Может ли человек, у которого есть деньги разве что на Lada Granta, позволить себе реализовать свою старую мечту и приобрести Mercedes – естественно, с изрядным пробегом? Стоит ли вообще рассматривать такую покупку, или она заведомо оставит покупателя без штанов? Годятся ли на роль «Мерседеса по цене бюджетного хэтчбека» автомобили C-класса второго поколения? Для чего такие автомобили подходят, а для чего не очень? Давайте разбираться вместе.

Истоки и техника



Первая модель Mercedes, отличающаяся от основной линейки компактностью и экономичностью (кузов W201), появилась в начале 80-х годов прошлого века, и это был очень верный ход, позволивший концерну серьезно увеличить свою долю рынка. В 1993 году ей на смену пришла модель W202. Одновременно марка изменила и систему обозначения моделей, так что новинка стала называться C-class. Кстати, это внесло немало путаницы, потому что согласно европейской системе деления автомобилей на классы по габаритам и колесной базе Mercedes C-class относится к классу D, а никак не С.

Mercedes-Benz C-classe W202 1993–2000

На рубеже веков для С-класса настало время смены поколений, но, естественно, работы над 203-й моделью начались не в 2000-м, а существенно раньше. Первые скетчи были нарисованы в 1994-м, испытания прототипов начались в 1997-м, а в 1998-1999 годах было завершено оформление патентной защиты внешности и конструктивных новаций.



Первоначально новинка пошла в серию в двух кузовах – 4-дверный седан (W203) и 3-дверный лифтбэк (который маркетологи компании определили как купе CL203), но годом позднее эти два типа дополнил универсал S203.

Конвейерную жизнь модель начала, унаследовав гамму двигателей от первого поколения C-класса, четырехцилиндровые моторы семейства М111 (мощностью 129 или 163 л.с.), шестицилиндровые М112 (170 и 218 л.с.) и дизели семейств ОМ611 и 612 (115-143 и 170 л.с. соответственно). Уже в 2002 году начались замены: двигатели М111 сменили моторы модели М271 (143, 163 и 192 л.с.), которые в 2004 году стали основными. В 2004 году были представлены новые V6, бензиновый М272 (мощностью 204, 231 или 272 л.с.) и турбодизель ОМ642 (224 л.с.).

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



Изначально «двести третьи» во всех вариантах кузова оснащались 6-ступенчатой механикой или 5-ступенчатым автоматом 5G-Tronic, но в 2004 году основным вариантом трансмиссии стал 7-ступенчатый автомат 7G-Tronic.

В 2004 году автомобиль подвергся рестайлингу. Внешние изменения коснулись формы бамперов, которые стали более агрессивными, и оформления колесных дисков, а головную оптику ставили уже без рассеивателей. Гораздо более серьезные изменения произошли внутри: появилась новая комбинация приборов с хромированными ободками циферблатов, многофункциональный дисплей на центральной консоли. Автомобиль получил возможность связи с мобильными устройствами по Bluetooth, а также полную поддержку модного на тот момент, а ныне уже почти забытого гаджета под названием iPod.

Выпуск модели W203 продолжался до 2006 года, когда ее сменил новый C-class с кузовом W204, однако купе CL203 имело собственное продолжение, превратившись в Mercedes CLC, выпуск которого был налажен на заводе в Бразилии и продолжился до 2011 года.

Mercedes-Benz C-klasse CL203 2001–04 Mercedes-Benz C-Klasse Estate C203 2001–05

Второе поколение C-class стало, несмотря на свою достаточно высокую цену, очень массовым автомобилем: по всему миру было продано более 2 миллионов экземпляров. Немалое количество из них оказалось и в России. Часть был куплена у официальных дилеров, часть ввезена из Европы и из США.

На сегодняшний день цены на дорестайлинговые автомобили начинаются с 200-250 тысяч рублей (за автомобили 2000-2001 годов выпуска) и заканчиваются на отметке 480-500 тысяч. За рестайлинговые машины просят от 350-380 тысяч до 650-750 тысяч (за автомобили, выпущенные в 2005-2006 годах.) Причем внутри этих групп нет четкой зависимости между ценой и годом выпуска, поскольку учитывается состояние, комплектация и модель установленного двигателя.

Ну а теперь давайте посмотрим, что пишут владельцы второго поколения «цешек» в своих отзывах.

Ненависть #5: Ржавчина на кузове

Увы, любому человеку, решившему купить на вторичном рынке Mercedes С-класса в кузове W203, нужно быть готовым к встрече с самым безжалостным врагом автомобилей – коррозией. К сожалению, эта модель, несмотря на громкий статус бренда, изрядно подвержена такой напасти, и, по свидетельству сообщества владельцев, почти все продающиеся в России экземпляры сейчас поражены ржавчиной и имеют не самый лучший товарный вид. Степень поражения, конечно, разная: считается, что дорестайлинговые автомобили ржавеют сильнее, и ЛКП у них более слабое. Кроме того, развитие коррозии очень сильно зависит от того, насколько ответственно подходили к этому вопросу предыдущие владельцы.

При выборе автомобиля нужно особенно тщательно осмотреть наиболее уязвимые места: нижние кромки дверей, крыльев, порогов и багажника. Но ограничиваться ими не стоит: авторы отзывов пишут, что кузов у этой модели – одно сплошное слабое место, так что плюс ко всему обязательно следует проверить состояние пола под ковриками водителя и переднего пассажира – там часто забиваются стоки, и попадающая влага делает свое черное, а точнее, рыжее дело. Еще одно уязвимое место – крышка багажника под номерным знаком, где также скапливается вода. И будь это просто вода, было бы полбеды. Беда в том, что в наших городах вода нередко содержит противогололедные реагенты, причем в высокой концентрации, а они делают процесс «гниения» ураганным.

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



Одним словом, раньше или позже вопросами сохранности кузова придется заниматься, причем кузовной ремонт нужно делать очень качественно, иначе болезнь неминуемо вернется, и очень быстро. Опытные владельцы, которые прошли по этому пути, настоятельно не рекомендуют счищать заводской антикор механическим путём – через полгода детали придёт конец. Ну а если болезнь дошла до стадии сквозной коррозии, придется решать непростой вопрос: какой из методов лечения стоит признать оптимальным: купить новую неоригинальную деталь made in China, найти деталь на разборках или переварить имеющуюся.

Ну а справившись с первичными оздоровительными процедурами и приведя автомобиль в пристойное состояние, нужно продолжать уделять внимание этому вопросу и своевременно бороться с первыми же признаками «рыжиков».

Любовь #5: Эффектная внешность

Борьба с коррозией тем более актуальна, а утрата товарного вида особенно обидна по одной простой причине: кузовы 203-го семейства действительно красивы. На вкус и цвет, конечно, товарищей нет, но очень многие утверждают, что детище Бруно Сакко и Петера Пфайффера – один из лучших, если не лучший кузов Mercedes по дизайну.

Действительно, C-класс второго поколения и сегодня смотрится не только удивительно гармонично, но и вполне современно. Он одновременно элегантен и солиден, но в то же время не лишен задора и спортивности. Задняя часть седана и его боковые линии явно перекликаются с флагманской (на тот момент) моделью W220, универсал производит впечатление знающего себе цену крепыша, а купе со своими плавными линиями так и намекает на скорость и незаурядные ходовые качества.

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



Не случайно очень многие из авторов отзывов признаются, что искали автомобиль именно этого поколения, и отнюдь не по причине более низкой, по сравнению с Мерседесами С-класса последующих поколений, цены. Особенно нравятся поклонникам модели сдвоенные, а точнее, «полуторные» круглые фары головного света, похожие на две капли в процессе слияния. Словом, незаурядный автомобиль, по мнению многих, актуальнее и интереснее своих прямых конкурентов тех же годов выпуска и до сих пор привлекает взгляды других участников движения.

Ненависть #4: Место в салоне

Внутренний объем салона не относится к сильным сторонам второго поколения «цешек». В принципе, большинство владельцев, вне зависимости от версии кузова, вполне удовлетворены пространством на первом ряду сидений. Поначалу может показаться, что и тут тесновато, но это нивелирует близкая к идеалу эргономика и большой диапазон регулировок: «Вскоре понимаешь, что все настолько продумано, что ничего не мешает. Даже место, куда можно прислонить на ходу правое колено, будто специально углублено. Это как дорогая горнолыжная куртка – и по фигуре облегает, и смотрится отлично, и все карманы там, где надо именно тебе, и отверстия есть под провод плеера, и убранные туда очки не упираются, и ски-пасс можно в перчатках достать, и движениям ничего не мешает, и тепло». Буквально все – и хрупкие барышни, и солидные дядьки ростом 194 см и весом за сотню – дружно уверяют, что смогли устроиться за рулем безо всяких проблем, что от тесноты они не страдают, да и вообще чувствуют себя более чем комфортно. Куда хуже ситуация с простором на втором ряду и местом в багажнике.

Пассажирам заднего дивана очень не хватает места для ног: «За габаритным водителем или передним пассажиром сзади хрен сядешь – места мало», «За мной на задних сиденьях не поместиться, я отодвигаю сиденье почти до конца. За пассажирским передним креслом места хватает всем», «Возил племяшку, ставил кресло за собой, нам с ней было очень неуютно». Обладатели купе добавляют, что пробраться на задние места – целая проблема, особенно для больших людей. В целом коллективный сетевой разум пришел к выводу, что для молодой пары машинка в самый раз, но для большой семьи или для того, чтобы постоянно возить куда-то престарелых родителей, лучше присмотреть что-то побольше.

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



Еще сложней ситуация с объемом багажника. У седана багажник средненький, 450-455 литров, но в целом для жизни этого вполне хватает, да и доступ в багажник очень удобный. Но, как правило, задние сиденья не откидываются, и лючка в спинке дивана нет (все это было опциями). Так что ни лыжи с собой взять, ни на строительный рынок за плинтусами смотаться… «Сноуборд вожу на заднем диване наискосяк. Велосипед приходится по-хитрому размещать, сняв переднее колесо. Либо откидываешь переднее пассажирское, кладешь туда доски/лыжи, а второго человека сажаешь за собой», – пишет владелец такого автомобиля.

В купе багажник меньше, 310 литров, зато можно сложить задний диван, убрать полку и получить платформу с ровным полом до спинок кресел первого ряда. Естественно, универсал тут вне конкуренции: «Трансформация и вместимость багажника просто супер! Сзади две глубокие ниши плюс два сетчатых кармана плюс ниша в запаске плюс поддон над запаской. Сетка для разделения салона, сетка на полу багажника, шторка в багажнике. Сиденья раскладываются в пропорции 60:40, причем можно как опустить только спинки, так и поднять только подушки. При замене колес все четыре встают в багажнике на торец и крепятся либо сеткой, либо резиновыми жгутами. Стоят, не шелохнувшись», – восторгается владелец такой машины. Но в любом случае целый ряд отзывов заканчивается словами о том, что семья выросла, и пришлось C-класс продать, чтобы купить более вместительный автомобиль.

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



Любовь #4: Ездовой комфорт

Мы говорим – комфорт, подразумеваем – Mercedes, мы говорим – Мерседес, подразумеваем – комфорт… И это действительно так. В плане комфорта даже 20-летний C-класс на круг обходит новые автомобили массового сегмента. У этого комфорта множество граней. Во-первых, безукоризненное качество материалов внутренней отделки. Мягкий качественный пластик панелей, не склонный к размножению сверчков, отличная обивка сидений. Понятно, что она может быть разной – и кожаной, и тканевой. «Салон из отличной перфорированной кожи, которая за столько лет не превратилась в лохмотья и спасает от пролитых напитков и упавших гамбургеров!», – восторгается автор одного из отзывов.

Во-вторых, великолепная эргономика водительского места, о которой уже шла речь. Владельцам нравится входящий в базовую комплектацию бокс-подлокотник и подлокотник на двери, которые расположены именно там, где нужно. Изумительно удобные кресла первого ряда: «Водительское сиденье можно сравнить с любимым домашним креслом, так как в течении долгого времени можно проездить за рулем, не уставая», «Комфортные сидения с пружинами для супермягкости», «Сиденья, после которых не болит спина, если даже проехать тысячу километров», «В дальних поездках совершенно не устаешь, наоборот, ищешь повод куда-то поехать, и подальше. Удобные кресла с достаточной боковой поддержкой хорошо фиксируют в поворотах», «За один раз проезжал 1500 километров – усталости практически нет»… Такие свидетельства можно найти чуть ли не в каждом отзыве.

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



В-третьих, владельцы обращают внимание на богатое оснащение. Конечно, оно сильно отличалось в зависимости от комплектации, но тем не менее Мерседес – это Мерседес, и перечень опционного наполнения может оказаться очень длинным. В нем будет и полный электропакет (включая возможность одним нажатием кнопки сложить подголовники задних сидений), и продвинутый бортовой компьютер, который выдает массу информации (включая уровень масла в моторе), и панорамная крыша, датчики дождя и света и еще много всего хорошего и полезного.

В-четвертых, все владельцы дружно хвалят шумоизоляцию этой модели, мол, поднимаешь окна и оказываешься в собственном мирке, полностью изолированным от уличного шума. Не проникает в салон и шум от колесных арок, даже на скорости в 150 км/ч. Разве что при резких ускорениях внутрь прорывается звук работающего компрессора (естественно, это относится только к версиям с соответствующими двигателями). При этом владельцы очень высоко оценивают штатную акустику, которой не хватает разве что возможности воспроизведения файлов с современных носителей.

В-пятых, ходовой комфорт. Тут авторы отзывов буквально соревнуются, кто сумеет выразить свои ощущения с помощью наиболее ярких и выразительных образов: «Едет, как зверь на лапах», «Едешь – будто утюгом дорогу гладишь», «Идет, как корабль, мягко и плавно, небольшие кочки и трещины на наших дорогах он просто проглатывает», «Едет плавно, как ковёр-самолёт». При этом многие отмечают плавность переключения передач автоматическими коробками и особое удобство темпомата – устройства, которое совмещает функции круиз-контроля с ограничителем скорости: «Постоянно пользуюсь, очень удобно! Выставил себе 80 на шоссе, или 60 в городе, или 100 на МКАД, и не думаешь, на сколько педаль нажимать. Хоть в пол – электроника все сделает за тебя».

Ненависть #3: Зимние проблемы и проходимость

Увы, роман с Мерседесом может быть подпорчен особенностями эксплуатации в зимний период, который приносит владельцам вполне серьезные проблемы. С одной стороны, вроде бы особых неприятностей нет: даже в серьезные, до -30 градусов, морозы моторы запускаются вполне уверенно, и салон достаточно теплый, и никаких сквозняков в нем нет, и обогрев сидений и зеркал работает. Но задний привод есть задний привод… «Зимой поведение машины полностью меняется, и не в лучшую сторону. Куда подевался разгон?!», – негодует один из владельцев в своем отзыве. Действительно, система ESP «душит» движок при резких нажатиях на газ, чтобы минимизировать пробуксовку на снегу, так что на заснеженном асфальте машина стартует очень и очень медленно: «Сзади даже моргать начинают, думая, что ты заснул на светофоре. Разгон можно сделать более динамичным, отключив ESP, но я ни разу не рискнул этого сделать: при малейшем отклонении руля от 0 и нажатии на газ машину выставляет боком в соседнюю полосу». И это не преувеличение: у меня в семье есть почти такой же автомобиль, купе CLC (то есть фактически W203 с передней частью в стиле W204), и дочка, которая на нем ездит, говорит, что в автомобиль вставлен зимний ограничитель скорости. Стоит перестараться с газом, как задние колеса начинают обгонять передние…

И только владельцы полноприводных версий с трансмиссией 4Matic зимой торжествуют, как тот некрасовский крестьянин: «Рулится этот аппарат, как боженька: и на льду, и на снегу, и в загородной колее прёт, как настоящий внедорожник. Идеально настроенные системы безопасности ESP+ABS+BAS не идут ни в какое сравнение с тем, что ставят на машины эконом-класса сейчас».

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



Впрочем, величины дорожного просвета может не хватить вне зависимости от типа привода, хотя, безусловно, больше всего от этой проблемы страдают владельцы заднеприводных автомобилей, особенно со спорт-пакетом. «Проходимость у машины никакая, парковаться приходится очень осмотрительно. Если машина осталась на ночь в ряду машин вдоль дороги, а потом прошел трактор и сделал снежный отвал в 30 см, то поможет только лопата», «Бывали моменты, когда я без лопаты не мог выехать из двора снежной зимой», «Зимой застревал постоянно: или висел на брюхе, или собирал снег бампером», «Зимой машина, честно говоря, бесит – застревает даже на ровном месте. Очень неуклюжая и тяжелая», «Сложновато во дворах, но безнадежно посадил машину лишь однажды, в безобидной ситуации: просто на трассе съехал на обочину, а вернуться уже не смог. Спасибо добрым людям за помощь!».

Возможны и зимние проблемы другого рода. После мойки зимой может не открыться или не закрыться багажник. Причина – в конструкции ручки и механизма замка. Проблема лечится заменой замка и последующей регулярной смазкой, но можно и просто тщательно продувать механизм после каждой мойки.

Впрочем, недостаточная проходимость и маленький дорожный просвет могут проявиться не только зимой. Бездорожье, даже легкое и даже если есть полный привод 4Matic, этому автомобилю противопоказано: по укатанной грунтовке и гравийке он едет нормально, но резкие подъемы и спуски не осилит. Ходы подвески очень небольшие, блокировки дифференциала нет, поэтому можно легко повиснуть даже в мелкой луже, так что пикники и поездки за грибами возможны только в окультуренные места. По той же причине стоит избегать глубокого песка, травы после дождя и любой грязи – за счет массы W203 закапывается быстро и наглухо. Бамперы висят очень низко, так что на бордюры можно заезжать только боком, вывернув колесо, а оторвать его при перпендикулярной парковке легче легкого.

Любовь #3: Динамика, управляемость, маневренность

Но на хорошем асфальте, будь то междугородняя трасса или город, C-class второго поколения очень хорош. Конечно, динамические характеристики сильно зависят от стоящего под капотом двигателя, но даже владельцы автомобилей с «младшими» моторами не жалуются на какие-либо проблемы с обгонами или перестроениями в плотном трафике, а уж 163 компрессорных силы и вовсе могут привести в восторг: «Рвёт с низов, как дьявол грешников в чистилище, также уверенный буст при полном газе на 80-100 км/ч. Ощущение космического корабля на 160 км/ч, больше не гонял. Аппарат без сомнений даст 280 км/ч».

Нужно только учитывать особенности коробок передач, которыми оснащалась модель. Например, коробка 7 G-tronic – реально адаптивная, и если вы едете спокойно в потоке в режиме C (Сomfort), коробка будет держать 1,2,-1,8 тыс. оборотов и ехать на 4-5 передачах для экономии топлива. Передачи при этом будут переключаться очень плавно и незаметно. В режиме S КПП будет крутить двигатель до 3,5 тысяч и переключаться быстрее, но когда вам вдруг захочется «пульнуть», она не сразу переключится на передачу ниже, поскольку просто не поймёт, что вы от нее хотите. Можно также качнуть селектор на себя, и коробка переключается на 1 передачу вниз. Один кик-даун плюс два-три интенсивных проезда, и коробка адаптируется к такому режиму. Теперь можно стартовать с пробуксовкой даже на сухом и чистом асфальте: «Такой кайф – машина будто вгрызается в асфальт и рвёт из-под себя, иначе не описать! Пробуксовка на мокром асфальте или зимой на льду тут же глушится системой стабилизации ESP».

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



Полностью соответствует разгонной и тормозная динамика, причем настройка тормозной системы позволяет очень точно дозировать тормозное усилие.

В городе радует традиционная для Мерседесов способность выворачивать передние колеса чуть ли не на 90 градусов, что позволяет с легкостью маневрировать в стесненных ситуациях. Ну и на трассе к управляемости 203-го нет никаких претензий. Его подвеска, по словам владельцев, представляет идеальный баланс между комфортом и управляемостью: «Рулится, как по рельсам. Крутой поворот на сотне? Да не вопрос!», «Ездить на ней одно удовольствие! Идеально держит дорогу, входит в повороты. Руль немного тяжеловат, но очень информативный, меня полностью устраивает (крутить легкий руль на немецком внедорожнике мужа мне вообще было некомфортно)». Кстати, задний привод и отключаемая система ESP позволяют тем, кто умеет, от души подрифтить на заснеженных пустых парковках, но это единственная радость, доступная владельцам таких автомобилей в зимний период.

Ненависть #2: Проблемы с подвеской, электрикой и ГРМ

Не только зима создает проблемы для владельцев «цешек» второго поколения. У всех автомобилей есть так или иначе выраженные врожденные болезни, слабые места, с которыми практически неминуемо придется столкнуться покупателям подержанных автомобилей. И первым из таких проблемных мест явно является слабая передняя подвеска. Упоминания о переборке передней подвески с заменой рычагов, причем порой неоднократной, можно найти в абсолютно подавляющем большинстве отзывов. Стоимость оригинальных передних рычагов – 31 тысяча рублей за штуку, так что обсуждение того, какие неоригинальные рычаги лучше выбрать, Lemforder, Fenox или, скажем, Swag, вполне обычны для сообщества владельцев этих автомобилей. Словом, если вы решились на покупку W203, вашим девизом отныне будет «К переборке передней подвески будьте готовы! – Всегда готовы!».

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



Еще одно проблемное место – это звездочки и цепь привода ГРМ. К звуку его работы нужно постоянно прислушиваться. «Я очень удачно заметил этот звук. Он был совсем не сильный, но если пропустить это дело и продолжать ездить, то звёздам приходит конец, а то и мотору – если доездиться до перескакивания цепи». «Отдельно остановлюсь на главной болячке этих машин – цепи ГРМ и шестернях распредвалов. Из трех сервисов только в одном мастер заподозрил, что она кончилась. Решил, что надо вскрыть клапанную крышку и закрыть вопрос раз и навсегда. Вскрытие показало, что цепь давно мертвая». По словам владельцев, этот узел требует вмешательства в среднем каждые 70-75 тысяч километров, и эта проблема характерна для большинства бензиновых двигателей, которыми оснащался Mercedes W203. Цена лечения не слишком гуманна: 35 тысяч за одну оригинальную звездочку или порядка 30 тысяч за две неоригинальных, плюс цепь, плюс работа…

И целый букет разнообразных и слабо предсказуемых проблем связан с электрикой и электроникой. В целом ряде отзывов упоминается о проблемах с ключом, отпирающим центральный замок по радиоканалу и инфракрасному порту, датчик которого находится в ручке водительской двери. Так вот, возможна ситуация, при которой плата радиоканала уже вышла из строя, а ИК-канал все еще работает, но неустойчиво. При этом основной замок зажигания продолжает работать без нареканий… Или вдруг автомобиль перестает принимать ключ, но только в холодную погоду, и завести машину удается, лишь скинув минут на 5 и вновь закрепив клемму аккумулятора. Радикально такая процедура лечится заменой процессора в замке зажигания, и это обойдется владельцу тысяч в 10 рублей. Официальные же сервисы предлагают только замену замка и ключей, а это стоит в разы дороже.

Слабым звеном в электронике является и задний блок SAM, установленный в багажнике. Удивительно: его коллега трудится под капотом в худших климатических условиях, а из строя выходит гораздо реже. «Кончиться» блок может по-разному: честно, когда начинает откровенно врать в показаниях топлива и сгоревших лампочках, и подло, когда в один момент оставляет водителя с напрочь разряженным аккумулятором, причем признаком необходимости замены этого блока может быть неработающий задний фонарь. Все электронные блоки очень дорогие и привязываются только новыми в официальных сервисах.

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



Особенно неприятны «блуждающие глюки», которые то появляются, то исчезают сами по себе, без видимых причин. То парктроники ни с того ни с сего запищат, то жидкость в омывателе якобы «кончится», хотя бачок еще почти полон, то сам омыватель начнет чудить: брызнет пару раз на стекло после запуска, и всё. Заглушишь мотор, заведешь – еще брызнет… То лампочка какая-нибудь перестанет гореть, а потом сама собой зажжется, то странно работает кнопка омывателя. То загорится на панели ошибка ESP и ABS, поменяешь датчики по нескольку тысяч за каждый, а окажется, что все дело в одном-единственном окислившемся контакте.

И найти корни таких электронно-электрических проблем могут только хорошие специалисты, досконально знающие матчасть. Например, нередко оказывается, что диагностика показывает неисправность форсунок, но на самом деле менять нужно катушку зажигания. Оказывается, при неработающей катушке одного из цилиндров электроника отключает соответствующую форсунку, чтобы не испортить цилиндро-поршневую группу. Ведь если не отключить подачу топлива в цилиндр, бензин вымывает смазку со стенок цилиндра, и он работает без смазки, «на сухую», а это уже не дело.

Любовь #2: Экономичность

С момента своего появления Mercedes C-class второго поколения зарекомендовал себя очень экономичным автомобилем. Нынешние владельцы пожилых «цешек», как правило, тоже вполне удовлетворены расходом горючего, и лишь некоторые считают, что «этот пепелац кушает слишком много гравицапы». Ну а конкретный расход, помимо водительских привычек, естественно, зависит от типа, мощности и рабочего объема двигателя под капотом.



Само собой, самый низкий расход демонстрируют не слишком популярные в нашей стране дизельные версии. Типичный рассказ владельца дизельного автомобиля выглядит примерно так: «Расход по городу без долгого простоя в пробках – 7-7,5 л, в сильных пробках – около 8,5-9 л на 100 км. По трассе на круизе опускал до 3,8 л, ну а с переменным стилем вождения получается около 5 л».





Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07

Очень довольны владельцы C200 Kompressor, оснащенных M111 объемом 1,998 кубических сантиметров и мощностью 163 л.с.: «Расход топлива: город 10, трасса 8 л на 100 км», «При крейсерской скорости 110 км/ч расход топлива около 7 литров на сотню», «Трасса – 7-8 л при скорости 110-130 км/ч. Город – 10-12,5 л в среднем. Но по сильным пробкам может доходить до 16 литров».



Несколько сложней ситуация с экономичностью выглядит с точки зрения владельцев С230 (под капотом 1,8-литровый компрессорный М271 мощностью 192 л.с.): «По городу расход может быть ну очень разным! Если хорошо отжигать, давить тапку в пол и попасть после этого в пробку, то на компе показывается страшная цифра 18-20 литров, но если ездить спокойно и держаться в общем потоке, то получается в районе 11-15 литров. По трассе же все гораздо симпатичнее выглядит: на скорости 110-140 у меня выходило 6,5-8 литров. Очень даже неплохой показатель!».

Примерно такую же экономичность демонстрируют и 2,5-литровые атмосферные М272: «Коробка-семиступка на трассе позволяет выходить на расход 9 л/100 км. Живу в пробочном мегаполисе, поэтому средний расход у меня 13-14 литров при средней скорости 23 км/ч».

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



А вот владельцы компрессорных С180 со 143-сильной версией М271 оказываются не столь единодушны. Одни восторгаются расходом и пишут, что расход на трассе 6,1-6,2 литра на сотню, с работающим кондиционером и на скорости 110. Другие оценивают расход более осторожно: «Живу в Москве, но стараюсь по пробкам не ездить, в основном езжу по выходным. По городу в спокойном режиме расход 10-11 л, по свободной дороге от 8-9 л до 10-12 л (если частенько придавливать в пол), в пробках 12-14 л. При средней скорости 30 км/ч средний расход составил 10,1 л на сотню. Считаю, что это вполне адекватно».

При этом, естественно, все владельцы в основном опираются на показатели бортового компьютера. Важно, что в случае Mercedes C-class этим показателям можно доверять. Недоверчивые авторы отзывов сравнивали эти показатели с цифрами, которые получались при расчете расхода по чекам с заправок и пробегу, и у большинства результаты совпали, причем весьма точно: «Решил сразу проверить, насколько точно показывает расход, проверял на шести баках. Шесть раз заправлял полный бак, выкатывал и опять заправлял до упора. В итоге показания компьютера и колонки все шесть раз совпали один в один, что порадовало».

Ненависть #1: Возраст и стоимость владения

Говорят, что у Мерседесов нет возраста, а есть только состояние. У тех, кто любит это повторять, есть на то определенные основания. Но и утверждение, что старый немецкий автомобиль – это всегда печь для сжигания денег, тоже возникло не на пустом месте…

Вот реальное описание состояния 20-летнего автомобиля, приобретенного одним из авторов за 250 тысяч рублей: ржавый кузов, который плохо покрасили; возможно, придется поменять все двери; на первый взгляд живой двигатель М111 с компрессором и живая коробка-автомат, но из-под поддона течет масло. Отломан кусок фонаря с водительской стороны, разбит поворотник с пассажирской стороны на зеркале, в левом зеркале – трещина. Не хватает заглушек на бампере сзади и спереди. Нет молдинга с водительской стороны, оторван всяческий защитный пластик снизу, отломана антенна на крыше и знаменитый «прицел», трехлучевая звезда на капоте. Скол и трещина на лобовом. Стекло задней пассажирской двери падает внутрь, если открыть до конца, и не поднимается, если не до конца открыто. Через раз работает ключ на открывание и закрывание дверей. Перестало включаться внешнее освещение – закисли контакты, а пара штырьков просто рассыпалась. Пропал звук – штатная мультимедиа работает, но звука нет. Есть пара дырок в глушителе. Ремни пожелтели и потеряли эластичность. Датчик внешней температуры показывает что-то, не выше минус 10. Не работают регуляторы зеркал. Не работают электрорегулировки водительского сидения. Требуется замена подушек двигателя и заправка кондиционера. В ближайшее время, возможно, предстоит вмешательство в подвеску. В целом, по оценкам владельца, ему в ближайшее время предстоит выложить еще примерно 250 тысяч рублей.

Так зачем он собрался всем этим заниматься? «Скорее всего я пожалею об этом, но продолжу лечить этот автомобиль. Я помню, в детстве мы ценили вещи. Чинили велики, игрушки, а не просили родителей покупать новые, и эту машину я хочу починить», – пишет он в своем отчете.

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



На самом деле можно привести довольно много аналогичных дефект-листов, в которых, помимо достаточно стандартных мероприятий по борьбе с коррозией, износом подвески, цепным приводом ГРМ и электрикой, может значиться что угодно: замена бензонасоса, который не выдает нужного давления, шлангов и клапана вентиляции картера, свечей, тормозных дисков…

Но, может быть, стоит не гоняться за дешевизной, а поискать на вторичном рынке экземпляр подороже, но и не требующий таких вложений? Увы, надежда, что вам удастся найти экземпляр ценой 450-500 тысяч, на который не придется тратить деньги и которым можно будет пользоваться по принципу «в одну дырку залезаю сам, в другую заливаю бензин», относится к разряду ненаучной фантастики. В любом случае автомобилем придется заниматься, и вряд ли объем затрат окажется меньше 100-150 тысяч, даже если вы планируете эксплуатировать машину не более 3-5 лет, и поэтому готовы экономить, используя неоригинальные запчасти. Словом, к покупке стоит подходить вдумчиво, имея в виду и конечный результат, который вы хотите получить, и цену самой покупки, и объем начальных вложений.

Конечно же, в сети существуют длинные и развернутые инструкции по покупке W203 с подробным описанием того, куда смотреть, на что обращать внимание и как проверять автомобиль в статике и на ходу. Опытные владельцы советуют избегать автомобилей, растаможенных в южных регионах страны. Историю «американцев» можно проверить по CarFax, а вот с «европейцами» все сложнее. Тут нужно привлекать грамотных специалистов. Например, данные о реальном пробеге можно извлечь из внутренней памяти компьютера, где хранятся пробеги на момент каждой замены масла в двигателе. И нередко оказывается, что у автомобиля с двумя сотнями тысяч на одометре реальный пробег перевалил за 600 тысяч. Но помощь знающего человека может оказаться не лишней не только в этом вопросе.

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



Естественно, если вы не хотите в самое ближайшее время начать избавляться от своего приобретения с криками «чтобы я еще раз сел за руль этого пылесоса!», вам придется со всем вниманием отнестись к вопросам технического обслуживания. К счастью, обращаться в официальные сервисы с их ценником особого смысла нет: по всей России существует огромное количество сервисов, как серых, так и совсем гаражных, где работают профессионалы, которые занимаются этой моделью уже больше 20 лет и которые изучили ее досконально. Нет никаких проблем и с запчастями и расходниками. Средняя цена ТО, по словам авторов отзывов, как правило, составляет порядка 10 000 рублей, но будьте готовы тратить в год 50-100 тысяч на текущий ремонт. Потому что состояние состоянием, но и возраст свое берет…

А вот сэкономить на ремонте и обслуживании, выполняя все операции самостоятельно, получится далеко не у всех. Mercedes – автомобиль достаточно сложный, работа с ним требует и знаний, и навыков, и наличия специального оборудования и инструментов. Не случайно о самостоятельном ремонте пишут в основном те владельцы, которые и в жизни профессионально занимаются ремонтом автомобилей. Но даже они временами вынуждены обращаться к более узким специалистам.

Но в любом случае владельцам Mercedes W203 обязательно стоит соблюдать главное правило: никогда не оставлять неисправности «на потом». Незначительная проблема, если ее проигнорировать, может превратиться в дорогостоящую катастрофу.

Любовь #1: Это Mercedes!

Так, может быть, и ну его? Может быть, не стоит даже и думать в эту сторону? Что же заставляет людей все-таки покупать как минимум 15-летние автомобили, зная, что на их приведение в чувство понадобится затратить немало денег, нервов и своего времени?



Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07



Но Mercedes в России – это не просто марка. Это легенда, культ, статус, в конце концов. Такие автомобили, например, покупают истинные фанаты марки, временно оказавшиеся на мели. Остальным, кто оперирует деньгами в этом диапазоне, они советуют посмотреть в сторону Соляриса – он новей, дешевле в обслуживании и требует меньше внимания. Впрочем, многие считают, что лучше Мерседеса может быть только новый Мерседес, но если он не по карману, значит, нужно кататься на стареньком. «Для себя лично я сделал следующий вывод: лучше ухоженный Мерседес любого года, чем новый переднеприводный автомобиль эконом-сегмента (оценка исключительно по управляемости и безопасности). По расходу средств и количеству заездов на сервис – явно новый бюджетный автомобиль лучше», «Все вы когда-нибудь слышали поговорку, что немецкой должна быть машина и собака. Я никогда не вдавался в смысл этой фразы до тех пор, пока не приобрел себе автомобиль с тремя лучами на капоте», «Автомобилю уже почти 20 лет, а едет бодрее, чем любые новомодные Киа и Хёндаи», «До этого я думал, что есть Хонда, и мне больше ничего не надо, но, сев в Мерседес, понял, что есть машина с трехлучевой звездой и все остальное».

Несмотря на все технические проблемы, они оценивают надежность своих машин достаточно высоко: «В целом надёжность на высоте – "немцы" тогда ещё были действительно "немцами". Автомобиль идеален для тех, кто по разным причинам не хочет тратить целое состояние на новый, но в то же время не желает идти на компромиссы в плане надёжности, безопасности и комфорта», «Мерседес прошлых лет – это машина с душой, и если к ней относиться хорошо, то и она тебя подводить не будет», «Эти машины не надо ремонтировать. Их надо обслуживать вовремя, заботится о них так же, как они заботятся о нас, и тогда будет радость каждый день от управления этим автомобилем и всех его преимуществ».

Одним из таких преимуществ владельцы считают и уважение со стороны других участников движения. При этом они пишут, что «сами водители Мерседесов, как я замечаю, самые вежливые на дороге... Видимо, они счастливы и никуда не спешат».

Mercedes-Benz C-Klasse (203) 2000–07