Как вы думаете, можно ли найти на вторичном рынке автомобиль С-класса в возрасте 4-5 лет с богатым оснащением по относительно вменяемой цене и так, чтобы еще хотя бы года три-четыре вам не пришлось серьезно вкладываться в его ремонт? «Глас народа» утверждает, что можно, если не быть снобом и включить в список вариантов такой автомобиль, как Kia Cee’d второго поколения.

Автомобиль под названием Cee’d появился в линейке Kia в 2006 году. Первое поколение модели получило заводской код ED, и это было не случайно – впоследствии эти буквы вошли и в имя модели, которое стало производным аббревиатуры от слов Community of Europe and European Design («Сообщество Европы и Европейский Дизайн»). Модель действительно была полностью разработана в европейских конструкторских и дизайнерских центрах компании и предназначалась для замены не слишком успешного Cerato рынках Европы.



Kia cee'd (ED) 2007–12



Но нас интересует второе поколение модели с заводским кодом JD, представленное на Женевском салоне 2012 года. Новинка была построена на новейшей на тот момент платформе Hyundai-Kia J5 и получила новый дизайн, разработанный под руководством Питера Шрайера, и очень богатое и современное оснащение, в списке которого были поворотные ксеноновые фары, панорамная крыша, подогрев руля и автопарковщик. Технически же Cee’d второго поколения стал продуктом эволюционного развития первого. Колёсная база и схемы подвесок остались аналогичны предшественнику: впереди – стойки МакФерсон, задняя подвеска – независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны). Стоит отметить, что все эти улучшения привели к заметному росту цены, и Cee’d JD практически вышел за границы бюджетного сегмента.

Покупателям была предложена линейка из трех кузовов – трехдверный хэтчбек Pro Cee’d, пятидверный хэтчбек и универсал Cee’d SW (SW можно расшифровывать и как Station Wagon, и как Sport Wagon). Как и в случае Cee’d ED, производство модели для российского рынка было организовано на заводе «Автотор» в Калининграде, однако в линейку двигателей для России не вошел целый ряд агрегатов – в частности, все дизели. Базовым мотором стал 1,4-литровый семейства Gamma G4FA мощностью 100 л.с. Он сочетался с 6-ступенчатой механической коробкой. Более дорогие модификации оснащались атмосферным Gamma 1,6 MPI с индексом G4FG (130 л.с.), которому в пару полагался шестиступенчатый гидромеханический автомат A6MF1 или все та же 6-ступенчатая механика.

В 2015 году автомобиль претерпел рестайлинг, который лишь слегка коснулся внешнего и внутреннего оформления. Но именно с рестайлингом автомобиль получил ряд новых опций, а самое главное – гамму двигателей дополнил 135-сильный мотор G4FD с непосредственным впрыском GDI объемом также 1,6 литра. В пару к нему был назначен безальтернативный 6-ступенчатый робот DCT с двойным сцеплением, и именно о рестайлинговых автомобилях мы и поговорим.

Kia cee'd 2015–18



В 2018 году на свет появилось третье поколение модели (сборка которого также была освоена на «Автоторе»), из названия модели пропал апостроф (автомобиль стал называться просто Ceed), а Cee’d JD перекочевал на вторичный рынок.

Нужно отметить, что цены на него держатся на довольно высоком уровне. Даже за версии с 1,4-литровым мотором, хорошо поработавшие в такси и пробежавшие 350-450 тысяч км, просят 550-600 тысяч рублей, ну а за относительно свежие экземпляры со 135-сильным мотором и роботом, в богатых комплектациях и с относительно небольшими, менее 100 тысяч, пробегами, продавцы хотят 1,3-1,7 миллиона рублей.

Кто-то скажет: «Полтора миллиона, ну или даже миллион за корейский гольф-класс? Безумно дорого! Он еще и не едет, по слухам!». Но если тщательно изучить и осмыслить то, что пишут владельцы в своих отзывах, то оказывается, что такая покупка на сегодняшний день может быть вполне осмысленной.

Ненависть #5: В нем нет «изюминки»

Есть автомобили, которые имеют сотни ярких недостатков. Они часто ломаются и требуют от владельцев постоянного внимания и немалых финансовых вложений. Но все равно владельцы таких автомобилей сбиваются в клубы и сообщества, организуют регулярные встречи, обсуждают самые животрепещущие болячки и возможности улучшения своих машин, а в интернете дружно отбивают нападки прочих автомобилистов, не желающих понимать подхода в стиле «всё равно его не брошу, потому что он хороший». А всё потому, что такие автомобили дают владельцам неповторимые эмоции, будь то восторг при прохождении поворотов на предельной скорости или радость после успешного проезда по раскисшим лесовозным колеям в заболоченном лесу. Так вот, герой нашего рассказа к такого рода автомобилям точно не относится.

Kia cee'd, Kia cee'd SW, Kia cee'd GT 2015–18 1 / 3 Kia cee'd, Kia cee'd SW, Kia cee'd GT 2015–18 2 / 3 Kia cee'd, Kia cee'd SW, Kia cee'd GT 2015–18 3 / 3

Его нельзя назвать совсем уж черепахой, но и особого водительского драйва он не дает. Он неплохо управляется, вполне уверенно держится на трассе, но совершенно не провоцирует на яростный штурм связок быстрых поворотов. Динамические возможности тоже не дают повода изображать из себя пилота шоссейных гонок. Вот и пишут владельцы в интернете: «Рулится и держит дорогу неплохо, но на штатной резине ехать быстрее 145 км/ч страшненько», «Многорычажная подвеска подразумевает хорошую управляемость, но, увы, это не про Сид, Рио и Солярис с балкой едут так же, ни о каком азарте при маневрировании речи не идёт».

У него есть масса других достоинств, о которых мы поговорим ниже, но вот эмоциональность в число этих достоинств точно не входит. Как написал автор одного из отзывов, «Cee’d – машина для обывателя, просто машина в прямом смысле этого слова. Бешеных эмоций вам не даст, но при этом и проблем с ней нету».

Любовь #5: Удачный дизайн

Честно говоря, мне не попалось ни одного отзыва, в котором автор рассказывал бы, как увидел Kia Cee’d, да и влюбился в машину с первого взгляда. Тем не менее в подавляющем большинстве отзывов внешность автомобиля оценивается если не восторженно, то по крайней мере весьма положительно: «Экстерьер у авто один из самых удачных в своем классе (по моему скромному разумению)», «Kia Cee’d II – один из самых красивых автомобилей, доступных простому обывателю на сегодняшний день», «Внешний вид всегда "на вкус и цвет", но как по мне, Шрайер из "баварских моторов" поработал на славу».

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Действительно, в облике модели чувствуется рука настоящего мастера, а Петер Шрайер, несомненно, является одним из самых талантливых дизайнеров нашего времени. И энергичная трехдверка ProCee’d, и пятидверный хэтчбек, и универсал смотрятся очень гармонично, и уж точно в них нет ни одной детали, которая вызывала бы отторжение. Да, модели, пожалуй, не хватает какой-то уникальности и стопроцентной узнаваемости – в лучшем случае она сразу опознается как Kia, в первую очередь за счет «тигриного носа», который в свое время придумал все тот же Шрайер. Да, такой дизайн может кого-то оставить просто равнодушным. Но, как справедливо написал один из владельцев в своем отзыве, «внешний вид, как и для всех, на любителя. Кому нравятся более острые углы и решения – вам к i30, если мягкие переходы, то этот автомобиль в самую точку».

И вот что еще интересно отметить. Очень многие авторы отзывов считают, что универсал Cee’d SW внешне выглядит интересней, чем хэтчбеки, в том числе – за счет горизонтальной линии верхней части задних фонарей и ровной подоконной линии. Не менее любопытен и такой факт: среди владельцев Cee’d немало представительниц прекрасной половины человечества, и многие из них считают, что, несмотря на плавность очертаний, внешность у автомобиля более «мужская», нежели «женская». А вот мужскую часть водительской аудитории вопрос гендерной ориентации модели абсолютно не волнует…

Ненависть #4: Слабое ЛКП, нежные отделочные материалы, плохой головной свет

Kia Cee’d – автомобиль современный и, как очень многие современные автомобили, не может похвастаться высокой прочностью лакокрасочного покрытия. А виной всему – борьба за сохранность окружающей среды, заставляющая менять технологию окраски и использовать водорастворимые составы. Вот и жалуются владельцы: «ЛКП ужасное, за 3 года появились рыжики на багажнике», «К недостаткам отнесу слабое лакокрасочное покрытие – на капоте быстро появляются сколы от камней», «Лакокрасочное покрытие не самое лучшее». Утешает лишь то, что сам кузов не имеет склонности к интенсивной коррозии, равно как и тот факт, что по сравнению с предыдущим поколением качество окраски явно повысилось: «Лакокрасочное покрытие стало лучше, и машинка, если не битая, не гниет», «ЛКП, как и на многих сегодняшних автомобилях других марок такого класса, слабое, но кузов хорошо оцинкован и не ржавеет сразу».

Kia cee'd_SW 2015–18



Помимо нестойкого внешнего лакокрасочного покрытия, владельцы жалуются и на недостаточную устойчивость некоторых отделочных материалов салона. То потрескается искусственная кожа обивки сидений, до быстро сотрется и потеряет товарный вид руль и рукоятка селектора коробки передач. На самом деле такого рода недостатки никак не относятся к числу серьезных, и их упоминают авторы сугубо положительных отзывов.

Примерно такая же картина наблюдается и с оценкой фар головного света. С одной стороны, владельцам нравится то, что при повороте включаются дополнительные секции, а с другой – не нравится само качество света: «Специфичная оптика. С одной стороны, прекрасная подсветка поворотов, привык моментально, пешеходы во дворе шугаются… С другой стороны, ближний откровенно слабоват», «Галогеновые фары светят недостаточно ярко, приходилось покупать лампы повышенной яркости». С этой проблемой владельцы справляются по-разному. Кто-то просто ставит более мощные лампочки, а кто-то устанавливает ксеноновые или светодиодные источники.

Любовь #4: Оснащенность

Марка Kia всегда отличалась богатым оснащением своих автомобилей, и Cee’d не стал исключением. Владельцам очень нравится, что даже в средней комплектации они получили массу функций, порою доступных только для автомобилей классом выше: «Когда садишься за руль, такое впечатление, что попадаешь в космический корабль... Много лака, хрома, удобный кожаный руль, цветной монитор, магнитола с большим сенсорным экраном», «Корейцы молодцы! Это надо постараться в среднюю комплектацию воткнуть парктроники, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, лимитер, ручное переключение лепестками на руле, блютусы и прочие юсб-порты – и оставить модель в этой ценовой категории… », «В версии FIFA 2018 ворсовые ковры с логотипом, 8-дюймовая магнитола с навигацией, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, куча подушек и подогревов (за исключением лобового стекла), много глянца в интерьере и не меньше хрома в экстерьере», «Есть 4 автоматических стеклоподъемника, 6 динамиков, голосовое управление, bluetooth, подогрев руля, передних сидений (трехуровневый), зоны стеклоочистителей, зеркал и, соответственно, заднего стекла. И это в средней комплектации Comfort!».

Kia cee'd 2015–18



Особенно нравится владельцам набор «теплых опций»: «Отдельный респект за подогревы руля, передних сидений, зеркал и нижней части стекла – зимой крайне крутая штука. Минут за 5 до выхода включаю двигатель с сигналки, сажусь в салон с намеком на тепло, а к моменту выезда из двора в машине уже комфортно», «Приятный бонус – зимние опции: подогрев руля, сидений, боковых зеркал и лобового стекла в области дворников». При этом очень во многих отзывах можно прочесть, что больше всего их авторов радует именно подогрев руля! Кстати, в бюджетном сегменте в целом и классе C в частности эта опция впервые появилась у Kia Cee’d первого поколения. Из небольших недостатков некоторые владельцы отмечают лишь, что греется только средняя часть спинки сиденья, а поясница остается холодной.

Конечно, наш человек всегда найдет повод немного поворчать. Например, во многих отзывах можно увидеть сожаление о том, что подогревается только зона покоя дворников, а не лобовое стекло в целом. Или взять, к примеру, мультируль. Он отличается обилием вынесенных на него органов управления (16 управляющих элементов – это действительно солидно). Но кому-то кажется, что освоить такой набор слишком сложно: «Напихали всего и непродуманно! Куча кнопок, забываешь, что где, черт ногу сломит. Самое интересное, что на Киа ездим на работу 5 дней в неделю, а я не могу запомнить, как включить и настроить круиз, всегда вникаю заново методом тыка».

Наличие камеры заднего вида владельцы оценивают весьма положительно, но сетуют, что объектив быстро загрязняется: «Задняя камера загрязняется через пять минут езды по влажной и грязной дороге и при хорошей скорости (а в Москве это, считай, вся зима, плюс осень, плюс весна). А так, конечно, очень удобно».

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Мало кто упоминает в числе достоинств функцию автоматической парковки – во-первых, ее нет во многих комплектациях, а во-вторых, многие владельцы ее просто не используют. Кто по причине того, что считает избыточной, а кого-то не устраивает то, как она работает: «Парковщик срабатывает не всегда, в слишком узких и слишком больших местах не паркуется, да и в нормальных условиях не всегда срабатывает. Параллельная парковка более-менее нормально, а перпендикулярная парковка не очень, так как машина пытается прижаться к одной из сторон сильнее, и в итоге приходится или прерывать парковку, или перепарковываться».

Есть нарекания в адрес штатного навигатора: «Штатный навигатор – сразу забудьте про него в городе, пробки может подгружать только по вай-фай, для этого нужно перед каждой поездкой подключать вручную сеть, инфу по пробкам скачивает не сразу, а только через 5-10 минут».

Кто то ворчит, что в жару неплохо было бы иметь вентиляцию сидений, кто-то жалуется, что можно было бы сделать кнопочку открывания замка багажника из салона, а так им приходится постоянно выпрыгивать из машины и пачкать руки, выискивая клавишу на пятой (ну или третьей) двери. Но все это можно считать мелочами, а позитива в отзывах все же намного больше.

В массе отзывов авторы отмечают мягкий пластик, которым отделан салон, отлично читающуюся приборную панель c подсветкой Supervision и тремя отдельными колодцами. И очень много отдельных восторгов посвящено панорамной крыше: «Хочу отметить панорамную крышу, с которой в салоне очень светло и чувствуется простор. И кстати, зимой снег с крыши сам тает (физика), а летом можно использовать крышу в двух режимах: проветривание и полное открытие. Дети в полном восторге от неё и всю дорогу готовы сидеть и смотреть на небо, не отвлекая Вас от управления», «У этой комплектации панорамная крыша, и из-за этого пассажирам сзади даже втроём не тесно – кажется, что в автомобиле очень много места и света».

Kia cee'd 2015–18



В целом именно оснащенность определяет то общее впечатление, которое оставляет Kia Cee’d: «Очень удобный и комфортный! До этого владели новым Мерседесом С 180, этот автомобиль ничуть не хуже! Даже за куда меньшие деньги в нем намного больше функций».

Ненависть #3: Работа подвески, недостаток динамики

Прежде всего, стоит отметить, что корейские конструкторы проделали серьезную работу, постаравшись избавиться от совсем уж расхлябанной работы задней подвески Cee’d, оставив при этом модель максимально комфортабельной. Но настройка подвески является своего рода магией, и поиск нужного баланса требует не только знаний, но и некоторого чутья. И если на твердых покрытиях подвеска Kia ведет себя вполне прилично (по крайней мере, владельцы уверенно заносят плавность хода и управляемость в список достоинств этой модели), то на грунтовках, грейдере и вообще на наших разбитых «направлениях» картина меняется…

Тут жалобам нет числа: «Работа подвески как у типичного "корейца" – чувствуешь всем позвоночником», «Подвеска плохая. "Лежачие" чуть ли не переползать надо, иначе пробивает, сзади многорычажка, а прыгает хуже балки, если пустой багажник. На зимних кочках, особенно по дворам, катишься, как в маршрутке», «При больших неровностях подвеска быстро уходит на "пробой". За ямами на дороге и при проезде неровностей на Сиде теперь приходится смотреть более внимательно», «Категорически не нравится плавность хода. По умеренно разбитой дороге ехать невозможно – трясет!». По счастью, такие пробои чаще всего не приводят к катастрофическим последствиям: «Отдельный плюс подвеске... она не убиваемая. Не раз влетал в ямы, сильно пробивало, но при плановых осмотрах никаких повреждений выявлено не было».

Kia cee'd 2015–18



А вот по поводу динамических характеристик автомобиля никакого единства взглядов не наблюдается. Одни авторы отзывов уверяют, что все в полном порядке: «На обгонах вполне уверенно идет, даже груженый», «Многие пишут, что Kia Cee’d "овощ", "не едет"... Так вот, она едет – достаточно быстро, без рывков, набирает до 100 км/ч, хорошо держит дорогу на 150 км/ч. На трассе не нервничаешь, что не успеешь обогнать фуру, а это уже не мало (+5 к нервной системе)». Но тех, кто считает, что мощности для динамичной езды явно не хватает, все-таки больше.

«Самая главная проблема – слабенькая динамика. 1,6-литровый бензиновый мотор слишком слаб для этой машины», «Мощности для города и трассы хватает, только если едешь один, но стоит посадить трех пассажиров, и на трассе тачка умирает, то есть разогнать-то ее можно, но резкий обгон – это не её», «Несмотря на 130 л.с., динамики не хватает, но для города идеальная машинка», «Динамика – её почти нет, связка автомат+1,6+вес берут своё», – пишут авторы отзывов. Звучат даже такие эмоциональные филиппики: «Скажу так: если ты хочешь нормальный динамичный авто, не бери Киа! С начала эксплуатации у меня расшаталась нервная система, шалит давление, появился синдром черепахи, какие-то голоса появились в голове: "замени автомобиль, замени автомобиль". Раньше я думал, что за чайник выехал на дорогу и не едет, а теперь понимаю: это не он чайник, это его машина не разгоняется… ».

При этом главную ответственность за нехватку динамики авторы отзывов возлагают не столько на моторы, как таковые, сколько на работу коробок. Естественно, больше всего шишек достается роботу DCT: «Двигатель с коробкой вообще не дружат, они живут отдельной жизнью. Быстрого разгона не получается, оперативно набрать скорость на шоссе не выйдет». И еще владельцев очень раздражает поведение роботизированной коробки в городе, особенно в условиях пробок: «Касаемо поведения в пробках. Корейский робот их не любит. Машина хочет ехать быстрей, постоянно норовит ускориться, отсюда и подергивания», «В данной комплектации, кто не в курсе, стоит робот с двумя сцеплениями. У меня он не тупит на переключениях, но если резко с торможения начать газовать или с ускорения в пол тормозить – толкается. Впрочем, это, типа, не баг, а фича робота», «Коробка тупит, но дергать начинает только в пробках. При вождении без сильных часовых пробок не дергает».

Kia cee'd 2015–18



А вот 6-ступенчатую гидромеханику A6MF1 авторы отзывов хвалят за четкость и плавность переключений: «Коробка просто "на отлично" плавно и комфортно набирает скорость, без рывков и дерганий», «Коробка ведёт себя отлично, не пинается». Но во многих отзывах авторы подчеркивают, что как для более-менее уверенных маневров городе, так и для обгонов на трассе нужно обязательно переключаться вниз при помощи подрулевых лепестков или селектора и выкручивать двигатель до 5-6 тысяч оборотов. В результате во многих отзывах можно прочитать мечтательные вздохи, мол, вот поставили бы корейцы на Cee’d свой двухлитровый 150-сильный мотор, и была бы не машина, а песня…

Любовь #3: Стоимость эксплуатации, расход горючего и остаточная стоимость

В абсолютно подавляющем большинстве авторы отзывов полностью довольны уровнем расходов по эксплуатации рестайлинговых Kia Cee’d второго поколения. Как известно, эти расходы определяются стоимостью планового текущего обслуживания, вероятностью и регулярностью внеплановых ремонтов, в первую очередь – серьезных и дорогостоящих, и затратами на горючее. Начнем с текущего обслуживания. «Цена обслуживания не выделяется из общей массы», «ТОшки выходили довольно-таки дешево, в среднем 9-11 тысяч рублей», «Стоимость обслуживания очень комфортная», «В плане цен на обслуживание все очень доступно по сравнению с другими автомобилями такого класса». Действительно, по словам владельцев, все ТО стоят порядка 10 000 рублей плюс-минус тысяча. В общем, обслуживание не напрягает…

Kia cee'd 2015–18



Расходы на внеплановые ремонты напрямую связаны с общей надежностью, и о ней мы поговорим отдельно. Тут важно упомянуть, что Cee’d – автомобиль массовый, и никаких проблем с поиском необходимых запчастей владельцы не отмечают. По цене запчасти достаточно доступны, да и потребность в них возникает нечасто: «Недорогие запчасти, да и не менял ничего за 70 000, только расходники», «Прослужит данная модель очень долго, в ремонте (даже если что-то и сломается) это не Range Rover, машина настолько простая, что ее можно отремонтировать на любом сервисе за минимальные деньги», «Содержать – одно удовольствие, за 90 000 км автомобиль не попросил ровным счётом ничего. Масло с фильтром меняешь и дальше катаешься».

Что же касается расхода, то тут полного единодушия уже не наблюдается, по целому ряду причин: во-первых, сам расход очень зависит от стиля вождения и характера эксплуатации, а во-вторых, его оценка определяется субъективным подходом к полученным цифрам. Кто-то посчитает расход 9-10 л/100 км неприемлемо высоким, а кого-то он вполне удовлетворит. Вот и в случае Cee’d одни владельцы возмущаются: «Господа, у меня Вольво так же ест (249 л.с., 2 с лишним тонны). По городу литров 12 точно! Для 1,6 это безумный расход, БМВ-3 7-8 литров ест… », «Сугубо положительные впечатления, и кроме расхода (12 л/100 км в среднем по городу) не знаю, что отрицательного сказать». Другие пишут: «Расход радует, город 8,2-10,2 (смотря как ездить), трасса 6,9-7,6 (опять же, смотря как ездить)», «Расход по городу 11, по трассе ±8 литров, считаю, что это вполне хорошо».

Но в общем и целом основная масса владельцев оценивает экономичность своих машин вполне положительно и приводят существенно более низкие цифры, особенно расход на трассе. В данном случае особенно интересно, что так считают владельцы версий с гидромеханикой и 130-сильным G4FG (ни для кого не секрет, что роботы и механические коробки, как правило, обеспечивают более низкий расход, чем классические автоматы): «Расход 7,7 л/100 км в смешанном цикле. На одном баке можно добраться до Питера», «Машина жрет сравнительно немного, я на трассе укладываюсь в 7,5 л/100 км, жена как-то раз умудрилась сделать 5,7 л/100 км (если верить бортовому компьютеру), но я так не умею». Правда, показания борткомпьютера не стоит считать истиной в последней инстанции: «Расход по чекам был 5,5 л/100 км по трассе, а БК показывал 5,2. После 100 000 км увеличился до 6,2, а на 255 000 расход стал 7,1 по трассе, а БК показывал 6,5».

Kia cee'd 2015–18



В целом можно ориентироваться на следующие цифры: в случае тандема 135-сильного мотора с непосредственным впрыском G4FD и робота DCT – 5,5-6 л/100 км на трассе, 8-9 л в городе и 7 л в смешанном режиме, а в случае 130-сильного G4FG и гидромеханики – 6-7,5 л/100 км на трассе, 8,5-10 литров в городе и около 8 литров в смешанном режиме. Если учесть, что автомобиль вполне переваривает АИ-92 (хотя владельцы пишут, что это повышает риск выхода из строя катализатора), то эта статья регулярных расходов оказывается вполне приемлемой.

Ну а все вместе это приводит к тому, что Kia Cee’d очень медленно теряет в стоимости, и вполне реально через год-два продать автомобиль практически за ту же цену, по которой он был куплен, причем это относится и к покупкам на вторичном рынке: «Через 3,5 года продал почти за туже цену, что и купил».

Ненависть #2: Малый дорожный просвет и большие свесы

Безусловно, одним из главных недостатков Kia Cee’d второго поколения владельцы считают слишком маленький для наших условий дорожный просвет. Действительно, 150 мм – это совсем немного. Более того, мягкость пружин задней подвески приводит к тому, что даже полный бак заставляет автомобиль «присесть» как минимум на сантиметр, а полная загрузка уменьшает просвет еще в большей степени: «Низковата, было бы лучше, если было хотя бы 165, ведь полный бак бензина – это минус сантиметр, если не больше. Зимой постоянно сажусь на брюхо по дороге на дачу».

В итоге авторы отзывов настаивают на том, что Cee’d – это чисто городской и дорожный автомобиль: «Модель для городской езды и пригородов с хорошими дорогами. По ухабистой дороге цепляет защитой», «Клиренс 150 мм. Дачники, даже не смотрите эту машину!», «Дорожный просвет слишком маленький, поэтому нередко прикладываюсь днищем о землю, после чего еще неделю кошки на душе скребут… ».

Kia cee'd 2015–18



Впрочем, свою порцию неприятностей можно получить и в городе, особенно зимой: «Зимой тяжело ездить, того и гляди на пузо сядешь. Приходится возить лопату», «Посадка низковатая для тех мест, где не чистят снег зимой». Ну а бордюры поджидают водителя Сида круглый год: «Один раз вырвал передний бампер о высокий бордюр. Выезжал из людного места, смотрел внимательно, как бы кого не сбить, и не увидел препятствия», «Взял за правило парковаться к бордюру только задним ходом», «К бордюрам близко не подъедешь, скорее всего юбка оторвется… Хорошо, что она чёрного цвета».

По словам владельцев, автомобиль очень хорош для семейных поездок к морю и прочим путешествиям по дорогам общего пользования, но маленький клиренс и большие свесы омрачают каждый съезд с асфальта. И если вопросы по дорожному просвету и пробиваемости подвески в большинстве случаев удается решить установкой автобаферов или проставок, то свесы точно победить не удастся. Одним словом, владельцы Kia Cee’d, будьте бдительны! Бугры, ямы, бордюры и прочие колдобины не дремлют… Снижайте скорость на неровной дороге, паркуйтесь задним ходом и включайте голову.

Любовь #2: Практичность и вместимость

Безусловно, Kia Cee’d II можно считать вполне вместительным и практичным автомобилем. В отзывах владельцев этому можно найти массу подтверждений, даже тогда, когда речь идет о хэтчбеках с не самым большим багажником объемом 380 литров: «Багажник на трёх человек – более чем, кроме размера есть крючки для пакетов, подсветка, был бы привод, вообще была бы сказка», «Салон ощущается просторнее, чем он есть, во всех дверях есть удобные ниши, в которые влезает 1,5-литровая бутылка с водой, и еще остаётся место для другой мелочевки. Багажник хэтчбека получается удобней по высоте погрузки, доставать и складывать вещи намного проще, чем в седанах», «К теще ездили на месяц – тонна барахла уместилась. Места в салоне нам со средним ростом хватает». Ну а если сложить задний ряд сидений, то, как пишут владельцы в своих отзывах, «хоть холодильник перевози». Один из авторов хвалится, что «тремя рейсами однокомнатную квартиру перевез», другой – что без проблем увез металлический шкаф 168х75х50 см. Но даже в пятиместной конфигурации в багажник хэтча без проблем помещается комплект из четырех колес на 16 дюймов или сложенная детская коляска с парой сумок.

Kia cee'd 2015–18

Kia cee'd 2015–18

Kia cee'd_SW 2015–18



Что уж тогда говорить про Cee’d SW с кузовом универсал! «Две двери из Леруа довез до дома», «Очень вместительный! Можно и холодильник в нем из магазина забрать, и плиту – все помещается, получается большая экономия на доставке из магазина». Особенно владельцам нравится то, что при складывании заднего ряда получается пространство с ровным полом. Причем размер вполне позволяет организовать в машине полноценное спальное место: «Багажник нереально огромный, можно сделать ровный пол и спать, а еще в нем удобно сидеть, используя крышку багажника как навес», «можно выезжать на природу с друзьями, а багажник с салоном использовать в качестве палатки – 2 человека свободно вмещаются, и остаётся достаточно место», «В дороге гостиницей не пользовались, выспались втроем в багажнике», «Кузов универсал – просто сказка, задний ряд складываются в ровный (без бугорков, без всяких оговорок ровный) пол. Стели спальник и спи!». Не случайно на Cee’d SW пришлось более половины от общего объема продаж. Этот автомобиль подойдет и солидному семьянину с двумя детьми старшего школьного возраста, и молодому поколению (поскольку выглядит он даже лучше хэтча), и индивидуальному предпринимателю, которому нужно возить небольшие партии товара.

Ненависть #1: Шумоизоляция

По крайней мере в восьми из десяти отзывов авторы упоминают о недостаточной шумоизоляции как о главном минусе Kia Cee’d. Шум в салоне ругают даже чаще, чем недостаток дорожного просвета и низкую проходимость. Кто-то, конечно, высказывается достаточно аккуратно: «Шумновато на больших скоростях, особенно зимой на шипах», «Из минусов отметил бы шумоизоляцию, в частности, шум от колесных арок и дороги ощутимее, нежели в Фокусе», «Слабовата шумоизоляция, но вполне терпимо», «Из минусов – только "шумка", можно было бы и получше». Но хватает и тех, кто буквально рубит сплеча: «Шумка просто ужасная, при езде 110 км/ч собеседника на пассажирском сиденье уже не слышно, приходится кричать, а пассажиру сзади даже не пытайтесь рассказывать анекдоты – он их не услышит», «Единственный минус – шумоизоляция колесных арок, её как будто нет совсем», «Основной минус – шумка, ее нет от слова совсем».

Kia cee'd_SW 2015–18



Как с этим бороться, вполне понятно, все решается установкой дополнительной шумоизоляции. Понятен и результат: «Прошумил 4 двери – этого оказалось вполне достаточно», «Шумоизоляция арок, дополнительно установленная в автосалоне, сделала поездки ещё комфортней». Понятно, что кто-то мирится с шумом, считая, что достаточно добавить громкость звучания акустической системы (кстати, она Kia Cee’d выдает вполне пристойный звук), но очень многие предпочитают потратить некоторое количество денег и решить вопрос кардинально. Ну а у тех, кто подыскивает себе автомобиль на вторичке, есть неплохой шанс найти экземпляр с уже установленной дополнительной шумоизоляцией.

Ну а главным достоинством Kia Cee’d II владельцы безусловно считают высочайшую надежность этого автомобиля. Количество отзывов, в которых авторы пишут, что за 2-5 лет эксплуатации они ни разу не столкнулись с необходимостью сколь-нибудь серьезного ремонта, ограничившись исключительно плановыми ТО, просто не поддается подсчету, и, наоборот, отзывов со скорбными списками поломок и подсчетом затрат на их ремонт просто нет.

«Все-таки корейцы реально делают вещи! Тачка – огонь, ездили на дальняк в Крым – как на одном дыхании, за весь пробег поменял одну лампочку. До этого пугали проблемами с катализатором, но все это байки для наивных, заливайте нормальный бензин, и будет вам счастье», «На ремонт ни разу не заезжал, не было необходимости», «Потрясающая надежность! Три года эксплуатации и больше 80 тысяч км – и только расходники. На предыдущей машине менял за такой же срок рычаг стабилизатора поперечной устойчивости, левую ступицу в сборе, механизм дворников в сборе», «Самая надёжная машина из всех, что у меня были. На данный момент пробег 127 400 км, серьёзных поломок не было, менял только масло и расходники!», «Владел до него несколькими марками (Opel, Audi, Mercedes, Chevrolet), и, на удивление, данный "кореец" за такой пробег меньше всех "парил мозги". Корейцы добились качества, не уступающего немцам и японцам!», – такого рода высказывания можно цитировать буквально бесконечно.

Kia cee'd 2015–18



Или вот такой весьма показательный рассказ: «Покупал с пробегом 273 000 км в таксопарке. Работая следующий год в режиме такси, накатал ещё 100 000 км. Проблем с данным автомобилем не было вообще! На пробеге 365 000 км перетряхнул ходовую, а в сервисе сказали, что ходовая стояла заводская. 365 000 км на родной ходовке – это просто великолепно!».

На этом фоне рассказы о Сидах с пробегом 500-600 тысяч, которые работали как часы, не воспринимаются как «сказки дядюшки Римуса» и «фантазии Фарятьева». Именно по этому вполне стоит прислушаться к тем, кто утверждает, что вполне реально найти подержанный Cee’d 2017 года с пробегом порядка 70-80 тыс. км с единственным владельцем по цене около 800 тысяч рублей, и что такой автомобиль без каких-либо серьезных поломок пробегает еще лет пять: «Тачка реально надёжная, и я думаю, что следующий владелец моей Kia проедет на ней так же беспроблемно следующие 60 000 км».

Как мы уже говорили, такая надежность приводит к тому, что автомобиль с возрастом теряет цену гораздо медленней, чем одноклассники. С точки зрения продавца это, конечно, хорошо, а вот с точки зрения покупателя – не очень. Но тут каждый решает для себя, что лучше: потратиться на начальную покупку и рассчитывать на несколько лет спокойной жизни или сэкономить, но потом регулярно вкладываться «в рассрочку» в текущие ремонты.