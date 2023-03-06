Пусковые устройства на литий-ионных батареях становятся мощнее и при этом компактнее. Если раньше размер смартфона имели лишь самые маломощные «бустеры», то сегодня в таких габаритах предлагаются модели с экстремальной токоотдачей!

«Зачем так много ампер?!»



Мы уже не раз в наших материалах обращались к теме мощности портативных пусковых гаджетов. А точнее, к популярному вопросу – «можно ли при выборе "бустера" сэкономить на пусковом токе, если мой автомобиль не нуждается в его избытке?».

Вопрос на самом деле правильный – чем выше максимальный пусковой ток у «бустера», тем он дороже и больше по габаритам. Модели на 1300-1500 ампер пикового тока имеют в профиль габариты натурального кирпича и вес без малого килограмм. Да и стоят крайне недешево… Тогда как для автомобилей с двигателями с объемом до 2 литров включительно обычно достаточно даже самых компактных и бюджетных устройств с пиковым током до 400 и даже до 300 ампер (ну если, конечно, не дал клина стартер, сам двигатель, и мы не пытаемся десятый по счету раз прокрутить минеральное масло на серьезном морозе).

Так что для желающих сэкономить на «бустере» есть универсальный ответ – сэкономить МОЖНО! На тест «Колес» в разное время попадало много разных устройств, и мы запускали 2-литровые моторы даже самыми субкомпактными «джамп-стартерами», в инструкции к которым однозначно говорилось – «для двигателей объемом ДО 1,5 литров». Можно, но тут встает вопрос срока службы устройств, используемых в эконом-варианте на пределе возможностей и вдобавок – относительно регулярно… К сожалению, аккумуляторные ячейки в «бустерах» в таком режиме работают в очень тяжелых условиях, и возникает риск их быстрого выхода из строя. Для использования 1-2 раза раз в год, в начале как обычно «неожиданно наступившей» зимы, когда прозевали уровень заряженности штатного аккумулятора автомобиля – терпимо. А если чаще? В таком случае лучше, чтобы ток, который стартер берет от пускового устройства, не превышал и половины от номинала, обозначенного на корпусе «бустера».

Причем подчеркнем – от НОМИНАЛА, а не от пикового тока. Поскольку последний обычно выше номинала примерно вдвое. Поэтому если не стоит задача жестко сэкономить, а есть желание купить устройство в расчете на длительную эксплуатацию, а не на год-другой, то имеет смысл обратить внимание на модели с флагманскими характеристиками. Они оправданы не только для владельцев машин с могучими моторами, чей литраж близок к указанному в инструкциях к «бустеру» максимуму, но и для водителей авто с двигателями из наиболее распространенного диапазона объемов от 1,5 до 3 литров, поскольку использование мощного «джамп-стартера» в облегченном режиме гарантирует высокую надежность и отказоустойчивость гаджета. Тем более что среди экстра-мощных моделей в последнее время появились и очень компактные!

ПускАч JS 10000



Пуско-зарядное устройство ПускАч 10000 – типичный пример «бустера» нового поколения, с экстремально высокими токами отдачи в миниатюрных для такой мощности габаритах. Он прекрасно вписывается в вышеупомянутую концепцию рационального применения. То есть, при необходимости гаджет заведет бензиновый или дизельный двигатель объемом 7-8 литров у могучего внедорожника или коммерческой техники с 12-вольтовой системой питания, но при этом он отлично дружит с моторчиками даже объемом от 0,7-1,0 литра, будет надежно работать годами в облегченных условиях, а компактные габариты не помешают иметь его всегда под рукой.



А, собственно, о каких токах и каких габаритах идет речь? Мы же забыли самое главное!

ПускАч JS 10000 выдает номинальный ток в 1000 ампер и пиковый – в 2000 ампер! И при этом его габариты фактически не превышают размеры большинства современных смартфонов при весе всего лишь 450 граммов и емкости в 37 ватт-часов! Это без шуток впечатляющие параметры сочетания мощности и компактности. Еще раз повторимся для понимания: когда до недавнего времени нам на тест попадали «бустеры» из числа самых мощных, пиковый ток у лучших из них не превышал 1400-1500 ампер, а номинальный – 700 ампер. При этом весили они чуть менее килограмма и по габаритам и массе были крупнее JS 10000 в полтора-два раза… Причина же столь выдающихся характеристик JS 10000 – в наборе аккумулятора из ячеек нового поколения, с повышенной токоотдачей при меньших габаритах. Эволюция все же не стоит на месте, надо сказать…

В сравнении с типичным смартфоном с 6,5-дюймовым дисплеем:

ПускАч JS 10000 выполнен в прямоугольном корпусе со сглаженными гранями и углами. Все разъемы и индикаторы традиционно для таких устройств выведены на одну из торцевых стенок. Коммутация представлена силовым разъемом 12 вольт для пуска двигателей, прикрытом резиновой крышкой, универсальным гнездом USB-C (для зарядки самого ПускАча и для питания внешних устройств) с поддержкой режимов режимов Quick Charge, обычным гнездом USB-«мама» (тоже Quick Charge) и выходом 12 вольт/8 ампер на штыревой разъем для переходника под гнездо «прикуривателя». Также на передней панели присутствует четырехсегментный индикатор остатка заряда и линза небольшого диодного фонарика, включаемого отдельной кнопочкой на боковой грани корпуса.

Поставляется гаджет в прочной двухслойной коробке, что немаловажно в эпоху распространения интернет-покупок и сервисов доставки:



А при хранении и эксплуатации «бустер» защищен штатным мини-кейсом с жесткими стенками:



Для запуска двигателей к JS 10000 подключается «гарнитура» в виде коммутационного блока с мощными «крокодилами». Подключение осуществляется по трехпроводной схеме – два силовых провода и один сигнальный. Последний необходим для полноценной обратной связи, благодаря которой реализуется защита от перегрева аккумуляторных ячеек. Встроенное в коммутационный блок реле прерывает связь между аккумулятором «бустера» и аккумулятором автомобиля, защищая от переполюсовки, но именно по дополнительному сигнальному проводу реле получает команду на отключение, если внутренний термодатчик в корпусе пускового устройства определяет перегрев.



Мощный дизель, чья бортсеть штатно рассчитана на параллельное соединение двух аккумуляторов, при напрочь севших батареях ПускАч JS 10000 заводит элементарно. Огромный ресурс токоотдачи чувствуется по оборотам прокрутки коленвала – мотор запускается не как у забытого на два месяца на парковке зимой авто, а как у машины с новенькими АКБ летом!



Причем мы подключали «бустер» не только параллельно штатным батареям, но и ВМЕСТО них: сняв клемму с плюсового наконечника свинцового АКБ и подключив к ней крокодил «бустера». Делать так категорически не рекомендуется во избежание порчи электрооборудования автомобиля, о чем упомянуто и в инструкции, но на свой страх и риск мы на тестах так иногда пошаливаем… И в таком варианте ПускАч, разумеется, справлялся даже без потери темпа.

За пределами автомобиля



Помимо же основного использования, аварийного запуска, ПускАч JS 10000 имеет и такую «мирную профессию», как универсальный зарядник и портативный источник питания – благодаря ассортименту разъемов на корпусе.

Гнездо USB-C – универсальное. Через него гаджет заряжается (шнуром USB/USB-C, идущим в комплекте), и его же можно использовать и для зарядки внешних устройств. Мощность этого гнезда – 30 ватт, и оно поддерживает все существующие режимы Quick Charge:

5V / 3A

9V / 3A

12V / 2.5A

15V / 2A

20V / 1.5A

Гнездо USB-«мама», обычное (оно же USB-A, хотя его мало кто так называет в быту), предназначено только для питания внешних устройств. Его мощность – 18 ватт, и оно также поддерживает высокоскоростные стандарты Quick Charge:

5V / 3A

9V / 2A

Ну и еще один интерфейс для зарядки портативной электроники – беспроводной. В ПускАч JS 10000 встроена панель зарядки Qi с выдаваемой мощностью до 10 ватт. Удобно для зарядки смартфонов и наушников.

Ну и напоследок – 12-вольтовый выход под штыревой разъем 5,5 миллиметров. Для его использования в комплекте «ПускаАча» идет качественный и прочный переходник-адаптер стандарта автомобильного «прикуривателя». Максимальный ток на этом гнезде – 8 ампер.



Такой выход есть во многих пусковых бустерах, но автолюбители нередко его недооценивают… А ведь он может быть очень полезен. Вариантов использования – масса: от ПускАч JS 10000 можно питать множество устройств и гаджетов в полевых условиях, не рискуя посадить аккумулятор автомобиля. На фото – 12-вольтовый фумигатор для туристической палатки и 12-вольтовый паяльник, работающие через переходник от «ПускАча»:



ПускАч JS 10000 – действительно экстра мощный «бустер», справляющийся с дизельными и бензиновыми двигателями объемом до 7-8 литров, но ввиду своих компактных размеров он без всяких оговорок может быть рекомендован для автомобилей массового сегмента – для народных седанов 1,5-1,6 литра, для среднего класса с 2-3-литровыми моторами и даже для 0,7-литровых малышей-кей-каров, которые сейчас мощным потоком пошли к нам из Японии.



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