
- Регулярное ТО с заменой масла (6,5 литров Mobil 5W30) и масляного фильтра (оригинал GM) – каждые 7 500 км
- Топливо – АИ-92
Планы
В планах — максимально сохранить стоковое состояние, тем более, что в отличие от родственников по платформе для Denali не так обширен ассортимент тюнинга. И это даже хорошо — меньше соблазнов уйти куда-то не туда.
История модели
Люксовый GMC Yukon Denali первой генерации появился в 1999 году, в самом конце производственного цикла платформы GMT400. Поскольку это был своеобразный ответ GM на успех фордовского Lincoln Navigator, то с минимальными изменениями внедорожник был доступен как Cadillac Escalade.
Зализанный экстерьер и другая оптика резко выделяли новичков на фоне квадратных соплеменников. Под капотом – 5,7 Vortec мощностью 255 л.с. в комплекте с четырехступенчатым автоматом, в салоне — более качественная кожа, деревянные вставки, электроприводы сидений и музыка Bose с CD-чейнджером.
Производство было недолгим: уже в 2000 году все собратья Tahoe сменили поколение, поэтому второй Yukon Denali вышел в 2001 году, а соплатформенный Escalade — на год позже.
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