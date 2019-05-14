5 причин любить и ненавидеть Volga Siber

Бейдж-инжиниринговый проект ГАЗа по превращению Крайслера в Волгу можно назвать одним из самых противоречивых в истории отечественного автопрома. Одни называют Siber лучшим автомобилем, когда-либо сходившим с конвейера российского автозавода, другие считают весь проект«эпик фейлом» и аферой топ-менеджмента ГАЗа по отмыванию государственных денег. Тем интересней посмотреть, что пишут в интернете реальные владельцы этой машины…

Истоки

Мы уже рассказывали об истории рождения и гибели проекта Volga Siber, поэтому нет смысла повторяться. Тем же, кому лень прочитать материал по ссылке, напомним, что Volga Siber представляет собой слегка модифицированный Chrysler Sebring первого поколения (платформа JR41), лицензия на производство которого была закуплена вместе со сборочными линиями.

Предполагалось, что автомобиль будет оснащаться тремя вариантами двигателей: четырехцилиндровыми ECC и EDZ (объемом 2,0 и 2,4 литра и мощностью 141 и 143 л.с. соответственно) и 2,7-литровым V6 мощностью 203 л.с., однако реально в производство пошла только версия с 2,4-литровым мотором. В паре с ним работала либо 5-ступенчатая механика, либо 4-ступенчатый автомат F4A42, разработанный в конце 90-х совместно с концерном Mitsubishi — на АКП и пришлась подавляющая масса продаж. Подвеска — независимая: спереди — пружинная, на сдвоенных А-образных рычагах, сзади — пружинная многорычажная, со стабилизатором.

Цены и комплектации

Изначально автомобиль продавался по цене от 496 000 рублей (за базовую комплектацию) до 640 000 рублей (за топовую комплектацию Lux), однако участие в программе утилизации сделало автомобиль несколько доступнее. Считается, что низкий уровень продаж (за два года было произведено и реализовано около 9 000 единиц при первоначальных планах на выпуск до 65 000 автомобилей в год) был связан с тем, что в условиях кризиса модель оказалась слишком дорогой для частного покупателя (притом, что она стоила как минимум на 100 000 рублей дешевле своего ближайшего конкурента, Hyundai Sonata).

Автомобиль, тем не менее, оказался весьма живучим, и на сегодняшний день в интернете можно найти несколько сотен объявлений о продаже Volga Siber, за которые просят от 150 000 рублей (за автомобили с МКП и пробегами под 300 000 км) до 420-430 тысяч (за машины в топовой комплектации и пробегами менее 100 000 км).

Можно было бы ожидать, что оценки владельцев окажутся столь же противоречивыми, как и сам проект. Однако, как ни странно, в своих отзывах они все-таки больше хвалят свои машины, нежели ругают (хотя определенная доля критики все-таки присутствует). Давайте посмотрим, что конкретно им нравится, а что вызывает неприятие.

Ненависть #5: свет и подсветка

Жалобы на слабый свет американских автомобилей давно уже стали общим местом, да и стандарты за океаном действуют другие (например, поворотники там совмещены с габаритными огнями), так что в ходе превращения Chrysler Sebring в Volga Siber инженеры волей-неволей должны были озаботиться заменой всей светотехники. Но, как пишут авторы отзывов, зря они не взяли родные фары и фонари от европейской версии Sebring, а придумали свои собственные.

Дальний свет получился в целом нормальный, а вот с ближним вышло не так удачно. Во-первых, световой пучок фар ближнего света получился очень коротким, с резко выраженной границей даже в самом верхнем положении корректора. Во-вторых, в фарах вибрируют и дрожат линзы и элементы внутренней конструкции.

Может быть, именно из-за этого, а может быть, и по какой-то иной причине лампочки фар ближнего света перегорают с удручающей частотой. По свидетельству владельцев, заменять их приходится раз в 2-3 месяца, и обязательно возить с собой запасные. Но избыточно часто перегорают не только лампы ближнего света — компанию им составляют габариты и стоп-сигналы.

На форумах предлагают разные варианты решения этой проблемы: от установки штатной светотехники с европейского Sebring (все электрические разъемы подходят, но придется менять бампер) до монтажа нештатных ксеноновых источников.

Отдельного разговора заслуживают противотуманные фары: при включении на слишком длительное время они перегреваются, а от повышения температуры не только выгорает и делается непрозрачным стекло фары, но и может оплавиться бампер! Жалобы на выгорающие ПТФ встречаются если не в каждом первом, то уж точно в каждом втором отзыве. Немудрено, что многие владельцы предпочли решить эту проблему кардинально, установив светодиодный модуль.

Впрочем, проблемы со светом имеют обыкновение возникать не только снаружи, но внутри автомобиля. В целом ряде отзывов встречаются жалобы на перегорающий модуль розжига люминесцентной подсветки панели приборов. Такой блок стоит порядка 2 500 рублей, а вот китайский аналог можно найти и за вдесятеро меньшую сумму.

Любовь #5: салон и багажник

Я сам не ожидал, что встречу в отзывах такое количество дифирамбов в адрес внутреннего пространства Siber. Собственно говоря, его хвалят практически все авторы отзывов без исключений. Во первых, всем нравятся сами доступные объемы, включая объем багажника. Действительно, вряд ли найдется человек, которому салон Siber покажется тесным.

Тех, кто до покупки «русского американца» ездил в основном на разных моделях Волжского автозавода (а таких немало), особо впечатлил тот факт, что для того, чтобы протереть с водительского места правое зеркало, приходится привстать, в то время как раньше им было достаточно просто протянуть руку, ну и большое количество всяких блокировок и звуковых предупреждений (например, невозможность вытащить ключ из замка, если селектор коробки не переведен в положение P, или звуковой сигнал при открытии двери и оставленном в замке ключе).

Достаточно и места на заднем диване — человек ростом в 187 см вполне спокойно садится «сам за собой». Правда, хозяева компаний, в гаражах которых Siber работали в качестве служебных автомобилей, отмечают, что хотя автомобиль вполне сопоставим с Teana или Camry по размерам салона, на роль «персоналок» последние подходят чуть лучше из-за большего пространства над головой задних пассажиров.

Но в остальном в части комфорта в салоне Siber не уступает своим именитым соперникам. Авторы отзывов отмечают отменную опционную насыщенность в топовых комплектациях: передние и задние электростеклоподъемники, удобные сиденья, обтянутые кожей с перфорацией, АКП, АВS, traction control, электрическая регулировка сиденья водителя, кондиционер, подогрев сидений, штатная акустика с 6 колонками и усилителем, омыватель фар, боковые зеркала с подогревом и электрорегулировкой, зеркала в козырьках с подсветкой, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, кожаный руль, кожаный подлокотник, подлокотник заднего дивана… И всю эту роскошь в свое время можно было купить по программе утилизации всего за 516 000 рублей.

Передняя панель выглядит несколько архаично (все-таки прототип появился на свет в начале двухтысячных), так что в отзывах органы управления нередко называют «примитивными». Однако, по мнению авторов, это никак не влияет на функциональность. К примеру, блок климатической установки (кондиционер плюс печка) управляется тремя «вертушками», пользоваться которыми, по утверждению многих владельцев, удобнее, чем многокнопочными пультами управления современных систем климат-контроля: «Даже моя кузина, ни разу в жизни не сидевшая за рулём, поняла, как им управлять». В целом мне практически не встретились какие-либо серьезные нарекания на эргономику модели:

Все расположено вполне удобно, немного пришлось привыкать к переключателю частоты вращения дворников, но это, конечно, мелочь.

В отделке использован преимущественно жесткий пластик, но этот факт владельцев огорчает не слишком сильно, поскольку материалы оказались совершенно «не гремучими». Во многих отзывах авторы с некоторым удивлением отмечают, что даже после семи-восьми лет эксплуатации в салонах не завелось ни одного сверчка:

Всё молчит намертво, даже удивительно для отечественного автомобиля!

Авторы вообще отмечают неплохую шумоизоляцию. По этому параметру Siber, по их мнению, превосходит не только любых конкурентов сопоставимой цены, но и куда более дорогие модели:

Шумоизоляция лучше, чем в Mazda 6 предпоследнего поколения — только движок довольно громко работает, а улицу и колеса слышно меньше.

Шумоизоляция у Siber лучше чем у Лачетти и Шкоды. Шум двигателя практически не слышен в штатных режимах, есть только при интенсивном разгоне. Свист ветра становится чуть-чуть слышен после 130 км/ч. Если включить музыку просто фоном, то и его не услышите.

При этом буквально все владельцы отмечают высокое качество сборки (и это притом, что обычно «российскую сборку» не пинает только ленивый).

Наконец, массу положительных оценок заработал и багажник. Особенно он понравился людям семейным: в багажник спокойно помещается коляска, рядом ложится детское автокресло. Есть, конечно, определенные ограничения по высоте груза — это все-таки седан, а не универсал, но, по свидетельству владельцев, чтобы донести до квартиры все, что поместилось в багажник после поездок по магазинам, может понадобиться несколько заходов. Один из авторов вспоминает:

Только раз был случай, когда была вероятность, что багажника не хватит… Ездили на природу впятером, у каждого свои вещи, по нескольку сумок, так посильней хлопнул крышкой — и порядок.

Что же касается молодых и энергичных поклонников активного образа жизни, то по целому ряду причин (о которых мы поговорим чуть позже) Siber подходит им не самым лучшим образом. Но и они находят в архитектуре внутреннего пространства определенные плюсы:

Задние сиденья складываются, так что вожу горные лыжи и борды на всю свою банду.

В целом в очень многих отзывах звучит мысль «в моем Siber есть все, кроме круиза». Однако круиз-контроль — это далеко не единственная опция, которой очень не хватает этому автомобилю, и которые, по представлениям авторов отзывов, просто непременно должны были бы или входить в топовые комплектации, или предлагаться за дополнительные деньги.

Ненависть #4: отсутствие нужных вещей

Прежде всего, нижегородцы действительно решили сэкономить, и даже в топовых комплектациях нет ни круиз-контроля, ни управления аудиосистемой и другими системами кнопками на руле, ни системы климат-контроля, ни бортового компьютера, вместо которого на панели красуется дурацкая дыра. И что самое обидное — все это можно легко исправить, причем без всякого «колхоза»: вся необходимая проводка присутствует, и установить штатные устройства от Chrysler Sebring можно, считай, по системе Plug-and-play. До кризиса штатный бортовой компьютер стоил 2 100-3 500 рублей, климат-контроль — 9 000-11 000, круиз-контроль — 6 000-8 000, ну и комплект кнопок на руль вместо имеющихся заглушек — 1 500-2 000. Этот комплект выводит комфорт автомобиля на совершенно другой уровень.

Кроме того, владельцы рекомендуют озаботиться установкой воздуховодов, подающих охлажденный или нагретый воздух на второй ряд сидений, а самое главное — салонного фильтра, который отсутствует как класс (впрочем, как и на многих американских автомобилях). Тут без «колхоза» уже не обойтись, и многие владельцы Siber придумали, как использовать фильтр от… кухонных вытяжек.

По мнению авторов отзывов, автомобилю не помешали бы боковые подушки безопасности, люк и регулируемая по вылету рулевая колонка (на Volga Siber она регулируется только по углу наклона). И очень многие считают, что установка парктроников (причем и задних, и передних) являются просто-таки жизненной необходимостью: Siber отличается изрядными габаритами, а также далеко выдающимся вперед бампером с низко висящим фартуком, ну а зеркала, несмотря на размеры, не слишком хорошо показывают обстановку около задней части машины и не позволяют оценить расстояние до препятствия. Водителям приходится либо открывать дверь и смотреть через левое плечо, либо поворачиваться назад и смотреть через правое. Надо ли говорить, что нет и камеры заднего вида, причем ее точно придется «колхозить»: двухдиновая ниша под головное устройство не позволяет вывести изображение наиболее естественным образом, на встроенный дисплей. Естественно, нет и штатной навигации…

Ну и из мелочей: нет отдельного выключателя на задний салонный плафон, а также подсветки перчаточного ящика. Вот и пишут люди в отзывах:

Хорошая, недорогая комфортная машина. Ее бы до ума довести, добавить навигацию, круиз, климат-контроль, и она вполне могла быть «народным Мерседесом». В общем, ей бы цены не было.

Любовь #4: выносливость и надежность

Не так уж много найдется автомобилей под отечественными брендами, одним из главных достоинств которых владельцы будут считать надежность и выносливость. Впрочем, ну какая из Volga Siber «отечественная модель»? Скорее, ее стоит поставить в ряд локализованных иномарок… Однако, так или иначе, мне вообще не попалось ни одного отзыва в стиле «будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса», с длинной историей болезни и скорбным листом многочисленных поломок.

Гораздо больше авторов пишут примерно так:

За 7 лет пробег около 80 тыс. км., и ни одной поломки. Только на 60 тысячах датчик распредвала стал дурить — цена вопроса 2 тысячи рублей. И все.

За 7 лет лишь один раз менял рулевые наконечники, на 30 тыс. км. пробега. Долго думал, почему оригинальные так мало прошли. Пришел к выводу, что на ГАЗе установили их не по регламенту, без смазки. В остальном все отлично. Сейчас сажусь — стуков, скрипов нет. Машина как новая.

Уже пробежал 220 т. км. Полёт нормальный. Заменил масло в автомате, перетряхнул подвеску. Затрат за всё время эксплуатации мной насчитано 37 000 рублей. Масло не жрёт, не дымит, автомат как был — так и есть. Всё отлично!

Наездил 95 000 км. Из поломок: выдавило шланг подачи омывающей стекло жидкости в капоте, когда вода замерзла, но это моя вина. Поменял правый передний рычаг — накрылась шаровая (проживаю в Волгоградской области, кто знает тот поймет… Дорог здесь нет). Еще менял стойки стабилизатора, рулевые наконечники. Один раз поменял колодки спереди. И все, больше ничего! То, что написано, по большому счету — расходники.

Я мог бы привести еще не один десяток аналогичных цитат, но и так ясно, что надежностью Volga Siber владельцы очень довольны, и их вполне устраивают и не самый мощный двигатель, и допотопная АКП — просто потому, что эти агрегаты действительно надежны и ремонтопригодны. Например, такие же двигатели ставились на Dodge Caravan и Chrysler Voyager. Да, они активно подъедают масло, отличаются изрядным аппетитом в невыгодных городских режимах, но честно выхаживают до капремонта или свалки по 350-400 тысяч километров, причем вместе с коробкой.

А еще нашим людям вполне по душе пришелся тот факт, что кузов Siber сделан из достаточно прочных и толстых оцинкованных листов, а не из «жестянок от кока-колы», как в случае многих современных моделей. В итоге кузов отличается изрядной коррозионной стойкостью, и лишь в считаных отзывах упомянуты появившиеся ржавые «жучки». В гораздо большем количестве владельцы пишут, что и после 7-8 лет эксплуатации на кузове так и не появилось каких-либо следов коррозии.

Многие отмечают, что механическая прочность кузова оказалась весьма нелишней в случае ДТП:

Пережил ДТП с Mitsubishi Lancer Х и вышел из него победителем, отделался небольшим кузовным ремонтом по каско.

Не так давно попал в аварию — в левый бок ударила Газель. Честно, думал мне хана — он летел, не видя ничего. Снесло левое крыло, бампер, обе фары, вырвало аккумулятор, обломки были разбросаны до 20 м. А я — ничего, вот вообще! Железо толстое, это наверное и спасло.

Ненависть #3: просвет и передний бампер

Работая над проектом, инженеры ГАЗа немало сделали для того, чтобы приспособить «чистокровного американца» к отечественным условиям. Но вот дорожный просвет они не поменяли, и он остался одним из самых существенных недостатков модели. Всего 140 мм просвета, а с провисшим глушителем — и того меньше, стали главной проблемой при эксплуатации автомобиля за пределами больших городов и асфальтированных магистралей.

Особенно неприятным сюрпризом это стало для бывших владельцев внедорожников, будь то Нива, УАЗ или подержанный «иностранец»:

Привык я не заморачиваться и ехать туда, куда хочу, не думая при этом: «Глубока ли эта яма? Не оставлю ли я тут свой бампер?». И уж тем более я не привык выходить из машины и осматривать препятствие, которое мне необходимо преодолеть, чтобы подъехать вооон к тому озеру и пожарить там шашлыки… Я уже молчу о необходимости сбросить до минимума скорость, чтобы съехать на не самую ровную обочину… Теперь приходится привыкать к этому…

Усугубляет проблему конструкция системы выпуска, которая крепится к днищу всего в двух местах и нуждается в дополнительном креплении. На родине автомобиля, в США, это обстоятельство не представляло серьезной проблемы, а у нас легко можно приложиться пузом и повредить сильфон. Конечно, стоит он порядка 1 000 рублей, но сварочные работы обеспечены. А если зацепить глушитель серьёзно, то можно повредить катализатор и попасть на 35-40 тысяч рублей. Так что ездить приходится осторожно, и лишний раз в сугробы не лезть. Вот и жалуются владельцы — мол, были у них «низкие» автомобили, но чтоб так…

Даже VW Passat B5 с его 13 см на практике оказался выше. На нем я не задевал там, где Siber (при заявленных 14 см) уже ехал на глушителе).

Еще одним фактором риска стал передний свес и низко висящий передний бампер:

Несколько раз задевал бампером, заезжая в знакомые горки. На других автомобилях я на них как-то даже не обращал внимания. А задняя часть вполне высокая, ей нигде никогда не задевал.

С финансовой точки зрения этот недостаток может привести к серьезным затратам:

Два раза вырывал передний бампер (каждый раз — 1 500 рублей), два раза рвал гофру на глушителе (2 х 1 000 рублей), один раз пробил картер двигателя (10 000 рублей картер + 2 000 рублей работа + 1500 рублей масло).

Словом, несмотря на шильдик Volga, автомобиль, как оказалось, плохо подходит для эксплуатации в российской глубинке.

Любовь #3: город и трасса

А вот на автострадах Siber в полной мере раскрывает свои сильные стороны. Тандем 2,4-литрового мотора и 4-ступенчатого автомата обеспечивает очень комфортное и быстрое перемещение в пространстве, причем вне зависимости от загрузки и от того, включен ли кондиционер. При этом мотор неплохо разгоняется не только со старта (это могут и менее мощные движки), но и в диапазоне от 100 до 160 км/ч. За городом можно переключиться на ручное управление коробкой, чтобы автомат не щелкал при обгоне. На скорости шум не увеличивается, порывы бокового ветра и «хвосты» от фур не чувствуются. Двигатель и коробка, несмотря на весьма заявленные скромные цифры разгона, в реальности позволяют не чувствовать себя стесненным. На обгонах выручает режим ручного управления коробкой: сброшенную передачу мотор «докручивает» по полной, и разгон получается весьма интенсивным.

Но отмечен и такой момент: тяги мотора на средних оборотах вполне хватает для того, чтобы автомобиль начал ускоряться без переключения коробки на ступень вниз. Siber вообще разгоняется очень плавно, и момент переключений отслеживается только по движению стрелки тахометра. Нет претензий и к тормозной системе — дисковые тормоза как на передних, так и на задних колесах обеспечивают плавное и эффективное замедление.

Радует владельцев и расход: на одном полном баке можно проехать порядка 750-800 км, то есть, потребление горючего составляет от 6,5 до 8,5 л/100 км в зависимости от скорости и равномерности движения. В общем, «автострадный танк», идеально подходящий для дальних путешествий.

С городской эксплуатацией все обстоит несколько сложнее… Тут начинают мешать и габариты, и недостаток динамики (что ни говори, а для стритрейсинга этот автомобиль не предназначен), и довольно высокий расход горючего при рваном ритме движения в городских пробках. Один из владельцев так характеризует расход в разных режимах:

Трасса, 110 км/ч – 8 л/100 км; трасса, 130 – 8,5; город – 11,5; город, пробки – 13; «муж, поехали купим полочку в ИКЕЕ» – 15».

Однако это компенсируется прекрасной маневренностью: при своих немалых размерах Siber имеет несоизмеримо маленький радиус разворота, и двух полос вполне достаточно для того, чтобы развернуться в один прием. Единственное, что портит впечатление — это избыточная чувствительность педали газа, на которую жалуются в основном владельцы версий с механической коробкой:

Поддерживать скорость на 1 и 2 передачах, не используя сцепления, практически невозможно. Даже легкое открытие заслонки приводит к резкому скачку, и потом столь же резкому торможению. За полгода со второй более-менее совладал, но первая – это только для ковбоев.

Ненависть #2: расположение аккумулятора

В принципе, владельцы высоко оценивают компоновку агрегатов и конструктивную простоту Volga Siber, которая обеспечивает вполне приличную ремонтопригодность. Всё на болтах и разъемах, везде можно подлезть и открутить что угодно, не делая лишних движений. Но есть один момент, который буквально приводит в ярость российских автолюбителей… Это расположение аккумуляторной батареи.

Дело в том, что в свое время американские конструкторы поместили батарею не под капот, а в непосредственно в колесную арку. Такое расположение обеспечило оптимальный тепловой режим работы аккумуляторной батареи, а поскольку аккумулятор был использован необслуживаемый, то и особых эксплуатационных проблем такое решение не обещало. Но вот представьте себе: приобретает Siber человек, проживающий в одном из экстремально холодных регионов — в Норильске, в Якутске, в Тюмени, или Красноярске… А там многие автовладельцы выработали привычку на ночь снимать аккумулятор и уносить его в тепло, чтобы утром не было проблем с холодным запуском. Один из моих знакомых даже спер в супермаркете пластмассовую корзинку для переноски аккумулятора от гаража до квартиры. Как правило, снять или поставить аккумулятор — это дело одной минуты. Но не в случае Volga Siber!

Тут эта процедура выглядит так: домкратом поднимаем машину (причем заметьте, штатный домкрат — полная ерунда, и пользоваться им в снегу исключительно неудобно), снимаем колесо, снимаем локер, снимаем крепление аккумулятора, вынимаем пациента. Ставим назад крепление, локер и колесо. А утром проделываем эту процедуру заново, в обратном порядке… Теперь представьте, что все это вам нужно проделывать на трескучем сибирском морозе под -40. Представили? Ну и еще один момент: батарею можно использовать только специальную, с боковым расположением клемм, в которые вкручиваются контакты проводов. В общем, аккумулятор помянут недобрым и не слишком тихим словом как минимум в половине отзывов.

Любовь #2: акустика

Качество звучания аудиосистемы Volga Siber стало для владельцев автомобиля приятным сюрпризом. Один из владельцев признается, что система URAL звучит ничуть не хуже, чем в его предыдущем автомобиле, а предыдущим автомобилем был, между прочим, вполне премиальный Cadillac с не менее премиальной аудиосистемой Bose… Владельцы пишут, что никак не могли ожидать такого, глядя на скромную магнитолку. Само головное устройство действительно никакими особыми достоинствами не блещет. Все дело в отдельном усилителе, расположенном под креслом переднего пассажира, и шести качественных динамиках, причем так укомплектованы даже самые бюджетные базовые версии автомобиля.

Вот и пишут люди в отзывах: «Музыка очень хорошая, без всяких доплат, я в восторге!», «Штатная музыка играет отлично (по крайней мере, для меня), басы просто супер!». В этой бочке меда есть, конечно, своя капелька дегтя: головное устройство не умеет читать файлы в формате MP3. Тут уж каждый из владельцев сам принимал решение. Кто-то оставил все как есть, кто-то решил, что проблему решает трансмиттер-модулятор за 800 рублей, кто-то предпочел раскошелиться на 2500 рублей и установить новую «голову».

Ненависть #1: информация о модели и имидж бренда

Знаете, что больше всего раздражает владельцев Volga Siber? Мотор, коробка, недостаток динамики, еще что-то в этом роде? А вот и не угадали. Их раздражает то, что их автомобиль называется «Волга»! Причем началось это еще тогда, когда машина только вышла на рынок. «У автомобиля есть один серьезный недостаток. Это название «Волга». Достали вопросами «А движок крайслеровский?», «А привод задний?», «А часто шприцуешь?», или просто «ну как?», — типа, вот лох попал! Люди не знают, что это за машина, что такая же, только с шильдиком Chrysler Sebring в 2007-м в шоурумах продавалась за 800 000-850 000 р.»

Действительно, в свое время ГАЗ совершенно запустил вопрос с рекламной кампанией и информацией о новинке.

До смешного доходит — подходят, спрашивают, что мол, редуктор заднего моста так и гудит, как на предыдущих Волгах? Тоже рессоры? Когда говоришь,что машина переднеприводная и на пружинах, и АБС есть, и трекшн-контроль, и коробка-автомат, то округляют глаза и сильно удивляются, но все равно не верят и ищут мост под задним бампером.

Самое странное — это название. Уже несколько раз обсуждал с пенсионерами во дворе: а исправили на Волгах печку ? А то на 24-й сзади зимой холодно было…. — и далее в том же духе…

В массе отзывов звучит негодование нижегородскими маркетологами:

Назвать эту машину «Волгой» могли только либо нулевые специалисты в маркетинге, либо рьяные враги ГАЗа!

Машина за счет того, что на нее приклеили «ГАЗ» на руль и написали Volga сзади, имеет минимальную популярность, на уровне китайских автомобилей той же цены…

В очень многих отзывах звучит признание, что автомобиль они приобрели случайно, и при выборе изначально вообще не рассматривали его в числе возможных вариантов:

Данный автомобиль как личный автотранспорт не рассматривал в принципе. Опыт эксплуатации эксплуатации отечественного автопрома на генетическом уровне отторгал даже возможность самой такой мысли.

И уже в 2008-2009 году люди понимали, что такой подход завода ничем хорошим закончиться не может:

Провальная рекламная кампания, а вернее сказать, отсутствие рекламы как таковой, убьет этот автомобиль.

В целом, продукт у ГАЗа вышел неплохой. Даже хороший. Только вот полное отсутствие рекламы под аккомпанемент постоянных слухов о закрытии проекта популярности ему, увы, не добавляют…

Но недостаток информации о модели в широких автолюбительских массах — это полбеды. Беда — это проблемы с сервисом и то, что сотрудники фирменных СТО тоже оказались в информационном вакууме:

В Москве хороших сервисов всего два. В Нижнем тоже эту машину знают. А вот в регионах могут быть вопросы. Здесь или искать сервисы, специализирующиеся на «американцах», или проводить ТО самостоятельно. За газовскими сервисменами нужен глаз да глаз!

Сервис данного автомобиля совершенно не развит. Работяги, которые наизусть знают свои Газели, боятся даже близко подходить к Siber.

Не случайно во множестве отзывов, даже написанных тогда, когда автомобиль продолжал сходить с конвейера, звучит тема полного отсутствия у дилеров самых необходимых запчастей, которые сервисы заказывали на ГАЗе, а машины ожидали их дней по десять в лучшем случае. Но хуже всего обстояла (и до сих пор обстоит) ситуация с локализованными запчастями, такими как основные и противотуманные фары, а также зеркала. Увы, они изначально не отличались высоким качеством, но завод допустил ситуацию, при которой дилерские центры могли самостоятельно устанавливать на них цену, по сути, занимаясь спекуляцией.

Любовь #1: подвеска и ездовой комфорт

И все-таки больше всего восторженных слов в отзывах посвящены подвеске автомобиля. Именно ей Siber обязан и неплохой управляемости, и отменному ездовому комфорту. При подготовке к запуску серийной сборки нижегородские инженеры очень серьезно поработали с типично американской подвеской платформы JR41, повысив ее жесткость и энергоемкость. И хотя порой можно услышать ворчание, что пары амортизаторов не слишком хорошо подобраны по жесткости, но все равно большинство владельцев признает, что на наших дорогах автомобиль ведет себя куда лучше исходного «стопроцентного американца»: подвеска незаметно глотает мелкие неровности, не выматывает на средних (грунтовка) и не пробивается на крупных.

При этом управляемость и траекторную устойчивость можно назвать если не эталонной, то, по меньшей мере, очень хорошей:

Вхожу в повороты на той скорости,на которой на 24-й Волге даже мыслей не было. Дорогу держит прекрасно!

Машина очень устойчивая на трассе — идет как по рельсам.

Зимнюю дорогу держит как танк, ей нипочем каша, колея и боковой ветер. Ездил 2 000 км за сутки. На трассе чувствуешь себя, как на корабле, который слегка слегка покачивается на волнах, в салоне — как в домашнем кресле.

Автомобиль потрясающе комфортен в дальних поездках. Летом он просто плывёт по дороге, как катер — тихо, плавно, мягко.

За рулем нет ощущения неповоротливой баржи, скоростные повороты даже приятны. Нравится сбалансированность подвески: она плотная, автомобиль не клюет носом, подвеску трудно пробить, но в то же время она достаточно комфортная. Правда, на малых скоростях, до 30 км/ч, довольно сильно чувствуются мелкие неровности, но с ростом скорости машина приобретает упругую плавность.

Высказывания такого рода можно цитировать бесконечно.

При этом подвеска оказалась очень прочной и выносливой. Вот, например, такое свидетельство:

На выезде из города — ремонт дороги. Прозевал здоровенную ямину, на скорости где-то 20-25 км/ч, не увидел за грузовичком.. Долбанулся так, что зубы стукнули. Приготовился услышать какой-нибудь скрежет… На обочине за ямой весело улыбались устанавливающие запаски автолюбители. А фигушки — ничем я их не порадовал. Удар выдержала и подвеска, и покрышка.

В принципе, на уровне и общая выносливость: серьезное вмешательство в подвеску обычно требуется не ранее чем при пробегах порядка 100-150 тысяч километров. Многие отмечают, что подвеска Siber нечувствительна к продольной колейности: «дорогу гладит, как утюг – на колее МКАДа едет, как будто ее и нет». Одним словом — идеальный автомобиль для дальних поездок, в котором ты одновременно ощущаешь себя настоящим американцем (потому что Chrysler) и секретарем райкома КПСС (потому что Volga).

Но в целом рассказ о Volga Siber я хотел бы завершить такой цитатой:

Есть много машин существенно лучше Siber, но за те деньги, что он мне обходится (включая покупку, обслуживание и даже потерю при продаже), это очень достойный аппарат, конкурентов которому трудно найти. Это максимум комфорта за минимум денег.