Компактные коммерческие автомобили на базе легковых моделей, именуемые в обиходе «каблучками», – явление чисто европейское. В Японии таких не делают, а в Америке правит его величество пикап. В России такой кузов тоже не назвать мейнстримовым, но нишевый спрос имеется, в том числе и на сугубо пассажирские варианты, которые некоторые покупают как замену кроссоверам или минивэнам. Сегодня изучаем мнения о Berlingo второго поколения и фокусируемся на «семейной» версии Multispace.

Истоки

Легкие развозные фургончики на базе массовых легковых моделей выпускаются в Европе давно. Так, еще в 50-х годах прошлого века во Франции завоевал огромную популярность фургон на шасси «гадкого утенка» Citroen 2CV. Аналогичные машины строили и другие компании… Рецепт их создания был предельно прост: берем легковую машину, обрезаем сзади все до средней стойки, пристраиваем кузов (при этом автомобиль превращается в пикап), а кузов сверху накрываем колпаком с дверями в задней части. Кстати, именно по такой схеме создавался и ИЖ-2715, получивший прозвище «каблучок», которое впоследствии перешло на все модели этого класса.

ИЖ-2715 1982-1995

Однако со временем стало ясно, что ступенька на крыше, отделяющая кабину от грузового отсека, вовсе не обязательна. Если соединить эти два объема, то и внутреннее пространство возрастает, и функциональность расширяется, и аэродинамика становится лучше. Одновременно можно снабдить «каблучки» боковыми сдвижными дверями, тем более что технически это решение к тому времени было хорошо отработано на минивэнах.



Но это требовало не просто модификации готовых моделей, а разработки на их базе новых автомобилей с принципиально другими кузовами. В случае концерна PSA это привело к появлению в 1996 году «сладкой парочки» Citroen Berlingo и Peugeot Partner с кузовом M49. Разработанный конструкторами PSA кузов позволил подстрелить сразу двух зайцев, то есть получить развозной грузовой фургон (с оконными проемами, закрытыми металлическими панелями) и пассажирский универсал повышенной вместимости, вполне пригодный и для доставки небольших грузов. Широкая линейка силовых агрегатов и большой набор возможных комплектаций предопределил коммерческий успех модели: она оставалась на конвейере с 1997 по 2013 год, сборка ее была налажена, помимо Франции, и в других странах (Италия, Уругвай, Мексика, Россия), а в Аргентине Berlingo I производят и по сей день.

Citroën Berlingo 1996–2002

К 2008 году в концерне PSA прошла смена поколений легковых автомобилей. Настало время обновить и линейку LCV. Второе поколение Berlingo/Partner (заводской код B9) было разработано на базе новой единой модульной платформы PSA PF2. Автомобиль сохранил идеологию своего предшественника, однако все его параметры слегка сдвинулись в сторону «пассажирского» использования.



Так, из линейки исчезли версии с грузоподъемностью более 600 кг, а вот возможности трансформации салона и набор «комфортных опций» значительно увеличился. Пассажирские (а точнее, грузопассажирские) варианты Berlingo продавались как Berlingo Multispace.



В Европе автомобиль предлагался с широким набором двигателей. В их числе была рядная 1,6-литровая «четверка» мощностью 90 л.с., проверенный двигатель семейства TU5 (того же объема, но мощностью 110 л.с.), и целый букет дизелей все того же объема, но разной мощности, от 74 до 118 л.с. Ну а после рестайлинга, который произошел в 2013 году, наиболее массовым стал 1,6-литровый 120-сильный бензиновый двигатель EP6, разработанный совместно с BMW. В паре со всеми моторами работала безальтернативная 5-ступенчатая механическая коробка передач. Естественно, основную массу официально реализованных в России машин составили бензиновые варианты. Подвеска – без особых изысков, впереди – стойки McPherson, сзади – торсионная балка.



В 2018 году концерн PSA представил третье поколение своей линии многофункциональных Berlingo/Partner, но к этому времени по причинам кризиса компания уже прекратила продажи второго поколения в России, так что найти их теперь можно только на вторичном рынке.

Citroën Berlingo 2008–18

Но стоит ли это делать? Собственно, а почему бы и нет? Просят за них относительно недорого, от 350 до 685 тысяч рублей. Для целого ряда категорий потенциальных покупателей такое решение вполне может оказаться оптимальным. Но чтобы потом не ругать себя за ошибку при выборе, давайте познакомимся с тем, что пишут про Citroen Berlingo Multispace их владельцы.



Ненависть #5: Имидж и сложность поиска на вторичном рынке

Есть целый ряд причин, по которым автомобили такого класса не стали и, наверное, никогда не станут массовыми в нашей стране, и главная из этих причин лежит в плоскости их имиджа. Да, грузопассажирские версии легких коммерческих фургонов на базе моделей сегментов С и В+ весьма функциональны, но… Молодые и амбициозные с негодованием вычеркивают их из списка рассматриваемых к покупке по той простой причине, что «курьермобили» никак не попадают под определение «конкретное пацанское тачило».



Ну а людей более или менее состоятельных нередко отвращает от покупки тот факт, что такие машины ну никак не могут выступить в роли доказательства успешности и процветания. По крайней мере, в качестве единственного семейного автомобиля… В случае Citroen Berlingo еще одним фактором может стать достаточно скептическое отношение российской автомобильной общественности к французским маркам. И что с того, что нередко носителями сокровенного знания «все французские машины – ломучее барахло» становятся люди, никогда не имевшие дела ни с Berlingo в частности, ни с автомобилями французских марок в целом. У нас уже укоренилось мнение, что первый сорт – это «немцы» и «японцы», второй – «корейцы», а все остальные – это третий сорт, который в лучшем случае не брак.

Citroën Berlingo 2008–18

И лишь те, кто уверен, что «имидж – ничто, функция – все», будут готовы рассматривать Berlingo (как, впрочем, и его одноклассников) в качестве альтернативы обычным хэтчбэкам или седанам. При этом их можно условно разделить на две группы: «многосемейных», обремененных большим количеством детей и престарелых родственников, дачей и домашними животными, и частных предпринимателей, которым развозной фургончик нужен для ведения своего бизнеса, но не готовых содержать два автомобиля. Возможен вариант семей, втянувшихся в затяжной ремонт или дачное строительство, ну или некая комбинация этих вариантов. При этом в категорию «многосемейных» может попасть и вполне холостой студент, который потом напишет в своем отзыве: «Представительский класс мне в мои 20 лет нахрен не сдался, а родителей-рассаду-газонокосилки на дачу возить надо»…



Все остальные если и решатся на покупку такого «каблучка», то лишь в качестве второго, а то и третьего автомобиля в семье, предназначенного исключительно для работы или только для выездов выходного дня. Но, согласитесь, содержание двух-трех автомобилей требует куда больших расходов, чем одного, пусть даже недешевого…

В любом случае рационально настроенные потенциальные покупатели будут всерьез рассматривать покупку такого автомобиля на вторичном рынке, естественно, внимательно оценивая его пробег и состояние.



И вот тут им предстоит столкнуться с тем, что существенную часть предлагаемых машин составляют автомобили, приобретенные компаниями на условиях лизинга, пару лет проработавшие в такси или доставке, не получавшие полноценного обслуживания и выставленные на продажу в достаточно «ушатанном» состоянии. Поэтому опытные люди настоятельно рекомендуют перед покупкой обратиться в какой-нибудь приличный сервис и обязательно проверить компрессию во всех цилиндрах (она должна быть не меньше 11, а разброс этого показателя между отдельными цилиндрами не должен превышать единицу), а также проверить реальный пробег, записанный в блоке управления. Как таковых больших пробегов можно не опасаться – попадаются Berlingo с пробегами порядка 200 тысяч км в отличном техническом состоянии, но вот в случае скрученного пробега от покупки явно лучше отказаться.

Citroën Berlingo 2008–18

Непросто найти и нужную комплектацию. Безусловно, лучше всего на роль единственного семейного автомобиля годится комплектация XTr, в которую входят дневные ходовые огни, датчики дождя и света, штатный парктроник, двухзонный климат-контроль, AUX и usb-входы и три раздельных сиденья пассажиров со встроенными столиками. Но автомобили на рынке отличаются большим разнообразием комплектаций: ведь они поставлялись в Россию как с четырьмя, так и с пятью дверями, задняя дверь могла быть как распашной, так и поднимающейся вверх, иметь три или пять пассажирских мест… Однако сугубо грузовые варианты с однорядной трехместной (а точнее – 2,5-местной) кабиной и непрозрачными панелями вместо остекления задней части кузова мы из рассмотрения все-таки исключим.



О варианте Berlingo Trek стоит поговорить особо. В 2012 году на нашем рынке появились автомобили Berlingo, переоборудованные на заводе компании «Ирито» путем установки кит-комплекта марки Dangel (эта компания давно занимается внедорожным тюнингом автомобилей PSA, включая подготовку их к «Дакару»). Berlingo Trek могли оснащаться как полным приводом, так и приводом на передние колеса, но в любом случае они получали новую подвеску, серьезно увеличивающую дорожный просвет: до 200 мм под передней осью, 215 мм под задней балкой 215 и 275 мм под днищем. В остальном это все тот же Berlingo Multispace в комплектациях Tendance и XTr со 120-сильным мотором EP6. Однако формально Berlingo Trek считается отдельной моделью и имеет российский VIN!



Увы, выпущено и продано таких машин не так уж и много, так что найти ее в пристойном состоянии будет большой удачей. Особенно в случае если покупатель не только относится к числу «многосемейных» частных предпринимателей, но и увлекается рыбалкой или охотой.



Любовь #5: Универсальность

Грузопассажирские версии легких коммерческих автомобилей по определению являются автомобилями универсальными, и вот за эту универсальность их и ценят. Вот что пишут владельцы в своих отзывах: «Брал как второй автомобиль для работы, оказался незаменимый друг», «Машина подбиралась с тем условием, чтобы на задний ряд вставали три детских автокресла, а в багажник влезла коляска для двойни плюс куча вещей. Денег было ограниченное количество, а кредит не рассматривался», «Автомобиль приобретался в качестве семейного, ибо имеется дача, 3 кота, двое детей, соответственно, шмоток и вещей возим достаточно много». «Огромный багажник и грузоподъемность свыше 500 кг делает обычный легковой автомобиль полноценным фургоном для длительных поездок как с семьей, так и по рабочим делам».



Citroën Berlingo 2008–18

В общем, вариант Multispace вполне успешно превратил Berlingo из «бюджетного каблука» в этакий элегантный минивэн, приятный снаружи и достаточно комфортабельный внутри, позволяющий днем мотаться по городу по рабочим делам, а вечером выехать куда-то в полном семейном составе или привезти мебель из магазина.



Машина осталась грузовиком, но при этом чудесно замаскировалась под гражданский автомобиль. Комфорт, управляемость, динамика, стиль – как у неплохой легковушки, но легким движением руки семейный минивэн превращается в ослика-работягу, не боящегося никаких тяжестей. Неплохо зарекомендовал себя Berlingo и в дальних поездках, позволяя сворачивать туда, где мало дорог, но много всего интересного. Мы еще вернемся к этому вопросу, равно как и разберем подробней отдельные аспекты, обеспечивающие эту универсальность, а сейчас лишь отметим, что при всем при этом автомобиль оказался не слишком капризным, простым в обслуживании и достаточно бюджетным.



Ненависть #4: Зимние проблемы

В России, как известно, бывает зима, и в принципе Berlingo достаточно хорошо зарекомендовал себя в этот непростой для любого автомобилиста период. Если поставить нормальную зимнюю резину, то и проблем особых не будет, по крайней мере, так пишут в своих отзывах владельцы: «Прожили снежную зиму, автомобилем и колесами доволен как удав (за исключением прогрева). Если не лезть в глубокий снег, то и не застреваешь».



И все-таки зимой начинает сказываться то, что Berlingo в основном рассчитан на европейскую эксплуатацию. Во-первых, в очень многих отзывах звучат сетования на очень долгий прогрев как двигателя, так и салона, причем это касается не только дизельных версий (которые всегда отличались некоей холоднокровностью), но и бензиновых. «Что бесит, так это очень долгий прогрев на холостых оборотах, особенно зимой. А если учесть, что салон очень большой, то более-менее тепло в нем становится только минут через 20 после достижения двигателем рабочей температуры. Отсюда совет – берите только с подогревом сидений». «При морозах выявилась еще одна особенность: при температурах от -10 до -35 двигатель очень долго греется. В декабре путь до работы составлял около 10 км, с пробками – порядка 25-30 мин. За это время двигатель прогревался до 70-80 градусов. До 90 градусов доходило только при морозе менее -15С. Теплого воздуха приходится ждать порядка 15-25 мин.».

Citroën Berlingo 2008–18

Есть жалобы и на работу отопителя. С одной стороны, владельцы признают, что «никогда не знал, что такое запотевание окон», а с другой, ноги у многих все-таки мерзнут. Решать эту проблему предлагается весьма радикально: «возьмите кусачки и выкусите решетчатые прорези на воздуховоде, который ведет к ногам».



Сам по себе подогрев сидений работает неплохо, обеспечивая теплом не только подушку сидения, но и зону поясницы. Нарекания вызывает размещение кнопок, отвечающих за его включения. Расположены они у водителя слева, у основания спинки сидения, у пассажира – справа, и это многим кажется не слишком удобным: «Приходится опускать взгляд, чтобы посмотреть, горит ли лампочка, означающая включение. Плюс ко всему, индикатор перекрывается ремнем безопасности, если он пристегнут, и свет от него виден только отраженным от двери. С другой стороны, подогрев выключается автоматически, и кнопку достаточно нажать только один раз, перед началом движения». Но гораздо большему числу владельцев досаждает тот факт, что зона покоя щеток стеклоочистителя оказывается ниже области лобового стекла, обогреваемой горячим воздухом из отопителя, а электрообогрева стекла нет, даже в зоне парковки «дворников». В результате отбивать лед со щеток приходится существенно чаще, чем в случае многих других моделей.

А еще владельцы пишут, что конструкторы что-то не додумали с задним бампером: «Даже небольшой снег или лёд на нём – и сразу нельзя ни открыть, ни закрыть заднюю дверь». Ну и весьма традиционны сетования на то, в морозы начинает греметь задняя подвеска.



Любовь #4: Выносливость и удобство эксплуатации

Citroen Berlingo, как пишут его владельцы, это неприхотливый и необременительный автомобиль в плане обслуживания. ТО согласно регламенту проводится один раз в 15-20 тысяч км, хотя многие предпочитают на всякий случай сократить этот интервал до 7-9 тысяч км. Многие операции можно проделать самостоятельно: компоновка подкапотного пространства не создает никаких затруднений при замене лампочек, патрубков, фильтров или свечей: «Лампочки в фарах меняются за пару секунд. С задними посложнее, но тоже без проблем. Кстати, я ругался, что ключ там нужен специфический, а потом вдруг увидел его в комплектации домкрата». Коммерческие корни сказываются на выносливости: «Ходимость агрегатов просто потрясающая! Не знаю, чем это обусловлено – аккуратной эксплуатацией или запасом прочности комплектующих. Например, первая замена диска сцепления состоялась на 185 000 км пробега, аккумулятора – на 191 000, передние тормозные диски потребовали замены на 180 000 (и то только потому, что слегка повело от контакта горячих дисков с водой), колодки передние менялись два раза, последний раз вместе с дисками, задние – 1 раз, и они еще наполовину живые». Достаточно во многих отзывах владельцы отмечают, что за время владения обошлись без серьезных ремонтов и меняли только расходники.



Что касается эксплуатации в городе, то здесь очень к месту приходятся сдвижные боковые двери, которые можно открыть даже на очень тесной парковке. При этом через них могут выйти не только пассажиры задних сидений, но и водитель, и его сосед справа: ровный пол и рычаг КПП, вынесенный на наплыв передней консоли, позволяют без особых ухищрений перейти с первого ряда на второй.

Citroën Berlingo 2008–18

Несмотря на вместительность, Berlingo отличается достаточно короткой колесной базой, а значит – отличной маневренностью, и парковаться на нем очень легко. Во многих отзывах авторы пишут об удобстве использования круиз-контроля (на больших перегонах) и ограничителя скорости (в городских условиях): «Ставишь себе ограничение 77 км/час и едешь себе мимо камер без истерик». Правда, с работой этих систем могут возникнуть определенные проблемы, но решаются они очень просто: «Примерно год назад стал подглючивать круиз-контроль. Выражалось это в том, что он мог выключаться по ходу движения, а мог и вообще не включиться. Всегда помогала перезагрузка авто, т. е., допустим, выезжаешь на участок трассы, по которой знаешь, что будешь ехать долго и ровно, а он (круиз) не включается. Тогда останавливаешься, глушишь машину, заводишь, поехал, и все – круиз включается. Недавно сделал диагностику этой неисправности, причина – концевик педали тормоза. У него две пары контактов: одна зажигает стоп-сигналы, вторая выключает круиз. Как оказалось, достаточно распространенная неисправность: вторая группа контактов часто выходит из строя. Стоит решение этой проблемы совсем недорого: 400 р. концевик + 300 р. замена».



Впрочем, Berlingo неплохо зарекомендовал себя и в дальних поездках. В отзывах масса описаний поездок на этом автомобиле и на юг, к теплому морю, и в Европу, и в более дикие места: «Ездили за 1000 км в Астрахань на рыбалку. На крыше был кофр с удочками и всем остальным. 140-160 всю дорогу, 4 человека в машине плюс рыба (на обратном пути), и тяги не убавилось. По легкому бездорожью ни разу не подвела, чиркали бампером, но ему все равно, он из капрона».

Прочность бамперов Berlingo упомянута в нескольких отзывах: «Особо хочу отметить и поставить твердую 5 переднему бамперу. Ох, сколько же он натерпелся! У Рено Логан, который меня подрезал, задний бампер отвалился, а у меня открылся лючок для буксировочного крючка, и сломалось несколько лучиков в решётке радиатора. Приклеил скотчем, и вуаля! – как новая. Въехал по своей вине в зад Акценту, бампер у него ушел вовнутрь, а у меня – ничего. На светофоре догнал X-Trail, у него куча царапин, а у меня – ничего. Парковался мордой к дому, зазвонил телефон, отвлекся, неслабый удар и… Правильно, и – ничего. Сдавал задом у магазина и не заметил торчащую металлическую трубу, бывшую когда-то забором. Задел передним бампером, в результате отломалась фиксирующая клипса, и появилась вмятина внизу, которую, скорее всего, можно будет убрать, разогрев бампер строительным феном. Таких историй было немало, так как за год я накатываю в среднем 45-50 тысяч км по Москве. Супер бампер!».

Citroën Berlingo 2008–18

Несмотря на небольшой дорожный просвет, тяговитые моторы и «грузовые» передаточные отношения в коробке и главных парах позволяют Berlingo с честью выходить из схваток с достаточно серьезными внедорожными препятствиями. Вот, к примеру, такой рассказ: «Я заядлый рыбак, и автомобиль бывал в таких передрягах, которые не всегда выпадают на долю даже уазикам. Однажды, спустившись с трассы по глиняной полевой дороге с наклоном в 10-15%, мы остались на озере с ночевкой. Ночью прошел серьезный ливень, и мы твердо поняли, что без трактора уже не выедем. Я сделал ставку на то, что впереди у меня стояла зимняя резина, уже без шипов, так что, высадив всех пассажиров, я поехал внатяг, стараясь на допускать пробуксовки и не попадать в колею. Потихоньку разогнавшись по сырой глине (до подъема было метров 800), я поехал в гору, и через 5-7 минут стараний мой Бегемот, покрытый с головой грязью и глиной, стоял на трассе на асфальте. Мои друзья шли пешком, отстали и не видели моего “прыжка”. Когда они вышли из-за перелеска и увидели меня на трассе, удивлению не было предела – они уже вызвонили по телефону тракториста из райцентра».



Наконец, Berlingo никак нельзя назвать «пожирателем горючего».



Большинство владельцев определяют расход как «средний» или «приемлемый». Для 120-сильного двигателя EP6 расход в смешанном цикле составляет 8-9 л/100 км: «Нравится расход, ибо думал, будет хуже. Короче, самый большой расход – это неделя в питерских пробках (так получилось, что очень много приходилось ездить по центру в эту неделю) в жару с постоянно включенным кондиционером, расход по компу – 12,2 л/100 км. Минимальный расход, который я зафиксировал (показания компа и расчет расхода по чекам практически совпал, комп приврал в меньшую сторону на 0,1 л/100 км), получился при вышеописанном пробеге из Питера в Тверскую область и обратно 6,7 л/100 км при средней скорости 68 км/ч по компу и 6,8 л/100 км – по чекам. В машине были трое взрослых людей, включая водителя». Примерно такие же цифры приводят и для 110-сильного TU5JP4, ну а 75-сильный дизель порадует водителя расходом в пределах 7 литров на сотню даже в условиях плотного городского трафика и тяжелых пробок.



Ненависть #3: ЛКП, лобовое стекло, внутренние материалы, шумоизоляция

К откровенным минусам Berlingo многие авторы отзывов относят слабое лобовое стекло: оно и удары камешков плохо держит, и затирается очень быстро: «Скребком его почти не насиловал этой зимой, так как зимы-то практически и не было, а оно уже сильно затерто и испещрено мелкими царапками», «Очень слабое ветровое стекло, от малейшего камушка может образоваться скол. Это мне не понравилось, и если придется менять стекло, никогда не поставлю оригинальное». Кое-кто винит в этом штатные «дворники»: «Щетки стеклоочистителя отстойные, вроде оригинал, но менее чем за год износились сильно. Протрешь их – трут день нормально, а потом опять сильно “полосят”». А еще у стеклоочистителей есть одна особенность: один из них не откидывается полностью, так что для очистки или замены его нужно перевести в режим сервиса, нажав переключатель вниз сразу после выключения зажигания.



В отзывах встречается немало упоминаний о слабом лакокрасочном покрытии: «Не вздумайте тереть краску пальцами – царапины остаются сразу, а то и до белого грунта доходит». Это, конечно, гипербола, но о том, что краска на Berlingo царапается исключительно легко, пишут многие. Но они же вынуждены признать, что, несмотря на этот факт, коррозионная защита кузова выполнена на совесть, даже в случае отслаивающейся краски под ней виден серый грунт, а кузов в целом не гниет. С окраской есть еще один тонкий момент: нормально покрасить автомобиль после аварии можно только в «родном» сервисе, где используют правильную фирменную технологию: «Мое левое крыло пришлось менять после того, как в меня перестроилась Газель. Знакомый маляр взял образец краски и месяц не мог подобрать. Точнее, подбирал не он, он только красит, а краску подбирают ему на станциях. Короче, так толком и не подобрали. Получилось чуть темнее... Покрасили хорошо, прибор показывает, что толщина краски в норме, но всё же на солнце разницу заметно».



Citroën Berlingo Multispace 2008–12

Очень быстро теряют товарный вид материалы отделки салона: «Пластик гремит и затирается, руль – до дыр. Все, кто продают после трех лет, лепят оплетку или китайский кожзам, дабы не смущать пробегом. Срок эксплуатации – год, затем трется и дерется, вида никакого, лучше продать». Быстро теряет кондиции и ткань, которой обтянуты сидения: «У кого маленькие дети, советую сразу обзавестись чехлами, дабы сохранить товарный вид». А владельцы «богатых» комплектаций XTr жалуются, что пороги внутри салона не защищены пластиковыми накладками, и между уплотнителем дверного проема и ковриком остается участок ничем не прикрытого кусок ковролина. «Моя-то семья привыкла переступать через эти места, но вот некоторые!».



Немало критических замечаний авторы отзывов высказывают в адрес шумоизоляции. Одни рубят с плеча, мол, «шумоизоляции, можно сказать, что и нет», «Об утеплении крыши и шумоизоляции на ПСА Ситроен, наверно, не знают, не говоря о противошумной мастике». Другие пишут осторожней: «Слабая шумоизоляция, как у всех автомобилей сейчас, слышно мотор и задние арки», «Про шумоизоляцию и утепление передних дверей забыл сказать. Нужно делать», «Шумноватый, но не критично». Ну и достаточно адекватная оценка, например, выглядит так: «Многие пишут – машина шумновата. Господа, а вы хотели задешево и при этом тихо??? Так не бывает. Я считаю, что Berlingo не такой уж и шумный, и нет здесь никаких пластиковых скрипов, так же как и не особо слышен двигатель в салоне. Иногда даже приходится смотреть на тахометр, чтобы определить, работает движок или нет. Но при запуске в мороз двигун почему-то действительно первые пять минут работает шумно, как дизель… Я думаю, виною всему цепь, и после прогрева мотор практически не слышен. С этим движком Берлингос едет не хуже седана среднего класса, но не стоит забывать про объемный и совсем не аэродинамичный кузов».



Любовь #3: Обустройство салона, обзорность и эргономика

То, что в Citroen Berlingo с легкостью размещается семья, причем вместе с массой всяческого багажа, мы уже упоминали. Но важно и то, что автомобиль обеспечивает и водителю, и всем пассажирам достаточно высокий уровень комфорта. Очень много слов в отзывах авторы посвятили посадке водителя: «Посадка высокая, привыкаешь к такому быстро и когда садишься в обычный седан, то кажется, что сел прямо на землю. С больной спиной очень удобно садиться и вылезать. Крыша высокая, головой не упрёшься», «Впереди можно сидеть баскетболисту в фуражке – до потолка не достанешь!», «Удобная посадка. Ни в одном из автомобилей, на которых я ездил ранее, мне не было так удобно сидеть за рулем. Понял это, преодолев путь Питер – Тверская область – Питер менее чем за сутки. Вместе с отдыхом (кстати, поспать так и не удалось) дорога заняла 20 часов, пройденное расстояние – 1140 км. Так вот, хочу сказать, что физически не устал совсем, нормально вылез из машины, не чувствуя усталости ни в ногах, ни в руках, ни в спине. Автобусная посадка – круто!», «Сидеть в нем вообще удобно. Привык к автобусной посадке и радуюсь!». «Почти двое суток в пути с перерывами на сон не вызвали никаких негативных ощущений в спине, да и на следующий после приезда день садился в водительское сиденье без содрогания. Сразу оговорюсь, если любите ездить полулежа, тогда это не ваш автомобиль. Кресла диктуют прямую посадку с вертикальной спиной, и никак иначе. По дороге туда казалось, что не хватает поясничного упора. По дороге обратно понял, что был не прав».



Citroën Berlingo 2008–18

Единственное, что вызывает некие нарекания – это слишком короткая подушка водительского сидения, но на нее жалуются далеко не все. Мне попался только один отзыв, в котором автор ругательски ругал сиденья первого ряда: «Все впечатление об автомобиле портят ужасные, неудобные, жесткие и узкие (по крайней мере для меня) сидушки. К спинкам сидений претензий практически нет, кроме того, что они не дышат, но этим даже брендовые машины не все могут похвастаться, а вот этот стульчак – да-а, он ужасен! Жена говорила, что сидушки хорошие, пока не стала постоянно мотаться на Икстрейле на большие расстояния. Через какое-то время, сев в мою машину, она призналась, что была неправа, и что мои сидушки на самом деле – как табуретка. Попробую купить чехол и под него засунуть толстую поролонку, может, хоть помягче будет, а то реально через 20 минут езды ляжки болеть начинают».



Главное, что высокая посадка обеспечивает отменный обзор как вперед, так и назад, в том числе и через огромные, не меньше, чем у «Газели», боковые зеркала, в которые видно задние колеса. У них есть только один недостаток: их невозможно сложить принудительно, одним нажатием кнопки, а это бывает нужно, когда проезжаешь узкости во дворах. Автоматически зеркала складываются только при запирании автомобиля. Центральное зеркало не поражает героическими размерами и даже может показаться слишком маленьким, но в него помещается 95% заднего стекла, и этого более чем достаточно. Понятно, что все это позволяет с легкостью маневрировать в тесных дворах и на парковках.

Citroën Berlingo 2008–18

Нравится владельцам и размещение органов управления. К некоторым особенностям Berlingo приходится привыкать, например, к рычагу КПП на наплыве центральной консоли, или к расположенному под рулем джойстику управления медиасистемой, но привыкание происходит достаточно быстро: «По сравнению с управлением магнитолой на руле очень удобно управлять джойстиком под рулем. Понял в сравнении, когда выруливал на Мерседесе, и нужно было срочно ответить на звонок. На крутящемся руле надо отвлекаться, чтобы найти кнопку, джойстик же статичен».



Не меньший восторг вызывает обилие всяческих полочек, ящичков и мест для хранения: «Чтобы зайти в машину, надо столько же усилий, как и для того, чтобы сесть на стул. Всюду круглые, квадратные, прямоугольные, с крышками и открытые ниши и ящички. Если ты с папкой, сумкой, телефоном, очками и прочим в руках, ты разместишь это по салону за секунды, и это очень классно!». Особо нравится владельцам ящик с крышкой на панели под лобовым стеклом, прямо перед водителем. Там удобно хранить документы (вплоть до листов А4), можно положить небольшую сумку, а можно откинуть крышку, поставить планшет и использовать его в качестве навигатора, без дополнительных кронштейнов и присосок на стекле. Многие отмечают наличие очень емкой полки, расположенной на стыке крыши и лобового стекла – хоть зонтик туда бросай, хоть шапку, хоть пакет с бутербродами в дорогу, хоть нетбук вместе с зарядным устройством. Есть дополнительные закрывающиеся емкости в ногах у переднего и задних пассажиров: «У меня в одном компрессор лежит, во втором зонтик катается. Под передними тоже углубления в полу (ключ, знак, огнетушитель и аптечка живут именно там)».

По всему салону расположено множество крючков, на которые можно повесить одежду или пакеты из супермаркета. Словом, все придумано весьма толково, хотя и не лишено некоторых минусов. Например, нет подстаканников, и бутылки с водой приходится размещать в карманах дверей, откидные подлокотники, которыми снабжены передние кресла в некоторых комплектациях, удобны только тогда, когда не нужно часто переключать передачи на трассе или в пробке, а в городе они мешают… Явно не хватает 12-вольтовых розеток. Есть только гнездо прикуривателя. Ни в багажнике, ни у пассажиров дополнительных розеток нет.

Citroën Berlingo 2008–18

Но в принципе задние пассажиры комфортом никак не обделены, особенно в случае комплектации XTr. Места для ног более чем достаточно, у каждого пассажира – свое сидение оптимального профиля, есть откидные столики, в салон заходишь, не пригибаясь, в рост, как в автобус (и это очень нравится пассажирам солидного возраста). «Три объемных тетки в шубах сидят, развалившись (проверено на родственниках). Колени не упираются в передние сидения, даже если их (сидения) отодвинуть и откинуть назад до упора… ». Ширины салона хватает для того, чтобы разместить два детских кресла, а рядом с детьми может ехать еще один взрослый и не чувствовать себя стесненным.



А еще владельцам очень нравится, что взрослые могут со спокойной душой перевозить детей на втором ряду: «Есть суперзамок (блокировка только задних дверей), учитывая, что стекла не поднимаются, ребенок в полной безопасности. Кладет ноги на сложенное переднее сиденье, даю ему игрушечный руль в руки, едет, рулит, доволен». Ну а летом приоткрытые в стороны задние стекла обеспечивают отличную циркуляцию воздуха. Единственное, что вызывает неудовольствие владельцев, – это скудное освещение пассажирского салона и отсутствие потолочных ручек. Пол сзади сантиметров на 10 выше, чем спереди, так что хотя высота салона в 120 см позволяет хоть и согнувшись, но все же ходить вдоль задних сидений, пожилым людям эта ступенька при посадке вместе с отсутствием ручки все же создает некоторые неудобства.



Ненависть #2: Слабая подвеска

Жалобы на относительно слабую (главным образом, переднюю) подвеску Citroen Berlingo встречаются хоть и не во всех, но все же достаточно многих отзывах. «К 40 тысячам замена подвески по кругу – ау, Жигули». «Подвеска, подозреваю, полный отстой – уже немного гремит, и это при пробеге всего 25 тысяч». «Передняя подвеска слабая, амортизаторные стойки заменили на 13 000 км, к 40 000 км снова застучали», «Стойки переднего стабилизатора ходят по 17-18 тысяч км, зато стоят копейки. Одна замена по гарантии, второй раз менял сам, за полчаса».



Citroën Berlingo 2008–18

В общем-то, передняя подвеска действительно выглядит не слишком серьезно для автомобиля, предназначенного для перевозки грузов и интенсивной эксплуатации: «Посмотрите на эту хлипкую переднюю подвеску! Один тоненький рычажок, который удерживает колесо!». Тут можно только принять во внимание то, что автомобиль европейский и рассчитан на европейские дорожные условия. Но нужно признать, что с такой оценкой согласны далеко не все. На наших российских направлениях типа «сто загибов на версту» стойки стабилизаторов поперечной устойчивости переходят в категорию расходных материалов у очень многих моделей. А в итоге бережливые владельцы вполне могут написать что-то вроде «Подвеска при пробеге 193 000 вся живая, менял два раза рычаги поперечной устойчивости».



Любовь #2: Приличная управляемость

Не могут прийти к консенсусу владельцы Berlingo и в плане оценки работы этой самой подвески. Одни считают ее чересчур мягкой и валкой: «У пассажирской версии подвеска мягкая, и на большой скорости машина раскачивается, как лодка». Другие уверены, что плавность и мягкость хода как раз является достоинством, а вот никакой раскачки и кренов не наблюдается: «Машинка идет довольно тихо и мягко, а если нагрузить, то вообще получается полный комфорт. Дорогу держит уверенно, мелкие неровности проглатывает, на скорости не рыскает».



Третьи, наоборот, считают, что подвеска слишком жесткая и что достаточную плавность хода можно получить лишь в случае загрузки автомобиля: «Задняя подвеска чересчур жестковата, хотя когда в багажник кидаешь 20-30 кг груза, вся жесткость пропадает». Кто-то соглашается, что подвеска изрядно жесткая, но в меру: «Подвески. По-грузовому жесткие, но при этом не дубовые. То есть дискомфорта не доставляют, в зубы не бьют, просто жесткие. И это очень хорошо: повороты с такими подвесками машина прописывает на ура. Так что тут никаких нареканий. Вообще, машина очень устойчивая. Разбитая колея на М4 “Дон” даже на максимальной скорости (152 км/ч по GPS) не доставляет никаких неудобств. Пассажиры при этом спокойно спят».

Citroën Berlingo 2008–18

Ну а кто-то и вовсе считает настройку подвесок Berlingo настоящим эталоном: «Браво! Она именно такая, какой она должна, на мой взгляд, быть. Крымские дороги переварила на 5. Да, не яхта. Да, есть небольшая болтанка (а что вы хотели от машины такой высоты?). Но при этом постоянный контакт с дорогой, никаких раскачек, уходов с траектории, никаких пробоев. И достаточно длинные хода, ни намека на отрыв колес от полотна, избыточной жесткости тоже в помине нет. Короче, ориентирована именно на управляемость на дороге невысокого качества, пусть и слегка в ущерб комфорту».



В любом случае, авторы подавляющего большинстве отзывов считают, что на дороге Berlingo ведет себя ничуть не хуже приличных легковушек, что гидроусилитель руля обеспечивает достаточную информативность, что и на скорости 170 км/ч нет ощущения, что летишь в неуправляемом болиде – машина не рыскает, траекторию не теряет, при необходимости адекватно замедляется. Вот только многие, очень многие сетуют, что возможности ходовой явно опережают возможности мотора.



Ненависть #1: двигатели, коробка, нехватка динамики

Да, чуть ли не в каждом отзыве можно прочитать про недостаток динамики Citroen Berlingo. На шоссе, мол, можно и разогнаться, и в городе вполне можно ездить в пределах ПДД, но разгоняется автомобиль слишком лениво: «У меня 1,6 л, 110 л.с. На пустом автомобиле вполне достаточно, можно даже погоняться с отечественными машинами и бюджетными иномарками. А вот при загрузке от примерно 200 кг уже не хватает динамики, но и машина сделана всё же не для гонок. По трассе свыше 100 км/ч разгон очень долгий, да и мотор начинает шуметь. На 100 км/ч – 3000 оборотов», «110 л.с. оказалось тоже недостаточно, при обгонах пониженную подтыкаешь для верности. При работающем кондиционере авто заметно “тупит”».



Но и 120-сильный EP6 вызывает те же нарекания: «Из минусов – ужасно медленный разгон! Специально брал 120 лошадей, думал, запаса мощности будет хватать. Но, к сожалению, на первой передаче при тапке в пол максимум – 40 км/час… Разгон начинается только с третьей передачи. Двигатель надо сильно крутить, а то можно и не успеть фуру обогнать. Если бы не этот момент, то катался бы и радовался». Что уж тут говорить про 90-сильные варианты и 75-сильные дизели…

Citroën Berlingo 2008–18

При этом EP6 еще и считают капризным и ненадежным, да ко всему еще и склонным к масложору: «С ЕР6 не брать – будете в сервисе жить и на запчасти работать. Рекомендую TU5jp4, надёжный шестнадцатиклапанный двигатель. Бензин можно лить любой, но на 92-м тупит при интенсивном разгоне». Что же касается EP6, то в этот двигатель действительно выпущено немало критических стрел – по поводу «масложора» и растягивающейся цепи, загибающихся клапанов, выходящих из строя датчиков и проблем со свечами и катушками. Кто-то, конечно, пишет, что не так страшен черт, как его малюют: «Этот двигатель не любят на СТО из-за его неординарных решений. Но то, что в BMW называют технологиями, в Ситроене относят к минусам. Одна гитара натяжителя ремня чего стоит...». Но в целом владельцы считают механизм ГРМ достаточно проблемным узлом, причем лечение этой болячки стоит довольно дорого: «Меняйте ГРМ только на оригинал, вместе с роликом и натяжителем. Тут не экономьте, клапана загибает – проверено! Гаражный ремонт обойдётся в 50 000 примерно. Официалы зарядили 120 000 рублей».



Однако особенно любят владельцы Berlingo с мотором EP6 обсуждать проблему избыточного расхода масла: «Двигатель у машины, типа, от BMW, так вот, и проблема у него та же, а именно расход масла. До 60 000 км пробега только один раз долил 0,5 литра, а вот после 60 000 начались проблемы. Сначала Бегемот жрал по 0,5 литра на 10 000, теперь лью столько каждые 4500 км». «Так вот. По расходу масла. Во-первых, в этот двигатель при замене нужно лить не 4, а 4,2 л масла. Во-вторых, масложор, за который его не любят (я, собственно, и свою А6 за это не любил), лечится заменой маслосъемных колпачков на новые, и на 100 тыс. о проблеме можно забыть. Ну и в-третьих, этот движок не любит дедовского стиля вождения и с удовольствием закоксовывается в пробках. При должном обращении он резвый, экономичный и надежный, вопреки мнению большей части людей, не владеющих данным автомобилем. По заменам: я менял масло, свечи (на NJK), ремень (не выдержал на скорости 180), датчик распредвала и сальник коленвала». Как видите, и тут нет полного согласия…



Citroën Berlingo 2008–18



Но в чем сходятся все авторы отзывов, так это в том, что главной причиной недостатка динамики является не слабость моторов, как таковая, а характеристики передаточных чисел трансмиссии. «Очевидно, что элементы трансмиссии стоят от велосипеда, а двигатель от Мини-Купера. Приятно, что есть время подумать о мире насущном, двигаясь в потоке грузовиков», –язвительно замечает автор одного из отзывов. Действительно, о нехватке 6-й передачи и слишком высоких оборотах на трассовых скоростях пишут буквально все, вне зависимости от того, какой именно мотор стоит под капотом. Вот, например, жалуется на жизнь владелец автомобиля, оснащенного 110-сильным TU5jp4: «Ау, Ситроен! Где 6-я передача?! 3100 об/мин при 100 км/ч на 5й передаче – это вообще нормально? Сам-то по себе движок неплох. Очень широкий рабочий диапазон, тянет с 2500 и до 6000 об/мин, на обгонах позволяет сделать классическое “две передачи вниз и тапку в пол”. По сравнению с 90-сильным движком отсутствует провал в разгоне со 110 км/ч до 130 км/ч, вообще разгоняется бодрее, особенно на скоростях больше 100. Но вот “не идет” он этому автомобилю. Ладно, когда машина пустая, я могу попытаться поиграть в гонщика – покрутить движок, весело щелкая короткой коробкой под аккомпанемент выхлопа, который звучит несколько более благородно, чем на 90-сильном. Но правда жизни в том, что когда машина загружена под завязку родственниками и дачным скарбом, то я, пытаясь не отстать от потока, кручу движок до 4-5 тысяч, и все это – со звуком клюнутого в задницу Мини Купера. Короче, дизель этой машине нужен. Дизель и шестая передача».



Естественно, постоянная езда на высоких оборотах приводит и к достаточно большому расходу горючего, который мы уже обсудили. И тут совсем не вредным оказался «электронный подсказчик», который появился после рестайлинга: «На приборной панели появилась маленькая стрелочка, загорающаяся в момент, когда, по мнению компьютера, надо переключиться на более высокую передачу. Поначалу просто поржал над ней, потом попробовал следовать ее советам. Удивительно, но в 90% случаев комп был прав! Он адекватно подстраивался под дорожную ситуацию и возможности двигателя, подсказывая, что можно ехать 40 км/ч и на 5й (!) передаче, тем самым экономя бензин». Но очень многие упоминают, что всяким хитрым подсказчикам они предпочли бы самый обычный автомат, которого нет ни для одной из версий.



Любовь #1: Объем и грузоподъемность

Но вот в чем Berlingo полностью соответствует ожиданиям своих владельцев, так это в существенно больших, по сравнению со стандартным легковым автомобилем или кроссовером сопоставимых размеров, возможностях по перевозке самого разнообразного багажа. Даже в 5-местной конфигурации под полку багажного отсека помещается 675 литров поклажи, и этот объем может быть увеличен до трех кубометров (правда, для этого нужно не просто сложить, а извлечь сиденья второго ряда, благо делается это достаточно просто). Что только не перевозили люди на своих Berlingo!



Citroën Berlingo 2008–18

«Однажды вёз собранный мопед (именно мопед, а не скутер), влез целиком!», «В конце осени купил 2 велика (рамы 19 и 17 дюймов). Приехал в магазин, велики забрал. Продавцы говорят: давайте передние колеса снимем, сложим одно из задних сидений, и все войдет. Я поступил по-другому: переднее пассажирское сиденье двинул практически до упора вперед, чтобы только можно было сесть на него, одиночное заднее сиденье, которое за передним пассажирским, отстегнул и положил в багажник, и 2 велика вошли во всю длину абсолютно без разборки (засунул их один рулем вперед, другой – назад). При этом в машине остаются места для водителя, два сзади и одно, пусть и не очень удобное, спереди», «Влезает длинномер до 3 метров, влезают панели 2700х600х100... Перевозка всякой бытовой техники типа холодильника и посудомоечной машины – вообще без проблем». «Вёз в эти выходные мать в деревню на лето. Многие из вас знают, сколько женщины, девушки и девочки берут с собой вещей: одна только косметичка весит килограммов 10. Так вот, в мой багажник запихнули: новую стиральную машину, газовую плиту, пять 2-литровых банок краски, валики и кучу всего еще для ремонта. Плюс вещи матери, еду и еще кучу какого-то непонятного барахла, ну и, соответственно, мать с отцом разместились, совместно около 200 кг веса. Еще и место осталось». «Возил из Москвы в Нижний Новгород детские коляски (при убранных задних сиденьях помещалось от 12 до 18 штук), транспортировал из деревни ключевую воду для питья – в багажнике умещается 8 бутылей по 19 литров, и еще остается куча места для картошки и прочего, перевозил 3-х метровые (!) хромированные трубы – влезают легко, и дверца багажника закрывается без помех». «В грузовой отсек влезает спокойно палета/поддон евро/америка вдоль и поперёк». «В багажник встают 2 бочки по 225 л».



В данном случае важен не только общий объем, но и конфигурация багажного отсека: «Пространство багажника сформировано лучше некуда: почти вертикальные спинки задних сидений, отсутствие ниш. То есть багажник – практически параллелепипед (вспоминаем 7 класс – коробка с прямыми углами)... Влезает всё!». Вряд ли прозвучит фраза «не влезает!» и во время сборов в дальние путешествия или при подготовке к выездам на природу: «Мне удавалось без труда грузить палатку, резиновую лодку с жестким дном, лодочный мотор, несколько канистр, пластиковую походную мебель, коптильню и огромную кучу всякого шмурдяка. Все это в обычный автомобиль просто не влезет, нужен прицеп», «Выезд на природу на выходные с палатками дает следующие результаты: в машину с комфортом влезают 5 человек, а в багажник – весь их шмурдяк и еда на 3 дня. Никто не едет с рюкзаками на коленках и падающими на голову “пенками”», «Ездил семьей на загородный отдых, багажник грузил неспешно и еще до конца не осознав, сколько туда влезет. Оценил его вместимость по прибытии на место: 4-х местная палатка, спальные мешки на 4-х человек, еда, мангал, 2 мешка углей, шмотки и т. д. – все влезло». Очень кстати оказываются и внутренние поперечные штанги, своеобразный внутренний багажник, которым оснащены многие автомобили: «Подпотолочные дуги в салоне – очень удобная штука, особенно при перевозке таких вещей, как удочки, ружья, сноуборды, лыжи, ручные бензокосилки и вообще все длинное и плоское».

Citroën Berlingo 2008–18

Поднимающаяся вверх дверца багажника служит укрытием от дождя во время разгрузки и погрузки или позволяет устроиться под ней, как под навесом, с кружкой кофе. И единственное, на что сетуют владельцы, так это на то, что нормальное спальное место в салоне получается только при извлеченных сиденьях. Зато, если путешествовать вдвоем, то можно разместить в салоне даже не матрац, а полноценную двуспальную надувную кровать, и по бокам еще останется место для вещей.

