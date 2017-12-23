Прирожденный дальнобойщик: опыт владения GMC Yukon Denali

Прирожденный дальнобойщик: опыт владения GMC Yukon Denali

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Утверждение «лучше не делать, чем делать абы как» не есть аксиома. В экстренной ситуации иногда лучше дать сопернику хоть какой-то ответ, чем остаться в стороне и сделать вид, что ничего не произошло. Премьера и последующий успех на рынке Lincoln Navigator стали для GM неожиданностью. Максимально оперативно было подготовлено целых два встречных предложения для падких на новинки соотечественников. Вариант подешевле нарекли GMC Yukon Denali.

Снаружи

Большой, чёрный — джип как джип. Обычный внедорожник, сразу понятно, из какой страны. Меж тем, надпись Denali означает, что я смотрю на одного из самых редких отпрысков платформы GMT400. Понимая важность нового сегмента, в GM удержались от соблазна бейдж-инжиниринга, отдав под проект дизайн экстерьера, изначально предназначавшийся для рестайлинга модельного ряда GMC.

Округлые формы бамперов, новая оптика — ничего общего с брутальными, но простецко-пролетарскими квадратами, к коим относится и просто Yukon. Оригинально и отлично работает образ богатого добряка-великана из обеспеченной семьи, привыкшего, несмотря на мускулы, работать головой, а не руками.

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Внутри

Денали – это высочайшая гора Северной Америки, находящаяся на Аляске. Отличное название для топовой комплектации внедорожника, чье имя также неразрывно связано с самым северным штатом США. Дабы гости не забывали о географических ассоциациях, изображение горы вышито на кожаных вставках дверных карт. К счастью, это не единственное, что отличает Denali от менее аристократичных родственников.

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Из крупных изменений стоит отметить лишь зрительно соединенный с передней панелью центральный тоннель, в недрах которого живет сабвуфер премиальной аудиосистемы Bose, впервые инсталлированной во внедорожник. Там, где у Tahoe/Yukon в память о трехместных передних диванах предков пустое место, в Denali более привычные ниши для мелочей и подстаканники.

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Передние кресла, обитые более качественной, чем в Chevy, кожей, усыпляюще комфортны, главное — не сойти с ума от количества регулировок. Из обилия опций особо стоит отметить пассажирскую подушку безопасности и отдельный пульт управления музыкой и климатом для задних пассажиров, уютно расположившихся на просторном и мягком диване с подогревом. Деревянных вставок, что характерно – минимум, эту привилегию оставили Escalade, которому достался аналогичный салон и дизайн экстерьера.

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В движении

Странно, но под капотом меня встречает лишь максимальная для Yukon 5,7-литровая «восьмерка» Vortec L31. Двигатель хорош насыщенным, басовитым, чисто американским звуком, но магия цифр неумолима – 250 л.с. смотрелись бледно на фоне пусть менее объемного, но 300-сильного Lincoln Navigator. Может, стоило приспособить для самой высокой горы GMC величественный Big-Block объемом 7,4 литра от Suburban с его 290 л.с.?

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«Тебе циферки или ехать?» — с этими словами Denali демонстрирует вполне легковой разгон. Четырехступенчатый автомат 4L60-E умело жонглирует 454 Нм. Тяги, чтобы рвануть вперед, распугав рыком самца несчастные легковушки, хватает на любой скорости. На заминки автомата и задумчивое рулевое быстро перестаешь обращать внимание. Ну не может слон реагировать быстрее. Груженный опциями внедорожник тянет почти на 2,4 тонны снаряженной массы. Поняв это, прощаешь GMC его нелюбовь к резким поворотам. До беды, если не играть в Крутого Уокера, дело, конечно, не дойдет, но выпадать каждый раз из седла, в принципе лишенного боковой поддержки, приятного мало.

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Зато он легко домчит четверых господ, 1 600 литров багажа и груженый прицеп в придачу хоть на край света. Черная туша хладнокровно, с завидной курсовой устойчивостью разрезает пространство. Прирожденный дальнобойщик. Классическая для американских траков подвеска — передняя независимая торсионная и задняя рессорная — дополнена опционными для других Tahoe-подобных амортизаторами Bilstein (так называемый comfort package).

GMC Yukon Denali
Заявленный расход топлива на 100 км
Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л
22 16 19

Ощущения от плавности хода двойственные. Мелких неровностей внедорожник не замечает. Плывёт, словно теплоход. Но убаюкивающая мягкость идеологических предшественников, тех что с рамой и V8, в комплектацию Denali не входит. На средние и крупные дорожные неприятности GMC реагирует пусть жестковато, но не криминально. Главное, что размер препятствий не имеет никакого значения. Такому что ушатанная бетонка, что разбитый грейдер – все едино. Если что, автоматически подключаемый полный привод придет на помощь, лишний раз напомнив о собратьях-пикапах. Грузовые повадки из Denali лезут то тут, то там, несмотря на кожу, электроприводы и Bose. Так начиналась история люкс-внедорожников.

История покупки

Несколько лет назад Владимир, ездивший на тот момент на надежном, но скучном Chevrolet Lacetti, начал задумываться о покупке более интересного и эмоционального автомобиля. Решено было искать среди представителей американского автопрома. Владимир начал посещать тематические выставки и форумы и активно общаться с владельцами, попутно просматривая варианты для покупки.

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Вскоре Владимир начал работать в отделе маркетинга старейшего российского специализированного техцентра GM. В его работу входило в том числе регулярное написание статей и создание видео на автомобильную тематику. «Пустоватый руль, сиденья-диваны, величественные крены, кочерга автомата» — в какой-то момент Владимир понял, что рассказывает о том, чего никогда не испытывал сам, поэтому попросил руководство помочь с поиском автомобиля для покупки.

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Таковым стал редкий даже в США GMC Yukon Denali 1999 года выпуска, который был не на ходу и уже длительное время стоял в сервисе памятником. В конце концов прежний владелец решил не вкладываться в ремонт заднего моста и выставил автомобиль на продажу. Владимир выкупил внедорожник за 300 000 рублей.

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Ремонт

Приведение GMC в надлежащий вид началось прямо в Москве силами сотрудников того техцентра, где внедорожник жил последние несколько месяцев. Было восстановлен задний мост, заменено треснутое лобовое стекло, перекрашены двери и крыша, покрытые сколами и следами ржавчины. Поросший грязью салон разобрали и почистили, восстановили порванную обшивку водительского сиденья. Оживший Yukon с радостью воспринял перспективу перегона из столицы в Петербург, ни разу не подведя по дороге.

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После приезда Владимир привел в порядок рулевое управление. Был отремонтирован рулевой редуктор, заменены сошка и вал. Починили, заменив моторчик, задний дворник, который, судя по внешнему виду механизма, не работал уже очень давно. Заменили текущий кран печки и умерший динамик в двери, прочистили и смазали работающие через раз замки дверей и багажника. Что самое главное — был устранен гул в районе заднего моста во время движения. Диагностика показала, что требуется закрутить постели крепления опорных подшипников корпуса дифференциала. Позже были заменены сальники и крышка заднего моста.

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Несмотря на то, что Владимир редко возит кого-то на втором ряду, отсутствие нескольких кнопок в блоке управления музыкой для задних пассажиров его сильно огорчало. Он уже почти смирился с мыслью, что найти детали для выпускавшегося недолго GMC вряд ли получится. Выручил друг, у которого в гараже завалялся блок управления от Cadillac Escalade GMT800. Хвала унификации GM — кнопки с него, несмотря на разные коды запчастей, встали в Denali как родные.

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Эксплуатация

Изначальный пробег в 295 000 км Владимир увеличил на 18 000 км. Автомобиль оказался именно тем, что ему было нужно. Невероятно, но факт — даже жена полностью поддерживает увлечение Владимира старым внедорожником. Коллеги и руководство относятся к редкому GMC (по приблизительным подсчетам в России не более десяти экземпляров Denali первого поколения) как к родному, помогая с ремонтом и поиском запчастей.

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Расходы

  • Регулярное ТО с заменой масла (6,5 литров Mobil 5W30) и масляного фильтра (оригинал GM) – каждые 7 500 км
  • Топливо – АИ-92

Планы

В планах — максимально сохранить стоковое состояние, тем более, что в отличие от родственников по платформе для Denali не так обширен ассортимент тюнинга. И это даже хорошо — меньше соблазнов уйти куда-то не туда.

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История модели

Люксовый GMC Yukon Denali первой генерации появился в 1999 году, в самом конце производственного цикла платформы GMT400. Поскольку это был своеобразный ответ GM на успех фордовского Lincoln Navigator, то с минимальными изменениями внедорожник был доступен как Cadillac Escalade.

GMC Yukon Denali '1999–2000

На фото: GMC Yukon Denali ‘1999–2000

Зализанный экстерьер и другая оптика резко выделяли новичков на фоне квадратных соплеменников. Под капотом – 5,7 Vortec мощностью 255 л.с. в комплекте с четырехступенчатым автоматом, в салоне — более качественная кожа, деревянные вставки, электроприводы сидений и музыка Bose с CD-чейнджером.

Производство было недолгим: уже в 2000 году все собратья Tahoe сменили поколение, поэтому второй Yukon Denali вышел в 2001 году, а соплатформенный Escalade — на год позже.

На фото: GMC Yukon Denali '2000–06

На фото: GMC Yukon Denali ‘2000–06

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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
boroddinnaza

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