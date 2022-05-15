Вы подыскиваете практичный, динамичный и надежный кроссовер, денег у вас не очень много, а китайским маркам вы пока не доверяете? Тогда почему бы не обратиться на вторичный рынок и не поискать там Mazda CX-5, желательно после рестайлинга. Идея кажется неплохой – давайте убедимся в этом, выяснив, что о машине говорят ее владельцы.

В конце двухтысячных в компании Mazda было принято решение заняться разработкой новой модели, которая заменила бы в линейке сразу два автомобиля: Mazda Tribute (фактически это слегка перелицованный Ford Escape) и Mazda CX-7 (собственная разработка, построенная на глобальной фордовской платформе C1). За основу была взята вполне удачная «тележка» седана Mazda 6, и в 2009 начались интенсивные конструкторские работы. Руководителем проекта стал Хидеки Танака, а коллектив дизайнеров возглавил Масаши Накаяма. Эта разработка имела особое значение для марки, ведь в ней впервые воплотились две главных фирменных концепции: в техническом плане – комплекс технологий SkyActive, а в плане дизайна – новый язык, которому склонные к поэтическим определениям японцы придумали название «KODO – душа движения».

В итоге весной 2011 года в Женеве Mazda показала концепт под названием Minagi, который менее чем за год превратился в серийный кроссовер CX-5. Автомобиль стал своего рода «работой над ошибками», допущенными при конструировании CX-7 (о достоинствах и недостатках этой модели мы рассказывали весьма подробно). Премьера новинки состоялась на Токийском автосалоне 2012 года, и уже в феврале начались ее продажи. Изначально сборка была налажена на заводе компании в городе Хиросима, но впоследствии к производству CX-5 с заводским кодом КЕ подключились предприятия в Китае, Малайзии и Вьетнаме. Для нас же принципиально важно, что уже в октябре 2012 года заработал завод Mazda-Sollers во Владивостоке, с конвейера которого сошли первые кроссоверы Mazda CX-5. Подавляющее большинство катающихся по российским дорогам кроссоверов собрано именно там.

Mazda CX-5 2012–17

Гамма двигателей включала в себя 175-сильный турбодизель Skyactiv-D объемом 2,2 литра (SH-VPTS) и два атмосферных бензиновых мотора: двухлитровый Skyactiv-G 2,0 (PE-VPS) мощностью 150 л.с. и Skyactiv-G 2,5 (PY-VPS) мощностью 192 л.с. В паре с этими двигателями могли работать либо 6-ступенчатая механика Skyactiv-MT, либо классический 6-ступенчатый автомат Skyactiv-Drive, разработанный совместно с компанией Aisin. Привод – либо передний, либо полный с автоматически подключаемым задним мостом, при этом в России дизельные и 2,5-литровые версии были доступны только с полным приводом.

В 2014 году Mazda CX-5 претерпела рестайлинг, который коснулся не столько внешности (автомобиль получил новую облицовку радиатора и боковые зеркала), сколько оснащения. Главными новациями стали появление у автоматической коробки спортивного режима, электронный стояночный тормоз, улучшенная (хотя, как оказалось, все же недостаточно) шумоизоляция, диодная светотехника (причем фары головного света получили функцию подсветки поворотов) и новая информационно-развлекательная система MZD Connect.

В таком виде автомобиль оставался на конвейере вплоть до 2017 года, когда вышло второе поколение кроссовера (заводской код KF). Впрочем, многие эксперты считают Mazda CX-5 KF не отдельной моделью, а вторым, более глубоким рестайлингом изначального автомобиля.

Mazda CX-5 2012–17



Нас же интересуют именно автомобили в возрасте 5-7 лет, выпущенные в 2015-2017 годах. На сегодняшний день они очень востребованы на вторичном рынке, ведь средний ценник на них в зависимости от комплектации и степени жадности продавца составляет около 1,5-1,8 миллиона рублей. А что такое 1,5 миллиона, если цена на новый Renault Duster может доходить до тех же 1,8 миллиона, а на Hyundai Creta – до 2,5-2,6 миллиона рублей? Если же говорить о ценах на вторичном рынке чуть более конкретно, то за переднеприводные Mazda CX-5 с двухлитровыми моторами просят от 1,35 до 2,15 миллиона, за полноприводные версии с таким же двигателем – от 1,45 до 2,4 миллиона, за 2,5-литровые – от 1,6 до 2,85 миллиона. Достаточно дороги и немногочисленные дизельные CX-5: они стоят 1,75-2,2 миллиона.

Но прежде чем принять решение о покупке, предлагаю ознакомиться с тем, что пишут о рестайлинговых Mazda CX-5 первого поколения их владельцы.

Ненависть #5: ЛКП и обивка руля

Довольно нежное и тонкое лакокрасочное покрытие японских автомобилей давно уже стало общим слабым местом, и Mazda CX-5 в этом плане не исключение. «Относительно слабое ЛКП (много мелких сколов, хотя они не ржавеют – металл хорошо защищён)», «Большой минус – это лакокрасочное покрытие: при пробеге в 30 000 км сколов просто звездное небо, и на капоте, и на бампере, причем сколы мелкие, от пескоструя. В итоге перед продажей пришлось красить», – пишут владельцы в своих отзывах. А что удивительного? Толщина лакокрасочного слоя на кузове Mazda CX-5 составляет всего 95-110 микрон. Утешает только то, что металл действительно достаточно хорошо защищен: «Конечно, сколы есть, но чтобы прям "вау!", сказать не могу. Рыжиков не наблюдал». Если верить наблюдениям авторов отзывов, то единственная страдающая от коррозии деталь – это задняя дверь в районе номерного знака.



Тем не менее при покупке стоит обратить внимание еще на пару уязвимых мест. Помимо передней кромки капота и бампера, где нередко можно обнаружить сколы, от царапин страдают пороги и нижний край проема пятой двери. Владельцы предпочитают закрывать их накладками, которые марка предлагает в качестве аксессуаров: «Из допов поставил защиту на нижнюю планку багажника, чтобы не царапать ЛКП при погрузке, и накладки на пороги, чтобы не царапать обувью», «Очень широкие пороги. Пришлось приобрести на них накладки, ну и на бампер задний, где багажник, а то царапается очень».

Mazda CX-5 2012–17



В принципе, материалы, которыми отделан салон, владельцы оценивают достаточно высоко, и к этому вопросу мы еще вернемся. Но в целом ряде отзывов упоминается слишком быстро затершийся и потерявший внешний вид руль: «Рулевое колесо затерлось так, что возникает ощущение, что там не кожа, а не знаю, что», «Из поломок была замена руля из-за того, что он начал облезать через 4 месяца после покупки», «По гарантии был заменен руль – кожа начала облезать, это косяк рестайлинговых машин». Но не стоит считать, что эта проблема свойственна абсолютно всем автомобилям 2015-2017 года выпуска. Хватает и такого рода высказываний: «Салон, за исключением водительского сидения, выглядит, как новый, даже руль». Скорее всего, эта проблема зависит от манеры эксплуатации и аккуратности владельца, а также числа колец на его пальцах.

Любовь #5: Дизайн

Mazda CX-5 относится к числу тех автомобилей, про которые пишут: купил, потому что случилась «любовь с первого взгляда». И действительно, внешность этой модели, созданная командой дизайнеров под руководством Норито Ивао и Масаши Накаяма, стала реальным успехом и великолепным воплощением дизайнерской концепции «KODO – Душа движения». И что примечательно, созданный в 2009-2012 годах образ до сих пор выглядит вполне актуально: «Спустя 5 лет машина выглядит достаточно современно», «Внешний и внутренний дизайн на высоте, даже спустя годы», «Внешний вид – бомба на все времена!», «Считаю экстерьер и интерьер актуальными и сегодня», «Стильный и современный экстерьер смотрится свежо даже с выходом нового кузова».



Особенно хорошо автомобиль смотрится с передних ракурсов и в профиль: «Хищная оптика смотрится шикарно», «Внешний вид спереди – огонь! Сбоку – отлично, часто с Инфинити путают». Единственный недостаток – стоимость светодиодных фар. Куда-то чуть-чуть уперся, и готовь кошелек: купить две фары стоит 240 тысяч рублей. А вот задняя часть, по мнению владельцев, получилась не так хорошо: «Сзади – печаль-тоска, как-то недораздули». Впрочем, это все субъективно, и ничего отталкивающего в кормовой части автомобиля точно нет.



Mazda CX-5 2012–17

По своим габаритам Mazda CX-5 однозначно попала в «золотую середину». С одной стороны, машина смотрится вполне солидно, а с другой – не слишком громоздко. Одна из владелиц в своем отзыве весьма точно отразила эту ситуацию: «Машина выглядит прекрасно, двигается динамично, внутри имеет большое пространство, что позволяет семье с двумя детьми (в моём случае) комфортно и безопасно перемещаться на огромные расстояния. При этом она не слишком крупная – не чувствуешь себя водителем маршрутки». Кстати, есть мнение, что CX-5 – это модель, ориентированная на женскую аудиторию. Действительно, за рулем этого кроссовера нередко можно видеть представительниц прекрасной половины человечества. Но статистика уверяет, что среди владельцев Mazda CX-5 энергичных мужчин среднего возраста все-таки больше.



Ну и еще одно обстоятельство. Человеку, для которого главное – «быть не как все», не стоит покупать этот кроссовер. Модель популярная, то и дело мелькает в потоке – словом, выглядеть оригиналом никак не получится. Не знаю, что в этом плохого, но среди авторов отзывов есть и те, кого это реально огорчает: «Внешний вид нравится, но напрягает огромное количество аналогичных автомобилей на дорогах».



Ненависть #4: Проблема боковых зеркал

У Mazda CX-5 не так уж много серьезных «врожденных болезней», столкнуться с которыми есть шанс у многих новых владельцев, совершивших покупку на вторичном рынке, и одной из таких болезней является поломка механизма складывания боковых зеркал заднего вида. У кого-то проблемы начинаются ближе к пробегу в 100 тысяч километров, у кого-то – существенно раньше, у кого-то – много позже… Но стоит понимать, что шанс столкнуться с этой поломкой существует, и он вполне реален.



Mazda CX-5 2012–17

Владельцы описывают проблему так: «Складывание зеркал. Болезнь… Раньше меняли по гарантии, но один фиг со временем летит. Вроде как дело в шестерне механизма, он пластиковый. Не знаю, исправили ли эту проблему во втором поколении... У меня проблема только с левым зеркалом – периодически заедает, особенно после мойки, и приходится помогать рукой».



Понятно, что проблема не смертельная, как говорится, «на скорость не влияет», да и ремонт стоит вполне вменяемых денег: «Недавно поменял потроха левого зеркала заднего вида, 4600 рублей ремкомплект плюс 2000 работа». Но «кто предупрежден, тот вооружен».



Любовь #4: Атмосферники, классический автомат, расход горючего и надежность

Атмосферные бензиновые двигатели и классическая гидромеханика – словом, «все, как мы любим», и это именно то сочетание, которое предлагает Mazda CX-5. В глазах многих российских потребителей такое сочетание куда предпочтительней высокофорсированных турбомоторов в паре с вариаторами или роботизированными коробками. Это находит свое отражение и в отзывах владельцев в интернете: «Приятно оптимальное соотношение цены и качества при наличии бензинового атмосферного двигателя и шестиступенчатого автомата». В очень многих отзывах авторы пишут, что именно это сочетание склонило их выбор в пользу марки Mazda.



Mazda CX-5 2012–17



Что же касается автоматов Skyactiv-Drive (FW6A-EL), то этот агрегат, разработанный совместно с компанией Aisin, владельцы оценивают весьма положительно.

Отличительной особенностью этой коробки стал гидротрансформатор с расширенной на 25% зоной блокировки на каждой передаче, что позволило сделать переключения передач более легкими и быстрыми, а заодно и уменьшить потери мощности в гидротрансформаторе. В результате владельцы пишут в своих отзывах: «Приятно работает АКПП – то есть её не замечаешь. Когда надо, всё шустро и в нужный момент», «Автомат очень плавный и отзывчивый», «Коробка Skyactiv очень быстрая». Из отмеченных недостатков – склонность «пинаться» на низших передачах после холодного старта, когда трансмиссионная жидкость еще не прогрелась.

Mazda CX-5 2012–17



В любом случае тандем моторов SkyActive и коробки SkyActive-Drive обеспечивает и неплохую динамику в широком диапазоне скоростей, и отзывчивость на нажатие педали газа, и вполне пристойную экономичность.

Естественно, больше всего радуются низкому расходу обладатели редких у нас дизельных версий: «По трассе в дальних поездках расход не поднимался выше 7,7 л/100 км при скорости 120-140. В городе – 9 л. Если ехать 80 км/ч, то 5 л/100 км!», «Мой стиль вождения я не могу назвать экономным, при этом летом расход 7-7,3, а зимой не больше 8,2 л/100 км. Ну очень радует!». Но и владельцы бензиновых версий, как правило, вполне довольны.

В случае 2,5-литрового мотора и полного привода средний расход составляет от 8,5 до 9,5 л/100 км. Конечно, этот показатель очень сильно зависит от условий и манеры езды: «Особо нигде не разгонишься, но и тошнить – это не моё. Средний расход 9,4-9,5 в московском ритме жизни», «По компу с зимними прогревами и ездой по городу с редкими "тапок в пол" комп показывает 12 л», «еду 90 км/ ч – 5,8-6,2 л/100 км, еду как обычно – 11,5-13, еду в динамике – топливная стрелка буквально оживает», «Уж не знаю, какого шамана призвали инженеры Мазды, но по городу я трачу около 10 л/100 км, при этом никак себя не ужимаю и не ограничиваю».



Естественно, двухлитровый мотор оказывается существенно экономичней, даже в сочетании с полным приводом: «Первое время расход был достаточно большой, литров 13, но после обкатки упал до вменяемых 8,5 по городу», «Средний расход – 7,2 л/100 км при средней скорости 46 км/ч».



Mazda CX-5 2012–17



Ну а переднеприводные CX-5 и вовсе радуют своих владельцев: «По трассе (90-100) кушает 6,2-6,8 литра», «Очень экономичный двигатель. За 68 тыс. км пробега средний расход (50/50 Москва/Московская область) – 8,5-9,5 л/100 км. Даже в жару и с пробками», « Экономичность выше всяких похвал! По смешанному циклу (70% город и 30% трасса) летом – 7,4-7,6 л/100 км, зимой – 8,5-8,9 л/100 км (правда, надо сказать, что стиль езды у меня спокойный)».



Но, пожалуй, для потенциальных покупателей подержанных Mazda CX-5 даже важней не экономичность, а то, что владельцы пишут о надежности этой модели. А пишут они в высшей степени восторженно: «Из всех моих автомобилей (в основном Корея и Европа) это первый, который на протяжении всего времени не ломался вообще. Кроме ТО у официалов, ничего не делал, а последнем ТО-165 000 км сделали подробную диагностику всего по моей просьбе), и она не выявила абсолютно никаких неисправностей. Состояние на 5 баллов из 5». «За 4,5 года при правильном обслуживании не возникло ни одной (!!!) неисправности», «Mazda CX-5 – первый автомобиль, который реально обслуживался от ТО до ТО. Надёжен, как автомат Калашникова». «Автомобиль не ломается от слова "совсем". Очень надёжный и ни разу меня не подвёл», «Надежность – это про нее!», «Последний оплот надежности в наше время»… Словом, все годы «в одну дырку бензин заливал, в другую – омывайку, в третью сам залезал». Ну и расходники менял, естественно. И такого рода высказываний – великое множество, а вот отзывы со скорбным списком поломок и затрат на их устранение мне как-то не попались. Очень показательно и то, что на интернет-форумах владельцев Mazda CX-5 он обсуждают в основном то, какое лучше заливать масло и какие колодки выбрать для плановой замены…



Ненависть #3: Все-таки не премиум

В свое время, описывая место автомобилей Mazda на рынке, специалисты PR-службы компании придумали такое определение: «заменитель премиума». Действительно, по очень многим параметрам их продукция явно выходила за рамки массового сегмента. Но премиальные автомобили отличаются от массовых не столько ценой, сколько тем вниманием к мелочам, которое постоянно уделяли их создатели. Ну а разработчикам Mazda постоянно приходилось решать непростую дилемму: как сделать автомобиль максимально качественным, но при этом оставить цену в пределах доступной.



Вот и Mazda CX-5 при всех своих несомненных достоинствах несет следы этого подхода. И выражаются эти следы не в том, что в автомобиле есть, а в том, чего в нем нет, и авторы очень многих отзывов все это, конечно же, подмечают: «Экономия на некоторых мелочах неприятно удивляет».



Претензии, в общем-то, разные и действительно касаются не самых принципиальных моментов: «Салон хоть и довольно качественно сделан, да и материалы вроде бы не совсем дешевые, но зимой, например, постоянно что-то где-то скрипит, трещит или подлязгивает. Меня лично напрягает, хотя лечится аудиосистемой».



Mazda CX-5 2012–17



«Почему бы не сделать подсветку в левой двери, на джойстике регулировки боковых зеркал, ну и на переключателях дворников и поворота? В темное время суток неудобно выставлять регулировку интенсивности чистки дворниками лобового стекла, и совершенно не видно, стоит переключатель фар в режиме авто или просто головного света», – задает риторические вопросы один из авторов. «Индикатора температуры двигателя нет – вместо него лампочка, которая горит синим, пока ОЖ холодная. Потом лампочка гаснет, и более о температуре ОЖ вы ничего не знаете. Датчиков уровня масла в двигателе нет, надо время от времени вручную смотреть щуп. На уровень омывайки тоже датчиков нет», – поддерживает его другой.

Или вот такие наблюдения: «Если в Мазде ты забыл выключить свет в салоне и поставил сигналку на охрану, то свет так и будет гореть. Ауди сама всё лишнее выключала». В перчаточном ящике подсветка включается не на открывание крышки, а только вместе с ближним светом. В багажнике лампочка тоже имеется, но включается она вручную, а не тогда, когда ты открываешь пятую дверь (у которой, кстати, нет сервопривода). «Вроде в Мазде все стёкла с доводчиками, но при постановке на охрану нет возможности автоматически закрыть окна. По большому счёту, это мелочи, но именно из таких мелочей и складывается общее восприятие», – отмечает один из владельцев в своем отзыве.



Mazda CX-5 2012–17

Кому-то не хватает отдельной кнопки блокировки дверей, кого-то раздражает отсутствие нормальной цифровой индикации скорости круиз-контроля… Ну а о нехватке некоторых подогревов мы поговорим чуть ниже. И в любом случае, по мнению многих владельцев, Mazda CX-5 – это ладная, крепко сбитая, шустрая машина, на все 100% соответствующая своей цене. Да, до «немцев» ей далеко, но и стоит она существенно дешевле, при том что «Мазда точно на голову выше Тойоты по качеству отделки и эргономике.



Любовь #3: Проходимость и зимняя эксплуатация

Mazda CX-5 по своей сути является «городским кроссовером», и экстремальное бездорожье ей строго-настрого противопоказано, даже если иметь в виду полноприводные версии, не говоря уж о вариантах с передним приводом. Внедорожный арсенал автомобиля ограничен достаточно приличным дорожным просветом (для этого сегмента 210-215 мм представляют собой пристойную величину) и, собственно, автоматически подключаемым полным приводом. Каких-то специальных внедорожных режимов работы трансмиссии нет, равно как и возможности принудительно замкнуть вискомуфту.



В массе ситуаций этого оказывается вполне достаточно: «Посетили Грузию, много святых мест посмотрели, горы штурмовали, по бездорожью тоже немало километров прошли, при том что четыре человека в салоне, и до верха забит багажник», «Полный привод – не джиповский, конечно, но в горах спасал, на крутых подъемах», «Наличие какого-никакого полного привода, пусть и с муфтой, сильно выручает в нынешнюю погоду: в прошлом году не удалось испытать все прелести зимы, а в этом, видимо, досталось за две сразу.) Везде без проблем заезжал, выезжал, парковался, в горку забирался», «Не ГАЗ-66, конечно, но если есть хоть какое то подобие колеи, Мазда с интересом туда пролезет. Выезды на рыбалку, природу и дачу всегда проходили с радостью, хоть и возил с собой лебедку и лопату, ни разу не пригодились», «В этом году особенно много было снега, но для меня это вообще не проблема. Идёт снег или нет, меня абсолютно не волновало, полный привод Мазды отрабатывал на отлично».



Mazda CX-5 2012–17



Но еще раз повторим: для любого экстрима Mazda CX-5 не предназначена, и если об этом забыть, проблемы неминуемы. И если буксовать всеми четырьмя колесами, муфту можно перегреть. В этом плане владельцам переднеприводных версий чуть проще – они не возлагают на свои автомобили несбыточных надежд: «Моя версия – с передним приводом, поэтому какого-либо бездорожья не терпит от слова "совсем", оценивать ее в этом качестве не вижу смысла». При этом они считают, что в городских условиях переднего привода вполне достаточно: «Клиренса в 20 см хватает везде, так что полный привод не нужен, и расходов меньше», «Клиренс радует, бордюры не смущают». Но некоторые из них все-таки считают, что зря не доплатили за муфту: «Единственное, о чем пожалел, так это о том, что не взял с полным приводом, потому что при нашей зимней каше и льду он бы точно пригодился».

Но зима – это не только снег, но и морозы. Что касается запуска двигателей после холодной ночи, то проблем с ним, как правило, не бывает, да и печка прогревает салон вполне исправно. Владельцы жалуются на другое: на то, что при температуре ниже минус 10 градусов фары начинают запотевать, на возможность возникновения конденсата под обивкой потолка, на то, что датчики дождя и света зимой запотевают и начинают работать некорректно, на отсутствие подогрева руля («Пока машина не прогреется, езжу в перчатках»), ну и на то, что в Mazda CX-5 нет электрического обогрева лобового стекла, хотя бы в зоне покоя стеклоочистителей. Ведь одно дело – каждое утро вручную отскребать ледяную корку, и совсем другое – нажать на кнопку, подождать пару минут и смахнуть растаявший лед «дворниками». Кстати, климатическая установка в этом плане – не самый лучший помощник. Во-первых, по-настоящему горячий воздух печка выдаст только после прогрева двигателя, а во-вторых, поток горячего воздуха, направленный на стекло, прогревает его неравномерно, и стекло может треснуть.



Ненависть #2: i-Stop, глюки ассистентов и не лучший вариант мультимедиа

Mazda CX-5 щеголяет весьма приличным (особенно если учесть, что модель появилась на свет 10 лет назад) набором электронных помощников водителя. В основном их работа оценивается вполне положительно, но в каждом ведерке меда есть и солидная ложечка дегтя. Во-первых, очень многих раздражает работа системы i-Stop, которая глушит двигатель во время кратковременных остановок, например, на светофорах, и вновь запускает его при трогании с места. По идее, эта система должна уменьшать расход горючего, но… Во множестве отзывов можно найти высказывания такого рода: «Утомляет система ай-стоп, просто бесит, приходится отключать», «Старт-стоп также не особо пользовался у меня популярностью, иногда его отключал специально», «Старт/стоп штука, на мой взгляд, бесполезная». Причем эта система может сработать и совсем уж неправильно: «Были и курьезы, такие, как знакомство с i-stop на светофоре – машина просто заглохла, и все».



Возможны и проблемы, связанные с работой круиз-контроля: «Торможу перед перекрёстком, впереди Duster. На последних метрах скорость 15-20 км/ч, выжимаю педаль тормоза, но машина не останавливается и стремительно приближается к уже остановившемуся впереди автомобилю. Дорога не скользкая, чистый асфальт, смотрю на приборную панель – на тахометре обороты 3000, движок продолжает тянуть, машина тормозит, но неохотно, тормозной путь раза в два длиннее обычного. Останавливаюсь в нескольких сантиметрах от Дастера – повезло, что соблюдаю дистанцию. Обороты движка остаются высокими после остановки, и есть предположение, что некорректно ведёт себя круиз-контроль, срабатывает какой-то датчик, и движок набирает обороты, когда этого не должно быть».



Mazda CX-5 2012–17



В целом ряде отзывов описывают весьма неприятные и даже критические ситуации, связанные с,о странной работой «системы предупреждения столкновений», которая включается, когда не надо, и только создаёт дискомфорт при вождении.



Авторы отзывов пишут: «Система пугала пару раз, так как срабатывала на автобусы в плавном движении на минимальных скоростях, когда ты даже не ждешь чего-либо. Я первый раз подумал, что коробка накрылась, так как ехал в пробке», «Из-за этой системы (некорректно срабатывала) мне так пару раз чуть было не прилетело в зад. Приходится отключать через ГУ», «Плелся за автобусом, решил перестроится в левый ряд, благо в пробке был. Руль влево, газ в пол, и тут оно! Думал, руль перекушу… И как с левого ряда водитель матом меня за остановку не покрыл, не знаю», «Некорректная работа "системы предупреждения столкновений", она включается эпизодически, когда медленно выезжаешь в плотный поток, но машине при этом ничего не угрожает». Встречаются и упоминания о некорректной работе системы контроля слепых зон, потребовавшей замену отвечающего за нее электронного блока (правда, о проблеме владелец узнал из появившегося сообщения «Ошибка BSM»).



И если говорить о мультимедиасистеме, то стоит упомянуть, что немало нареканий касаются головного устройства. У кого-то сразу после покупки не подключались устройства по Bluetooth, и пришлось менять весь блок ГУ; у кого-то сенсорный экран то срабатывает, то нет; у кого-то система отказывается читать флешки… Владельцам не нравится устаревшая графика, да и в целом оболочка программного обеспечения мультимедийной системы и в плане функционала, и в плане стабильности работы. Кроме того, штатную навигационную программу приходится докупать отдельно, причем за весьма ощутимые деньги, так что очень многие владельцы пришли к выводу, что телефон с «Яндекс-навигатором» на присоске вполне их устроит.



Mazda CX-5 2012–17



Любовь #2: Оснащенность и комфорт салона

В любом случае владельцы в своих отзывах очень высоко оценивают качество и комфорт салона Mazda CX-5, причем порой это их реально удивляет: «Первое ощущение: эвона, а это не такая лютая попса, как я себе представлял! Материалы в салоне неплохие, тактильные ощущения приятные, как-то всё почти солидно даже», «На удивление просторный салон. То есть, я думал, что будет меньше места. Ребенок сзади сидит нога на ногу, материалы лучше, чем я ожидал. Всё добротно, качественно», «Все в салоне реализовано очень продумано, скорее, по-европейски, нежели по-японски; все переключатели удобны и интуитивно понятны, выполнены качественно, раздражения не вызывают, все ручки на своих местах, все эстетично и практично при этом»… Правда, эти же люди могут делать такие оговорки: «Но сравнения с "немцами" никакого. С дизайном японцы не очень дружны, пластик царапучий, экономия на некоторых мелочах неприятно удивляет».



Мне не попалось ни одного отзыва с претензиями, высказанными в адрес эргономики. Наоборот, владельцы отмечают исключительно удобный руль, отличные сиденья и удобство управления головным устройством при помощи джойстика, размещенного около селектора коробки передач: «Сиденья очень удобные, можно без перерыва было проехать сутки. Спина не болела вообще (есть опыт езды на большие расстояния на Тойоте Рав 4, там вообще спина колом стояла через 3 часа)», «Управление ГУ джойстиком – самая удобная фича в дороге!». Единственный предмет для критики – подлокотник: «Бесит только подлокотник! Убожество! Обрезанный из-за второго подстаканника. Коротковат, и локоть постоянно проваливается. Лучше бы оставили один подстаканник, как в дорестайле!».



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В подавляющем большинстве отзывов встречаются самые положительные оценки оснащение Mazda CX-5: «В максималке напичкан кучей ассистентов и другими приятными плюшками, чем, в принципе, и зацепил. Много реально полезных функций, которыми удобно пользоваться. Например, у меня память водительского сидения настроена на режим вождения и режим переодевания после занятия лыжным спортом». Есть и камера заднего вида, и климат-контроль, и вообще практически все, что полагается иметь современному и «почти премиальному» автомобилю: «Удобная трансформация салона, легко складывающиеся и раскладывающиеся сиденья заднего ряда. Передние сиденья с подогревом, электроприводом, водительское сиденье с памятью на 2 положения – очень удобно, если машиной будет пользоваться несколько человек в семье. Отличный двухзонный климат-контроль. Можно долго перечислять достоинства типа Bluetooth, навигатора, телефона "свободные руки" и т.д., но для такого уровня машины это норма». Опять же, у многих одноклассников автоматический стеклоподъемник стоит только в водительской двери, а в случае CX-5 – во всех.



Mazda CX-5 2012–17



Кстати, если само по себе головное устройство владельцы поругивают, то вот акустику дружно хвалят: «Радует штатная аудиосистема – очень насыщенный, яркий звук», «А какая музыка "Bose" – это просто супер, особенно если хороший диск поставить или флешку с хорошей записью!», «Акустическая система отличная, по крайней мере для штатной и на мой слух».



В огромном количестве отзывов авторы более чем положительно оценивают практичность салона Mazda CX-5: «Салон очень функционален, раскладывается в ровный пол, можно удобно спать, при этом сиденья складываются в пропорции 40:20:40, то есть как хочешь. Это реально удобно! Все три части можно сложить из багажника», «Багажник довольно большой. Ни разу не сталкивался с недостатком его объёма, хотя семья из 5 человек и собака», «Большой багажник (больше чем у нового Тигуана). Только не надо тыкать в паспортные данные… ».



Но еще важнее удобство доступа в багажное отделение и тот факт, что для того, чтобы сложить второй ряд сидений, не нужно бегать вокруг автомобиля: «Отмечу отличную фишку – что задняя шторка поднимается вслед за 5 дверью, тем самым не мешая погрузке крупногабаритных предметов. Замечательная особенность – можно из багажного отделения отстрелить задние спинки, и это очень удобно».



Mazda CX-5 2012–17



Ну а сложив спинки сидений второго ряда, вы получите 1400 с лишним литров полезного объёма, и, что немаловажно, ровный пол. Можно переночевать в дороге, а можно перевезти что-нибудь внушительное: «Выезжали на природу, при складывании задних сидений получаешь шикарную двуспальную кровать!», «Недавно смог перевезти холодильник», «Как-то вез из мебельного диван, двуспальный, раскладной в кровать с нишей для белья. Когда кладовщики вывезли кучу коробок высотой в 2 метра и площадью 1,5 на 1,5, они долго смеялись, как это я собираюсь все это затолкать в машину. Но спустя 15 минут сам был удивлен – все вошло!».



Ненависть #1: Шумоизоляция

В течение долгого времени недостаток шумоизоляции был фирменной чертой марки Mazda, причем неважно, шла ли речь о компактной «матрешке» или о CX-9. Не стало исключением и первое поколение кроссовера CX-5: большая часть претензий к автомобилю касалась именно этого вопроса. Когда в конце 2014 года модель претерпела рестайлинг, в компании объявили, что шумоизоляция была существенно улучшена. Возможно, так оно и есть, но уровня этих улучшений все-таки не хватило: более чем в половине отзывов не самая лучшая шумоизоляция названа в числе главных недостатков модели, и это весьма существенно.



Правда, резкость оценок проблемы шума оказалась очень разной, от «шумноватая, это правда, но не критично» и «обычная шумка обычной машины, при выключенной аудиосистеме хорошо слышно и мотор, и колеса. Смысла сравнивать с премиальными автомобилями нет», до «Шумоизоляция. Ну, тут конец всему, что называется... Когда-нибудь я поборю, наверное, жабу и поставлю шумку, и плевать, что расход увеличится – состояние ушей дороже, а то кровь каждый раз».



Mazda CX-5 2012–17



Авторы множества отзывов отметили, что делали дополнительную шумоизоляцию, в первую очередь – в области задних арок: «Из минусов могу отметить только посредственную для автомобиля такой цены шумоизоляцию. Сделал сам, и проблема была решена». Но окончательно эта проблема ушла в прошлое только с появлением второго поколения Mazda CX-5 с заводским кодом KF.

Любовь #1: Динамика, управляемость и удовольствие от вождения

И все-таки главное в Mazda CX-5 – это те ощущения, которые испытывает человек за рулем этого автомобиля. Во-первых, это вполне динамичная машина (естественно, если оставаться в рамках класса кроссоверов и не пытаться сравнить CX-5 со спортивными купе или седанами). «Динамика хороша, особенно когда слышишь этот рык из подкапотного пространства», «У автомобиля очень хорошая динамика и отличный адаптивный автомат. Есть спорт-режим, который сильно меняет поведение машины», «Конечно, не спорт-купе, но для людей, ездящих по городу и не желающих вваливать так, чтобы все участники движения белели от страха, динамика вполне достаточная (в контексте кроссовера, опять же). В спорт-режиме, думаю, потребности большинства водителей будут вообще перекрыты», «Динамика 192 лошадок прекрасна, спорт-режим вообще творит чудеса, дерзкое ускорение на любой скорости. Я очень рад!». Такого рода цитаты можно приводить еще очень долго… Естественно, все это пишут владельцы CX-5 с 2,5-литровым мотором Skyactiv (PY-VPS). Динамику двухлитровых версий в лучшем случае описывают как «достаточную», а в худшем отмечают, что «2 литра, пожалуй, маловато для интенсивных обгонов на трассе, но ничего».



Mazda CX-5 2012–17



Радует владельцев и управляемость. «Первое впечатление от Мазды – это упругий резиновый мячик. Рулится весьма приятно», «На скорости дорогу держит прекрасно, никакого чувства опасности нет. После 7,5 часов за рулём нет усталости или ненависти к дороге», «На высокой скорости идет, как по рельсам, дорогу держит шикарно, любые маневры – на 5+», «Отлично рулится! Сравниваю с BMW 3 – разница несущественная. Мазда в этом смысле большие молодцы», «Не все седаны так управляются и держатся на дороге, как мазда СХ-5», – пишут они в своих отзывах.

Отмечают владельцы и работу системы стабилизации движения: «Можно ехать по заснеженной дороге, перестраиваться из ряда в ряд – и никакого намёка на занос или потерю управления, чего не могу сказать про "корейцев", система которых обычно срабатывает уже после того, как ты испугался».

Есть только одно, но весьма существенное «но»: авторы целого ряда отзывов жалуются на то, что Mazda CX-5 очень чувствительна к боковому ветру. «Её реально сдувает с траектории боковым ветром: в первый день поездки я устал корректировать Мазду рулём! Это было не очень приятно: на высоких скоростях держишься за руль мёртвой хваткой и постоянно ловишь машину», «Парусность! Очень чувствуется боковой ветер, даже обгоняя фуру, руль держу крепче».



Mazda CX-5 2012–17



Ну а все вместе – динамика, ездовой комфорт и управляемость – как раз и образуют то, что мы называем «эмоциональностью» или «удовольствием от вождения». Авторы отзывов не скрывают своих эмоций: «Что я получил? Удовольствие от вождения – ничто так не рулится и никакая рядная "4-ка" так красиво не звучит. Ни один новый кроссовер, за 1 700 000 рублей в 2016 году так не ехал. "Корейцы" не умели, а "немцы" были дороже», «Первый раз сев за руль, чувствуешь, что у автомобиля есть душа – японцы постарались. В машине отлично сочетается динамичность и комфорт», «От езды на Мазде получаешь огромное удовольствие!!! СХ-5 едет отлично, и при этом – малый расход!», «За время владения данным авто эмоции исключительно положительные».