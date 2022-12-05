3500 км от Москвы. В гостях у ханты и манси.

Продолжаем следить за нашими пилигримами, Алесеем Жирухиным и Сергеем Лысенко. В этой части отчета они расскажут нам о Ханты-Мансийске и Когалыме.

Столица нефтяного края



У огромного нефтяного края совсем небольшая, уютная столица – чуть больше ста тысяч человек. Город расположился на правом берегу великого Иртыша, в 20 км от того места, где он сливается со столь же могучей Обью. Несмотря на то, что количество ханты и манси составляет всего 3,5 % от населения города, их культура и традиции тесно переплетаются с жизнью Ханты-Мансийска и воплощаются в архитектурных формах, кулинарных пристрастиях жителей и отношении к окружающему миру.

Почти треть города занимают леса и кустарники, парки и скверы. А окружает Ханты-Мансийск природный заповедник – парк «Самаровский чугас», расположенный на площади размером почти 7 тысяч гектаров, где представлены знаменитые ханты-мансийские кедры, которые еще называют «природными легкими».



Достопримечательностей здесь уйма: археопарк с его уникальной композицией животных палеолита, выполненных в бронзе, музей Природы и Человека – наверное, самый современный краеведческий музей в России, музей геологии, нефти и газа с его уникальными коллекциями полудрагоценных и драгоценных камней. Наш выбор – археопарк; говорят, не посетить его, приехав в Ханты-Мансийск, – все равно что проехать мимо!



На живописных сибирских холмах прямо в городе проложено более 15 км лыжных трасс, и они не пустуют, ведь это Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко – стадион международной категории, на котором постоянно проходит множество соревнований и тренировок.



Климат Ханты-Мансийска континентальный. Зимы здесь обычно очень суровые и длинные – тридцатиградусные морозы зафиксированы и в ноябре, и в апреле. Сейчас чуть больше -10 градусов. Самые холодные месяцы – декабрь и январь, температура обычно все время держится ниже -20 С°. Абсолютный минимум температур для Ханты-Мансийска – -49, а лето напротив, может быть жарким, когда столбик термометра поднимается +40.



А как сделать так, чтобы ваш автомобиль с легкостью справился с такими суровыми условиями?



Для начала нужно выбрать подходящее масло. Начнем с рекомендаций, указанных в книжечке с описанием вашего автомобиля. Прежде всего обратите внимание на указанный стандарт ACEA либо API, который требует строго соблюдения.

С вязкостью чуть сложнее. Так, например, весь мир пользуется классификацией вязкости, предложенной Американской ассоциацией автомобильных инженеров. Проще говоря, чем меньше первая цифра в ее обозначениях (0W-40 или 5W-30), тем ниже температура, на которую рассчитано масло. И если в обозначении первым стоит «ноль», то это и есть самый морозостойкий продукт, обеспечивающий прокачиваемость даже при минус 40 градусах.



Для зимы в Ханты-Мансийске нам стоит выбрать 0W, чтобы двигатель с легкостью заводился даже в самое морозное утро.

Например, есть такая линейка всесезонных моторных масел LUKOIL GENESIS ARMORTECH – это как раз то что надо для суровой зимы. Это масло производится с применением передовой технологии DuraMax на основе уникальной комбинации высококачественного базового масла ЛУКОЙЛ и специально разработанного пакета присадок. Такая технология обеспечивает синергию эксплуатационных свойств масла, в частности – отличные низкотемпературные свойства и надёжную защиту двигателя.

С маслами разобрались, теперь просто необходимо попробовать национальные блюда хантов и манси – строганину, перепечину с муксуном, утиную грудку с яблоком, уху с муксуном и стерлядью, язык олений отварной с горчицей. После этих гастрономических изысков ночуем и выдвигаемся в Когалым 470 км.



Без нефти никуда

Когалым не похож на многие другие города. Численность его населения составляет 65 тыс. человек, причём из Когалыма не уезжают – прирост его населения идет естественным образом. Просто прекрасно, что 12 тыс. населения составляют дети. Желание жить в Когалыме во многом основано на существовании развитой социальной среды. И это развитие происходит не без помощи хорошо известного нам бренда.

Благодаря такой поддержке здесь появился спортивно-культурный комплекс «Галактика» с расположенным в нем океанариумом. Его посетители могут увидеть здесь и акул, и скатов, и пираний, и других морских обитателях. Помимо этого в комплексе работает аквапарк с волновым бассейном для серфинга, а также кинозалы, рестораны, магазины, боулинг, скалодром, детский каток и оранжерея из семи садов, представляющих флору различных зон мира, несмотря на всю суровость местного климата.



Вся жизнь Когалыма крутится вокруг нефтянки. И здесь расположено одно из самых крупных предприятий этой отрасли.



Всё горючее, смазки, масла делаются из нефти, поэтому неудивительно, что сотни тысяч специалистов трудятся на скважинах, чтобы нефть попала на завод. Формула производства масла, на первый взгляд, простая – база да присадки, но как получается сама эта база?



Итак, чтобы сделать базовое масло, например, Группы I, нужно разделить нефть на фракции в зависимости от их температур кипения. Собственно, в процессе чего как раз и получается бензин, керосин, лигроин, дизельное топливо, мазут и другие полезные продукты. Поэтому в наши дни нефтеперерабатывающее производство стало практически безотходным – глубина переработки нефти достигает 96-98%.



Конечно же, есть целый ряд нюансов в производстве базовых масел, позволяющих обеспечить высокие эксплуатационные свойства и их стабильность, в том числе и уже упомянутые низкотемпературные характеристики и высокий индекс вязкости.

Если же вернуться к знакомым нам смазочным материалам ЛУКОЙЛ, то благодаря входящим в их состав собственным высококачественным базовым маслам они отвечают самым современным международным требованиям отрасли и автопроизводителей. То есть, тем требованиям, которые обозначены не совсем понятными буквами на канистрах и о которых мы говорили выше. Что же они означают?

Всего в мире существует несколько видов спецификаций моторных масел. Например, API – от американского института нефти, ACEA – от ассоциации европейских автопроизводителей, а ILSAC – от международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов.



API SN означает, что это масло подходит для всех бензиновых двигателей без исключения. И ещё это признак того, что перед вами продукт наивысшей категории, отвечающий самым высоким требованиям и стандартам.

API CF говорит о том, что это масло также подходит для дизельных двигателей, начиная с 1990-го года выпуска.

ACEA C2/C3 соответствует маслу для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, оборудованных сажевыми фильтрами и катализаторами. Масла этого класса относятся к классу энергосберегающих, способствуя снижению расхода топлива, а также увеличивают срок службы сажевых фильтров и катализаторов. И именно поэтому мы его выбрали для нашей экспедиции.

Ну а если трудности с выбором масла ещё остались, можно зайти на сайт производителя масла, где всегда можно посмотреть эту информацию или воспользоваться сервисом онлайн подбора масла.

* * *

На сегодня все. Впереди наших путешественников ждёт Лангепас – ещё один нефтяной моногород, но с не менее интересной историей. Выезжаем!

Реклама