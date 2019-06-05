5 причин любить и ненавидеть Lifan Solano

С одной стороны, вроде бы все знают, что китайские машины “нулевых” годов страдали от посредственной надёжности, при этом радуя хорошим оснащением за малые деньги. С другой стороны, конкретно Солано подкупает тем, что по сути сделан на базе старой Короллы и под капотом имеет тойотовский мотор. Стоит ли связываться с такой машиной? Изучаем отзывы владельцев и традиционно делим их на 5 “любовей” и 5 “ненавистей”.

Важные даты, цены, техника

Lifan Solano (у себя на родине — Lifan 620) появился на свет в 2007 году, когда молодая компания, вдохновленная успехами на внутреннем рынке, устремилась покорять ближнее и дальнее зарубежье. Автомобиль был несколько крупнее и мощней первой «экспортной» модели Lifan 520 (в РФ она продавалась с того самого 2007 года под именем Breez). Тем не менее, до российских покупателей новинка добралась только в марте 2010 года, хотя ее сборка была была налажена на заводе «Дервейс» в Черкесске еще в 2009-м.

Автомобиль поступил в продажу с единственным типом кузова (седан) и единственным вариантом двигателя: 16-клапанной «четверкой» LF481Q3 объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с. Мотор представляет собой некое развитие старого доброго Toyota 4A-FE: в частности, китайские инженеры заменили распределитель зажигания электронным модулем. Тем не менее, и размер цилиндров, и ход поршня, и механизм ГРМ у этих двигателей совпадают. Изначально в паре с ним предлагалась только 5-ступенчатая МКП. Собственно, и сам автомобиль китайские конструкторы создавали, отталкиваясь от Toyota Corolla с кузовом E120 (модель 2002 года), и целый ряд запчастей и комплектующих для этих моделей является взаимозаменяемым.

Lifan Solano предлагался в двух вариантах комплектации: базовом DX (с тканевым салоном) за 395 000 руб и топовом CX (с салоном из перфорированной искусственной кожи и рядом дополнительных опций) за 420 000 руб. При этом уже в базовой комплектации автомобиль оснащался кондиционером, обогреваемым задним стеклом и электростеклоподъемниками всех окон.

В 2014 году автомобиль претерпел рестайлинг (в КНР обновленная версия получила индекс 630). Гамму двигателей пополнили 1,5-литровый (103 л.с.) и 1,8-литровый (125 л.с.) моторы (впоследствии им предстояло полностью вытеснить 1,6-литровый агрегат), появилась версия с автоматической бесступенчатой трансмиссией. Однако это обновление совпало с началом экономического кризиса, и продажи модели резко сократились.

1 / 2 Lifan 630 '2013–16 2 / 2 Lifan 630 '2013–16

В 2016 году было представлено второе поколение модели (в Китае — Lifan 650, в РФ — Solano II), а первое перекочевало на вторичный рынок. Стоит отметить, что многие владельцы отмечают низкую ликвидность автомобиля и тот факт, что уже в течение первого года эксплуатации машина теряла в цене как минимум 100 000 рублей. На сегодня подержанные Solano не пользуются большим спросом в столицах и крупных городах, однако в регионах к этой модели есть устойчивый интерес, ведь автомобиль продается по цене от 45-75 тысяч рублей (за автомобили 2010-2011 года с пробегами более 150 000 км) до 400-450 тысяч (за машины 2015-2016 года выпуска с пробегами около 50 000 км).

Учитывая простоту и ремонтопригодность Solano, для многих жителей российских регионов, располагающих ограниченным бюджетом, покупка таких автомобилей становится одним из немногих доступных вариантов обретения собственных колес.

1 / 2 Lifan Solano II (650) '2016–н.в. 2 / 2 Lifan Solano II (650) '2016–н.в.

Отзывы на Lifan Solano весьма неоднозначны. На одном и том ресурсе буквально рядом могут находиться отзывы, озаглавленные «Лучший автомобиль в наше время» и «Чертовски плохой автомобиль», а диапазон мнений составляет от «следующим автомобилем будет новый Solano» и «рекомендую, лучше за эти деньги не найдете» до «лучше бы я тогда купил Приору» и «сто раз подумайте, прежде чем купить китайский автомобиль». Но тем интереснее разобраться, за что хвалят Lifan Solano его владельцы, и какие недостатки они находят.

Ненависть #5: задние двери, вентиляция и бликующая панель

С первыми врожденными болячками владельцы Solano сталкивались еще в салоне. Во-первых, практически у всех автомобилей очень плохо закрывались задние двери.

Без хорошего пинка на новой машине дверь не закроешь.

Задние двери закрываются как в тракторе «Беларусь», и ничего с этим поделать нельзя!

И это — конструктивная недоработка. Тайное знание по регулировке дверей недоступно не только большинству владельцев, но и, что хуже, работникам сервисов, как официальных, так и не очень.

Кто-то считает, что ситуацию можно улучшить, снабдив двери двойным слоем шумоизолирующего материала — мол, они и тяжелей станут, и металлический грохот при закрывании уйдет. Кто-то уверяет, что все дело в чрезмерно жестких резиновых уплотнителях, которые со временем приминаются, и острота проблемы спадает. Но так или иначе, на проблемы с задними дверями жалуются даже владельцы семилетних автомобилей, причем даже те, кто в принципе ими вполне доволен.

Стоит выехать из ворот салона, как новоиспеченный солановод понимал, что ему не слишком нравится панель приборов: ярко-синяя подсветка неплохо смотрится в полутьме, а вот на солнце панель бликует, и все символы, кроме аналоговых приборов, читаются очень плохо.

Ну а если покупка осуществлялась в сырую погоду, то владелец мгновенно сталкивался с проблемой запотевших окон. Тут «мнения ученых разделились»: одни полагают, что достаточно чуть приоткрыть окна, другие считают, что открытые окна не помогают, и лучше всего с запотеванием справляется включенный кондиционер, а третьи уверяют, что именно кондиционер, точнее, включающийся по умолчанию режим рециркуляции, как раз во всем и виноват.

Любовь #5: вместительность и комфорт

Впечатления, которые производит салон Solano уже при первом знакомстве, полностью компенсируют негатив от плохо закрывающихся задних дверей. Во-первых, салон действительно отличается просторностью:

После Renault Logan жена пришла в полный восторг.

Сидушки удобные, настроил под себя с первого раза (125 кг, 178 см), сзади реально места много, ребенок с женой довольны, потолок лысиной не протираю.

Передняя панель отделана мягким пластиком, органы управления размещены вполне рационально.

Во-вторых, опционное наполнение… В топовую комплектацию DX, помимо обтянутых перфорированной искусственной кожей сидений, включены гидроусилитель руля, АБС, EBD (система распределения тормозного усилия), дисковые тормоза по кругу, задний парктроник с дисплеем, датчик света, штатная сигналка с доводчиками стекол, кондиционер, подогрев передних сидений и зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте и поясничного подпора, подлокотник с двумя подстаканниками на заднем сиденье, фронтальные подушки безопасности, а также вполне сносная стереосистема с тонкомпенсацией, несколькими вариантами настройки эквалайзера, управлением на руле и шестью динамиками. Медиасистема читает практически все популярные аудиоформаты (MP3, wav, flac и т.д.). Правда, искушенные владельцы отмечают, что USB читает далеко не все устройства, и, по их словам, лучше всего использовать флэшки исключительно с музыкой, причем не слишком большого объема, не более 2-4 Гб.

Напомню, что до кризиса такой автомобиль стоил 420-430 тысяч рублей, а новенькая Nissan Almera в те же годы стоила 585 000, причем у такого автомобиля были сиденья, обтянутые чуть ли не марлей, механические стеклоподъемники, и он щеголял дырками вместо магнитолы и колонок.

Ну и в-третьих, безусловным достоинством Solano является багажник объемом 650 литров. Настоящая «мечта таксиста»! Складывающиеся задние сиденья позволяют объединить багажник с салоном и перевозить груз практически любых габаритов. Кто-то из владельцев вспоминает, что возил внутренние двери шириной 80 см, кто-то — как купил шкаф-купе и сам забрал его из магазина (5 упаковок, причем две — длиной 2 метра). И в обоих случаях перевозка осуществлялась с закрытой крышкой багажника.

Конечно же, осанну комфорту в салоне Solano поют далеко не все (хотя, справедливости ради, положительных оценок этого параметра все же больше). Звучат, например, и такие голоса:

Кожаный салон – дубеющий на морозе скользкий дерматин. Тучный водитель рвет сиденье за полгода-год. Обогрев сидений слабый. Кондиционер работает, но плохо. Дозаправка и замена компрессоров не помогает. Печка работает плохо. Дилер знает, что термостат так работает, но ничего сделать не может. Фурнитура крутилок кондиционера и «музыки» и на руле выглядит очень хлипкой, какой-то детской. АБС и парктроники живут своей жизнью. Приходится каждый раз напрягаться – сработают или нет. Шумоизоляция отсутствует. Разговаривать приходится на повышенных тонах. Пассажиры утомляются в длительных поездках.

И на эту критику стоит обратить внимание, поскольку пишет это человек, отвечавший за эксплуатацию флота из 16 Lifan Solano, используемых коммерческой фирмой в качестве разъездных автомобилей… Ну а о том, что шумоизоляция хоть и присутствует, но могла бы быть и получше, особенно на крыше и днище, пишут даже авторы вполне позитивных отзывов. Просто кто-то считает это недостатком, а кто-то делает поправку на цену — мол, «до Solano я ездил на Mazda 6, так там с этим делом было ничуть не лучше».

Ненависть #4: Коробка передач

Жалобы на работу коробки встречаются в огромном числе отзывов. Чаще всего плохо включаются (или даже вообще не включаются) первая и задняя передачи. Кто-то решает проблему заменой масла, кто-то привыкает включать заднюю передачу через вторую, у кого-то все постепенно приходит в норму. Но возможны и совсем уж фатальные ситуации:

При пробеге в 60 000 км у меня сломалась КП, причём ей изнутри разбило корпус. А теперь догадайтесь, сколько стоит новая коробка на автомобиль ценой в 400 тысяч?! Ответ — 100 тысяч рублей. Самое интересное, что это болезнь Лифанов, у каждого второго проблема с коробкой. Очень трудно было купить ее на разборке — разлетаются как горячие пирожки, при цене в 25 000 рублей. Ну не должна коробка передач разлетаться на куски при таком пробеге!

Что же касается вариатора, то про него практически ничего не пишут — ни плохого, ни хорошего. Отмечают мягкость изменения передаточного отношения (что и естественно), а также то, что перед поездкой агрегат необходимо прогреть, иначе при включении вы почувствуете динамический удар. Ну и напоминают, что с вариатором не стоит таскать прицепы и брать кого-либо на буксир.

Любовь #4: адаптированность к российским условиям

Зато практически все отзывы в интернете содержат весьма позитивные оценки адаптированности автомобиля к российским условиям. Во-первых, автомобиль легко заводится при весьма сильных морозах, когда у владельцев других автомобилей бывают серьезные проблемы, да и прогревается достаточно быстро. Во всяком случае, упоминания, что при морозах за минус 20 внутри Solano можно сидеть в футболках, встречаются достаточно часто. Весьма высоко оценивают владельцы и возможность запустить мотор дистанционно, с кнопки на брелоке. Ну удобно ведь: зима, мороз, а ты открываешь двери в уже прогревшийся салон, да и с места трогаться можно сразу.

А во-вторых, владельцам нравится энергоемкость подвески, которая отлично глотает и мелкие неровности, и весьма серьезные бугры и ямы:

Подвеска работает просто класс! Глотает все и вся. Пробоя ни разу не было. Один раз в Краснодаре проскочил на 80 км/час через лежачего полицейского — не заметил, знака не было, а когда увидел, было уже поздно. Тормозить не стал, проскочил без пробоя, только кепка слетела.

Добавим солидный дорожный просвет: по свидетельству владельцев, в снегу Solano едет до того момента, пока не сядет на брюхо.

А вот восторгов в отношении «отточенной управляемости» и «руля, приятно наливающегося тяжестью в каждом повороте» вы не найдете, сколько ни ищите. Водители Solano считают, что управляемость — просто нормальная, да и с траекторной устойчивостью дела обстоят вполне благополучно. Для семейного автомобиля этого вполне достаточно.

Ненависть #3: качество комплектующих (стойки, подшипники, сцепление)

Очень многие владельцы Solano отмечают в своих отзывах, что использованные при сборке комплектующие не отличаются высоким качеством. То же самое касается оригинальных запчастей. В одном из отзывов автор и вовсе пишет, что «оригинальные китайские запчасти — это какой-то оксюморон».

В результате подвеска, радующая владельцев плавностью хода на плохих дорогах и энергоемкостью, не отличается живучестью. Чаще всего страдают стойки стабилизатора поперечной устойчивости: оригиналы приходится менять каждые 10-12 тысяч километров. То же самое можно сказать и о рулевых наконечниках. Не слишком долго живут и ступичные подшипники, а вот шаровые опоры обычно выхаживают до 100 000 км. Слишком часто, в иных случаях раз в год-полтора, требует замены сцепление, иногда с заменой выжимного подшипника, иногда — без. Много жалоб на отвратительное качество резины пыльников ШРУСов.

Спасает относительно низкая цена запчастей, а также то, что практически все эти детали имеют аналоги с маркировкой Toyota. А вот они отличаются совсем другим ресурсом, и во многих отзывах владельцы пишут, что после установки комплектующих от Toyota Corolla E120 о подвеске (да и о многих других проблемах) можно надолго забыть.

Любовь #3: двигатель

От владельцев Lifan Solano нередко можно услышать, что под капотом их автомобиля стоит японский двигатель от Toyota Corolla. На самом деле, конечно же, там стоит вполне легальная китайская копия. Но правдой является и то, что копия с индексом LF481Q3 получилась вполне удачной, и если соблюдать правила эксплуатации и менять масло каждые 10 000 км, то проблем с этим мотором никаких не ожидается.

Вполне надежно работает и 1,5-литровый агрегат, являющийся клоном другого японского мотора, 5A-FE. А вот характер у этих двигателей несколько разный: чтобы заставить 1,6-литровый мотор проявить все свои возможности, его нужно раскрутить как минимум до 3-3,5 тысяч оборотов. Делает это он довольно неохотно, а раскрутившись, издает совершенно адское рычание, напоминающее рев гоночного болида. Зато двигатель достаточно тяговит и позволяет уверенно двигаться на 5 передаче со скоростью 60 км/ч.

Владельцы пишут, что мощности 106-сильного двигателя, настроенного под Евро-4, все-таки недостаточно, и что «машина не для гонщика». Тем не менее, vox populi приходит к выводу, что с места автомобиль стартует вполне бодро, и в потоке с обгонами и перестроениями никаких проблем нет. Нет нареканий и на аппетит. В отзывах владельцы пишут, что на трассе расход составляет от 6 до 7 литров на 100 км, а в городе — от 9 до 10, и радуются неприхотливости и всеядности: «какой бензин зальешь, на том и поедет».

А 1,5-литровый мотор оживает уже на 2 000 об/мин и позволяет достичь еще большей экономичности. В любом случае, необходимость воспользоваться совместимостью с тойотовскими моторами по запасным частям возникает весьма нечасто. Зато владельцев радует удобство доступа: «До всего можно достать без проблем, места хватает. Короче, не пространство, а мечта автослесаря!». Кроме того, во многих отзывах упомянут такой факт: эти моторы не имеют мерзкой привычки гнуть клапана при обрыве ремня ГРМ. Единственное, что напрягает — это вибрация двигателя, которая постоянно чувствуется в салоне. Лечится эта болячка снятием нижнего крепления глушителя, но не факт, что это не скажется на эксплуатационной надежности системы выхлопа.

Ненависть #2: коррозия, ЛКП и электрика

Увы приходится признать, что низкая коррозионная устойчивость Solano стала постоянной головной болью многих его владельцев.

Есть минус который все перечеркнет — это то, как гниет кузов. Гниет везде: колесные арки, кромки, пороги.. Нет ни одной не гнилой детали. Моя бывшая 2111 на десять лет старше выглядит так же.

Первой весной вылезли рыжики из-под хрома багажника. После второй зимы образовались ржавые разводы снизу с внутренней стороны передних дверей, в стыках порог-крыло, снизу, а также под капотом появилась ржавчина в местах сварки. Багажник перекрасили по гарантии.

Несмотря на антикор, уже на третий год на кузове появились рыжики, сколы от камней — гигантских размеров, подкрашивание давало временный эффект. Коррозия на нижних частях передних дверей была такая, что подкрашивай — не подкрашивай, а года через два там будет дырка. Не должен 4-летний автомобиль гнить, как десятилетняя ВАЗ-2109!

Прочность кузова тоже оценивается не слишком высоко:

Металл тонкий. Облокотился на крыло – вмятина. Чуть сильнее прижал капот – вмятина. Мячик попал – вмятина. Попытка выправить вмятину без покраски — трещина ЛКП.

И таких эмоциональных высказываний — сколько угодно…

Впрочем, есть и отзывы в стиле «автомобиль эксплуатирую шесть лет, никаких рыжиков, жучков, паучков и прочих вредных насекомых», и их достаточно много, да и фотографии это подтверждают. Но и те, у кого автомобиль не начал «цвести», жалуются на качество лакокрасочного покрытия:

Я просто не могу понять, как они умудрились сделать такое поганое лакокрасочное покрытие. Это просто что-то с чем-то! Машина царапается буквально обо все, даже об слишком высокую траву. За 2,5 года эксплуатации сколов и царапин нет разве что под капотом, в багажнике и дверных проемах.

Кто-то и вовсе предлагает сразу после покупки автомобиля, пусть даже подержанного, сразу задуть его хорошим лаком. Мол, лет на пять такого покрытия хватит, а потом проще сдать машину в утиль и купить новую.

1 / 2 Lifan 620 (LF7162) '2008–13 2 / 2 Lifan 620 (LF7162) '2008–13

Такой разброс мнений я могу объяснить только нестабильностью качества металла, использованного для штамповки кузовных деталей, ну и периодическими нарушениями технологии окрашивания, тем более что в ряде отзывов упоминаются непрокрашенные зоны, которые стали очагами коррозии.

Но проблемы коррозии не ограничиваются кузовом. Во многих отзывах упоминаются окислившиеся контакты, сгнившие провода, приржавевшие вентиляторы, трубки системы кондиционирования, которые нужно менять из-за коррозии…

Любовь #2: надежность

Честно скажу, что прочитав не один десяток отзывов на Lifan Solano в Сети, я так и не смог понять, как могут сочетаться абсолютно объективные жалобы на слабую подвеску, гниющий кузов, некачественные комплектующие и проблемную коробку (и это мы еще до проблемы качества сборки не дошли) с тем фактом, что одним из главных достоинств этого автомобиля семь из десяти владельцев считают его надежность. На первом месте — объем багажника, а на втором — надежность! «Автомобиль ломается очень редко», «Машина очень надежная, ездил 6 лет — менялись только расходники», «Машина не ломалась ни разу», Сейчас пробег 55 000 км, и я на 100% уверен, что могу сесть и поехать в любую точку нашей страны. И без проблем туда доеду», «Поехал на диагностику ходовой. Зря отдал 400 рублей — под общий гогот был послан еще на год».

И даже те, кто в принципе привел достаточно длинную историю болезни с многочисленными заменами, пишут, что между плановыми визитами в сервис в машине ничего ни разу не сломалось, не потекло и не отвалилось, что в целом автомобиль ни разу серьезно не подвел, что неоднократно ездили на дальние расстояния, например, из Иркутска в Белоруссию и обратно… Наверное, это можно считать одним из проявлений парадоксальности всего китайского автопрома.

Ненависть #1: качество сборки

«Не покидает ощущение, что автомобиль собирали в гараже, а не на заводе», — пишет один из владельцев. И считать так есть основания у очень многих. Про неровные зазоры, криво установленные капоты, двери и крышки багажника мы уже писали. Но свидетельством небрежности криворуких сборщиков может стать все что угодно: отваливающаяся пластиковая панель, прикрывающая стойку в салоне, не закрепленный солнцезащитный козырек, который остается в руках у водителя при попытке его опустить, сидящие на разной глубине дефлекторы вентиляции, отваливающаяся крышка перчаточного ящика, сикось-накось прикрученный замок багажника, не подключенные провода подогрева сиденья… Но это, так сказать, косметические вопросы, «на скорость не влияют».

Хотя если из-за небрежно установленных уплотнителей вы после каждого дождя вычерпываете с пола воду, как из прохудившейся плоскодонки, то это уже действительно неприятно.

Бывают и более серьезные случаи: например, криво установленный шток цилиндра сцепления может привести к преждевременному износу всего узла, небрежно смонтированный тросик педали газа — к его обрыву на трассе, неправильно установленная трубка гидроусилителя может перетереться о соседние металлические детали, после чего масло, естественно, утечет, не попрощавшись, а усилитель выйдет из строя…

Любовь #1: цена владения

В любом случае любовь к Lifan Solano определяется не зыбкой основой привлекательного дизайна (хотя внешность никто и не ругает) и не драйверскими настройками шасси, а вещами, лежащими в сугубо материальной, экономической области. В множестве отзывов вы найдете утверждение, что Solano представляет собой просто идеальный вариант по критериям цена / надежность / стоимость обслуживания / комфорт / расход топлива.

Его рекомендуют и в качестве первого автомобиля — учиться водить, обслуживать, чинить, ну и набивать разнообразные мелкие шишки. Весьма привлекательным вариантом Lifan оказывается и для тех, кто привык сам ремонтировать и обслуживать свою машину. Ведь, как мы уже отмечали, запчасти на Solano стоят совсем недорого, иногда — дешевле вазовских, ну а по ремонтопригодности и конструктивной простоте автомобиль вполне сопоставим с переднеприводными Ладами. Зато за 200-250 тысяч рублей можно получить не просто машину на ходу, требующую весьма умеренных вложений в течение первого года, а еще и неплохо «упакованный» вариант, с приличной «музыкой», кондиционером, стеклоподъемниками и прочими элементами автомобильного прогресса.

И про экономическую обоснованность покупки Lifan Solano пишут не только те, кто «слаще хрена ничего не пробовал», но и опытные автовладельцы, которым приходилось водить и совсем уж бюджетные тарантасы, и автомобили бизнес-класса. Они считают, что Lifan является оптимальным вариантом для тех, кто хочет совместить удовольствие от езды с экономией в затратах. Впрочем, есть и те, кого напугали и уровень затрат на ремонт, и малая ликвидность, и существенное падение цены с возрастом.

Да, есть весьма реальная вероятность нарваться на неудачный экземпляр, ведь при покупке далеко не всегда можно понять, есть те или иные проблемы у машины, или нет. Но покупка подержанного автомобиля — это всегда немного лотерея, и покупка Solano в этом плане не является исключением. Однако количество положительных отзывов о Lifan Solano первого поколения, появившихся в интернете в течение пары последних лет, говорит о том, что эта лотерея может быть и выигрышной.