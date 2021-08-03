Ли Якокка, великий и ужасный, в свое время высказал такую мысль: новые автомобили нужно производить только для того, чтобы на вторичном рынке продавались подержанные. Для среднестатистического россиянина это высказывание особенно актуально: когда цены даже на массовые «бюджетные» модели переваливают за миллион рублей, единственной возможностью решить свои транспортные проблемы становится вторичный рынок. Одним из весьма привлекательных вариантов на этом рынке является Mercedes Benz GLK первого поколения. Или нет?

Истоки и техника

Во второй половине нулевых популярность сегмента кроссоверов набирала высоту, как сверхзвуковой перехватчик, и его доля на рынке приблизилась к 20%. Понятно, что такая авторитетная марка, как Mercedes Benz, совершенно не хотела проходить со своей ложкой мимо такого вкусного пирога, тем более что у марки из Штутгарта уже был накоплен определенный опыт с более крупными SUV.

В общем, появление на Североамериканском международном автосалоне 2008 года в Детройте сразу двух концептов Mercedes, Vision GLK Freeside и the Vision GLK Townside, особенно никого не удивило. Причем оба концепта были из серии «хоть завтра на конвейер». Название первого намекало на некую внедорожную направленность, а второго – на то, что это будет городской кроссовер, но многие эксперты тогда сразу написали, что по сути это один и тот же автомобиль.

Mercedes-Benz Vision GLK Freeside Concept 01.2008

И они не ошиблись: прошло всего несколько месяцев, и на Пекинском автосалоне того же 2008 года миру была предъявлена уже серийная версия компактного кроссовера Mercedes GLK с заводским индексом X204. Этот индекс прямо указывал на то, что новинка разработана на базе автомобилей С-класса (седана W204 и универсала S204), а выбор премьерных площадок свидетельствовал о том, на какие рынки делается ставка. Ну а само название GLK представляло собой аббревиатуру словосочетания Geländewagen Luxus Kompaktklasse (компактный люксовый внедорожник).



По обыкновению, автомобиль получил богатую гамму двигателей, как дизельных, так и бензиновых, большой список доступных опций, а также фирменную систему постоянного полного привода 4Matic (при этом на ряде рынков предлагалась и версия с приводом только на заднюю ось) и новейшую на тот момент адаптивную семиступенчатую гидромеханическую коробку 7GTronic. Сборка была налажена на заводе в Бремене, а впоследствии – на заводах Mercedes в Египте, КНР и Вьетнаме.

Mercedes-Benz Vision GLK Townside Concept 2008

Продажи GLK в Европе начались поздней осенью 2008, тогда же стартовали и официальные продажи в России. Нужно отметить, что на нашем рынке продавались исключительно полноприводные варианты, кроме того, в Россию поставлялись не все варианты двигателей.

Пика своей популярности модель достигла в 2013 году – после того, как в 2012 претерпела небольшой рестайлинг, в ходе которого был освежен внешний вид и интерьер. Кроме того, автомобиль получил модифицированные варианты основных двигателей. Выпуск и продажа GLK продолжались до 2015 года, когда ее место занял кроссовер GLC. Всего в России было продано порядка 30 000 Mercedes GLK плюс какое-то количество было ввезено частным порядком.

Цены

Сегодня Mercedes GLK на вторичном рынке стоит от 620 000 до 1 600 000 рублей за дорестайлинговые автомобили 2008-2011 года и от 1 100 000 до 2 300 000 рублей за рестайлинговые версии 20012-2015 годов. Так или иначе, приобрести кроссовер Mercedes по цене нового Renault Duster или Hyundai Creta вполне реально.

Собственно, нередко так все и происходит: «Когда была необходимость в средствах на покупку недвижимости, пришлось подбирать что-то в пределах 0,5 млн рублей. После долгих поисков понял, что кроме Дастера для нашей реальности ничего на зиму не купишь, но, поездив и посмотрев варианты за 500 000, осознал, что и Дастера не купить: 700-800 – это ещё более менее. И тут знакомый как раз продавал свой GLK – вариант проверенный, тем более дизель. После небольшого тест-драйва понял: автомобиль меня устроит и цена – тоже».

Но всем ли подойдет такая машина, с чем придется столкнуться владельцам после покупки? Давайте разбираться...

Ненависть #5: Объем салона и багажника

Первое, о чем стоит помнить человеку, который решил купить на вторичном рынке Mercedes GLK, – это о том, что такой автомобиль подходит далеко не всем. Прежде всего – по причине скромных внутренних объемов. Взять, к примеру, багажник. Теоретически его объем составляет 450 литров, но тем не менее в огромном количестве отзывов владельцы жалуются, что не могут взять с собой все что нужно.

«Вопрос с багажом решает исключительно бокс на крышу,», «Багажник для дальних поездок маловат, но спасает бокс от Thule, который отлично становится на рейлинги», «Двое детей, коляска, пара чемоданов – и без бокса на крыше вообще не обойтись», «Одно обстоятельство не даёт мне покоя: очень маленький багажник. Реально по ощущениям он меньше, чем был на Мазде 3, а так как в семье два ребёнка, то приходится постоянно перевозить коляску. И когда она в багажнике, то все остальные вещи туда не помещаются и лежат в салоне». То, что многие комплектации оснащались весьма толковым сервоприводом пятой двери, служит в данном случае достаточно слабым утешением.

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Но и сам салон тоже не радует! И если на первом ряду все, в сущности, нормально, то жалобы на вместимость второго ряда встречаются буквально в каждом втором отзыве: «Если передние сиденья отодвинуть до конца назад, то сзади у пассажиров ноги упираются в спинку сидений», «При высоком росте, если отодвигаешь сиденье на максимум, сзади еле пролезает рука, то есть даже ребенка не посадишь», «Из минусов салона – это, конечно же, отсутствие места сзади, у меня рост 1,75 м, и сам за собой я уже сесть нормально не могу».

Особенно тесным делает задний диван установка детского кресла, поскольку крепления Isofix есть только справа и слева. Вот и жалуются владельцы: «В результате, если едешь в деревню с семьей, то тот, кто сидит посередине заднего дивана, отсиживает пятую точку буквально за 10 минут. Пробовали поставить посередине детское кресло, но там его можно закрепить только ремнем безопасности, кроме того, оказалось, что ребенок упирается ногами в центральный тоннель, а пассажирам слева и справа приходится садиться вполоборота».

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Словом, обо всех этих обстоятельствах лучше подумать заранее, потому что в огромном количестве предложений о продаже Mercedes GLK владельцы сначала долго расхваливают свою машину, а причину продажи столь замечательного автомобиля объясняют в духе «семья выросла, и нам понадобилась машина побольше». Словом, для тех, кому нужно часто возить больше двух взрослых с багажом, GLK – не лучший вариант, а то и вообще «не вариант».

Любовь #5: самобытная внешность

Как говорится, «на вкус и цвет товарищей нет», и эстетическое восприятие – вещь весьма субъективная. Возможно, внешний облик Mercedes GLK и не является лучшим образцом автомобильного дизайна, но вот чего у него не отнять, так это самобытности, причем самобытности естественной, которая не стала самоцелью.

«Да, он немного грубоват и угловат, аэродинамика не может похвастать низким коэффициентом лобового сопротивления, но тем и хорош – узнаваем в потоке. Внешний вид индивидуален и не замылен новомодными тенденциями дизайнеров, когда все машины одного производителя становятся похожими друг на друга, как близнецы, отличаясь порой лишь размерами», – пишет один из владельцев, и я с ним полностью согласен. Характерный силуэт GLK c «лобастым» ветровым стеклом, массивным моторным отсеком и брутальной решеткой радиатора с крупной трехлучевой звездой опознается в потоке сразу, с любого ракурса и расстояния. GLK – типичный представитель эпохи, когда дизайнеры стремились придать облику кроссоверов некую схожесть с «настоящими» внедорожниками, и именно это многим нравится даже сейчас. «До GLK все мои автомобили были внятных квадратных и мужских форм. Современные обмылки мне сильно не по душе», «Дизайн – мне лично нравится. Обтекаемость Ауди или там Мурано уже приелась на вид, а тут какая-то брутальность ощущается».

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



При этом, что интересно, не смотря на всю внешнюю мужественность и угловатость, за рулем GLK одинаково органично смотрится и бизнесмен в деловом костюме, и небритый мачо в спортивной ветровке, и элегантная молодая дама. Не случайно среди владельцев так много представителей прекрасной половины человечества...

В итоге многие из них в свое время остановили свой выбор на этой модели именно по причине запавшей в душу внешности, которая и сегодня не оставляет равнодушными: «Мне понравился, жена вообще в восторге. Тут вопрос вкуса, но смотрится очень современно, и, думаю, еще лет 5-6 не устареет», «Машина безумно красивая, по крайней мере на 2014 год я в этом был уверен, да и сейчас по-прежнему в этом не сомневаюсь», «Нам с женой внешне очень нравился GLK. На наш взгляд, это самый красивый "паркет" из всех». Но самое главное во внешности GLK – это все же именно самобытность, которую более поздние кроссоверы этой марки (GLA, GLC) изрядно подрастеряли.

Ненависть #4: Пороги, зеркала, парктроники, лобовое стекло

Но самобытный и выразительный дизайн – это не только плюсы. Из него могут произрастать и особенности, вызывающие у владельцев явное раздражение. Например, конструкция порогов... В очень многих отзывах авторы отмечают, что машина не настолько высокая, чтобы был порог-ступенька, но уже достаточно высока для того, чтобы в плохую погоду ни сесть в автомобиль, ни покинуть его, не испачкав брюки, было практически нереально. Про малышню вообще молчу, в межсезонье при их посадке в машину однозначно потребуется помощь взрослых – иначе и сами извозюкаются, и салон перепачкают.

Не меньшее количество авторов отзывов в интернете сетует на слишком маленькие «легковые» боковые зеркала. Но будь они просто маленькие, это было бы ещё полбеды. Беда в том, что минут через 20 езды по мокрой дороге вся грязь оказывается на зеркалах! Плюс к тому, многие версии GLK не оснащались их обогревом. Ну а то, что многие комплектации недешевого автомобиля премиальной марки не получили электрического привода складывания зеркал, и вовсе вызывает у владельцев недоумение и сожаление, равно как отсутствие омывателей фар.

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Проблему не лучшего обзора в боковые зеркала усугубляет ситуация с парковочными датчиками. Жалобы на них можно найти чуть ли не в каждом втором отзыве! Во-первых, владельцам не нравится сам архаичный и неудобный алгоритм их работы: показания датчиков приходится считывать, глядя через зеркало заднего вида, причем звуковой сигнал прозвучит только при критическом сближении, когда ты уже, считай, «приехал» в препятствие. И, опять же, это было бы полбеды. Хуже, что сами датчики весьма ненадежны, часто выходят из строя (как сами датчики, так и идущий к ним жгут проводов). Ну а зимой они имеют обыкновение вести себя неадекватно. Владельцы описывают это так: «Ты едешь, идёт снег, попадает на датчики, они начинают пищать, ты их отключаешь, но через некоторое время они снова сами включаются, и тебе вновь и вновь приходится их отключать».

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Наконец, лобовое стекло. Оно установлено если не вертикально, то под не слишком большим углом. Во многом именно этот наклон и придает автомобилю характерный внешний вид, но благодаря особенностям аэродинамики стекло постоянно ловит камушки. Ну а замена обходится в весьма ощутимые деньги, 15-16 тысяч за стекла ведущих марок, ну и работа. Понятно, что всегда можно найти более дешевую замену, но если ездить не только по городу, то менять стекла приходится достаточно регулярно. «Поменянное за 25 тысяч лобовое запескоструилось под замену. У всех так, лобовое – это проклятие GLK», – жалуются владельцы. А еще их удивляет, что на такой автомобиль установлено лобовое стекло без подогрева. «В тачку за такие деньги не сунуть обогрев лобового стекла – это нонсенс! Без обогрева в минус 10 (и ниже) бывает так, что стекло от печки вообще толком не прогревается, и с нашими зимами это меня реально напрягало».

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Довершают картину мелких неприятностей «дворники». На морозе они скрипят и обрастают льдом, на стоянке примерзают, но если зимой вы имеете обыкновение поднимать стеклоочистители, чтобы этого избежать, нужно быть осторожным: при запуске двигателя щетки вернутся в исходное положение, под капот, поцарапав при этом краску на его ребре.

Любовь #4: Камеры, климат, свет

«Рекомендовал бы я данный автомобиль к покупке? Однозначно да, только смотрите вариант с максимальным наполнением опциями: сиденья лучше с кожей и памятью, руль чтобы был с подогревом, аудиосистема – с усилителем и сабвуфером в запаске, камера заднего вида – все это повышает комфорт и удовольствие от вождения!». Действительно, в принципе GLK имеет очень неплохое опционное наполнение (хотя и с некоторыми странностями, поскольку часть опций присутствует в базовых комплектациях и может отсутствовать в более высоких, например, в версии AMG). Но про камеры и систему кругового обзора владельцы пишут, что действительно видно все, причем в хорошем качестве. Да и вообще салон владельцам очень нравится: пишут, что качество материалов вызывает уважение, что после салона GLK внутреннее убранство «японцев» кажется казармой, что каждая деталь, будь то кнопка, ручка или переключатель, сделаны так, что их хочется трогать.



Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Очень много восторгов у владельцев вызывает климатическая установка: «Климат что зимой, что летом великолепен. Лучше климата не встречал! Никогда не бывает ни жарко, ни холодно, и не дует ниоткуда. Поставил на 22 градуса и забыл», «Это просто идеал! Выставляешь температуру и забываешь про него – дует тихо и хорошо. После Субары я и не думал, что можно ничего не регулировать». Особенно владельцам нравится электрообогреватель, благодаря которому в салон подается теплый воздух еще до прогрева мотора, ну и то, что в режиме «Авто» весь салон прогревается или охлаждается равномерно благодаря интеллектуальному управлению потоками воздуха. Мне попалась только одна жалоба на работу климатической установки – мол, при включении принудительного обдува лобового стекла очень уж сильно дует горячим воздухом в лицо (хотя автор отзыва при этом признал, что оттаивает лобовое тоже очень быстро).

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



И почти в каждом отзыве (даже в весьма критическом) можно найти восторги по поводу головного света. Во-первых, сам свет очень хорош («Ехал ночью из Липецка в Курск, зрение не напрягал – как в ярком туннеле ехал»). Во-вторых, автоматический свет и сам включается, когда нужно, и переключается с дальнего на ближний при наличии встречных машин. Но больше всего владельцам нравится адаптивная подсветка поворотов: «Адаптивный ксенон работает без нареканий, светит именно туда, куда нужно, учитывая траекторию движения автомобиля, плюс боковая подсветка поворотов!», «Шикарный свет! Ночью – как днем, едешь по городу, поворачиваешь на перекрестке, а фары вслед за рулем поворачиваются, как бы заглядывают за поворот, очень удобно. Во дворе при парковке на малой скорости и малейшем повороте руля включается дополнительная лампочка подсветки поворота: практически на 90 градусов видно, что лежит на земле там, куда ты хочешь повернуть и припарковаться», «Освещение – сказка! Эта интеллектуальная система сама подсвечивает в поворотах, сама дальник отключает при появлении машины на встречке». Словом, включил свет в режиме «Авто», и забыл. Но самое главное – эта система реально повышает безопасность езды в темное время суток.

Ненависть #3: сиденья, экокожа и мультимедиа

Удивительно, но факт: в ряде отзывов кресла первого ряда отписываются как «исключительно удобные», а общая эргономика водительского места – как близкая к идеалу, но хватает и тех, кто активно жалуется на конструкцию сидений! «Посадка неудобная, за полгода я так и не смог устроиться комфортно», «Неудобные сидения, после W203 это просто убийство для спины: по городу вроде нормально, но ехать на дальняк – просто мучение, часа через два начинает болеть спина, подушка, на которой сидишь, меньше чем в W203, само сиденье какое-то жесткое, и даже множественные регулировки, включая поясничный подпор, не помогают сделать его комфортным»… Могу и дальше цитировать представителей как первой, так и второй точек зрения. Ну что тут скажешь? Все мы разные, а эргономисты ориентируются на усредненную фигуру.



А вот экокожа, которой обтянуты кресла в подавляющем большинстве наиболее массовых комплектаций, вызывает множество нареканий. Во-первых, как-то несолидно для автомобиля премиальной марки: «Осознание того, что сидишь на дерматине, конечно, душу не греет. Хотя кому как: может, кто-то счастлив, что ни одна коровка при изготовлении Мерса не пострадала», – ехидно замечает автор одного из отзывов. Но хуже другое. Во-первых, в очень многих отзывах отмечается, что к рубежу примерно 100 тыс. км экокожа начинает терять товарный вид, трескаться, да и швы начинают расползаться: «Кожзам на сидениях – дрянь. Красится джинсами и лопается на стыках», «Сиденья пачкаются в основном от синих джинсов и, к сожалению, оттереть этот синеватый налет с сидений не удается». Естественно, больше всего страдают от этого обстоятельства владельцы автомобилей со светлым салоном. «Эта кожа что, предназначена только для белых штанов?», – возмущается один из них, и у него есть для возмущения все основания.

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Но еще больше жалоб на неприятные ощущения, которые вызывает контакт с этой искусственной кожей: «Летом потеет спина, причем даже если на улице +20, а в машине работает климат, то, доезжая от дома до работы за 30 минут, я ощущаю, что спина стала влажной. Похожий, но обратный эффект зимой: даже если носить утепленные джинсы, то в мороз, когда садишься в остывший автомобиль, появляется ощущение, будто голой задницей в ледяную лужу сел!». Но зимой можно включить подогрев сидений, который работает вполне эффективно и, так сказать, нежно, не создавая впечатления, что ты сидишь на сковородке, а вот летом это действительно проблема. Очень многие владельцы решают ее радикально, перетягивая сидения алькантарой. Это обходится в 30-40 тысяч рублей, но, по словам тех, кто это проделал, «оно того стоило».



Ну и во многих отзывах встречаются жалобы на качество штатной медиасистемы, которой оснащались базовые и средние комплектации автомобиля: «Архаичная магнитола, как «Вега-1», просто бесила, даже после "корейцев"», «Плохой радиоприемник: там, где другие машины ловят сигнал радиостанции, GLK может предложить одно шипение», «Такая музыка стояла у меня 20 лет назад в Жигулях: кое-какие колонки и двухполосный эквалайзер. Вроде мелочь, но флэшку поставить – событие: открыть две створки, докопаться до дна... ».

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



В общем, владельцев раздражает качество этой системы, не соответствующее премиальному статусу автомобиля. Да, топовые версии оснащались hi-end системами Harman-Kardon, но только топовые. А вот остальные вызывают недоумение: «В машине 2012 г. в. нет USB. Да-да, в машине ценового сегмента "выше среднего" нет USB. Сейчас в зажигалках уже встроенные мультимедиасистемы есть, а в GLK "Особая серия" USB нет. Дооснастить – тоже непростой вопрос: Multimedia Interface докупить нельзя, только с заменой головного устройства, что стоит около 40 000... ». При этом попытка подключить мобильное устройство через AUX не всегда заканчивается успехом: если плеер или телефон подключен к бортовой сети, начинается выдача фонового шума в колонки.

Любовь #3: динамика, устойчивость, маневренность

Но для большинства владельцев все эти мелкие недоразумения вполне компенсируются тем удовольствием, которое они получают от вождения. Во-первых, динамика. Даже дизельная 170-сильная версия не вызывает чувства разочарования: «Динамики хватает вполне, хотя такое впечатление, что сам автомобиль навязывает аккуратную езду. Но если нужен быстрый обгон на трассе, можно переключиться в режим Спорт», «Уверяю вас, что на трассе (осознавая, что это не Формула 1) резвости GLK 220d для обгонов хватает за глаза», «Динамики 170-сильного дизеля вполне хватает: набор скорости по-мерседесовски плавный, без ощущения "во, попёрло!", но сотню за 10 сек. выезжает и, главное, очень эластичен на трассе. Разгон 90-140? Да запросто, хотя, опять же, все очень плавно и деликатно». Надо ли говорить, что владельцы более мощных бензиновых версий тоже довольны этим параметром? Хотя именно они иногда оставляют отзывы, в которых чувствуется разочарование: «После Субары мне не хватало динамики. Вроде атмосферный трёхлитровый двигатель, лошадей примерно столько же, но нет – GLK разгоняется, как троллейбус: уверенно, но без искры».

Зато на удивление многие авторы считают, что одним из главных достоинств Mercedes GLK является управляемость: «Лёгкое и точное руление, никак не хуже BMW Х3, а про Q5 я вообще промолчу», «Управляемость отличная, в повороты входит очень бодро, автомобиль предсказуемый». Но тут нужно понимать, что владельцев радует не драйверский азарт при прохождении быстрых поворотов, а именно предсказуемость и устойчивость в любых, даже самых сложных условиях. За рулем этого автомобиля чувствуешь себя комфортно и на скоростной трассе, и на горном серпантине, и на проселочной дороге. Владельцы отмечают, что машина практически не реагирует на продольную колейность и не склонна к аквапланированию, что она отменно держит траекторию на нерасчищенном от снега асфальте… Словом, все по-мерседесовски. «Ты покажи мне, куда ехать, и не мешайся – сам все сделаю... ».

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Стоит отметить и не самую выдающуюся, но вполне приличную проходимость. «Настоящий» полный привод и системы стабилизации позволяют заехать на обледенелый бордюрный камень, пробить себе дорогу в сугробе или забраться в снежную горку. Конечно, автомобиль не рассчитан на преодоление экстремального бездорожья, но… Он вполне может справиться с достаточно серьезными проблемами: «Однажды поехал зимой на дачу к другу. Метель, почти буран, не видно ни черта, на обочинах толкают всё подряд, а я – как на тракторе: ехал и разгребал бампером сугробы, даже ни разу не вылез из машины», «Было и поле с посевами ржи после ливня, и проселочная дорога после сильного дождя, но 4Matic отлично отработал, даже удивился такой проходимости и «умности» электронных систем – за трактором не пришлось бежать», «Уверенно идет и по льду, и в снег, и в грязь, ESP отрабатывает просто шикарно. Ни единого заноса, хотя приходится ездить по нашим суровым, забытым коммунальщиками подмосковным улицам».

Собственно, а что еще требуется от кроссовера? Этот автомобиль заточен на то, чтобы, как написал в своем отзыве один из владельцев, без напряжения, прижимаясь к дороге, как утюг, переть ночью на скорости 150 по обледенелой Симферопольской трассе и без проблем доползти последние 200 метров по двадцатисантиметровому снегу до ворот дачи.

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Ну и, конечно же, многие отмечают фирменный мерседесовский выворот колес и отменную маневренность: «30 см спереди, 30 сзади, и уже парканулся». И с задачей пробраться через заставленный автомобилями двор GLK тоже справляется на удивление легко.

Ненависть #2: жесткая подвеска, пинающаяся коробка

Во многих отзывах в интернете встречаются жалобы на то, что передачи в коробке 7GTronic переключаются неровно, с толчками: «Коробка 722.9 дерганая, толкалась на всех передачах и вниз, и вверх, диагностика ничего не показала, масло чистейшее, на форумах пишут, что это норма», «Коробка 7GTronic после пятиступки w203 – полное барахло. На машине пробег 70 тысяч, один владелец – пенсионер – до меня, машина на гарантии у дилера и там же по любому поводу обслуживалась, масло на 60 тысячах менялось, но работает она неадекватно: жесткие переключения с ударами, затупы при старте, а после с рывком резкое ускорение, при том что ты еле жмёшь на педаль газа», «Коробка при езде в долгих пробках (более 2 часов), бывает, переключается с толчками. То же самое зимой, на непрогретом автомобиле». И хотя жалуются на работу коробки далеко не все владельцы, стоит признать, что это, как говорят программисты, «не баг, а фича».



Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Есть и еще один момент, связанный с алгоритмом управления переключением скоростей. У GLK три режима переключения передач: ручной, экономичный и спортивный. Подавляющее большинство водителей 99% времени ездит в экономичном режиме. Если ездить спокойно, то коробка постоянно пытается держать передачу повыше, а обороты пониже. Но если вдруг захочется поехать активней и включить режим «S», то ровным счетом ничего не произойдет. Единственное, что сразу чувствуется, так это то, что машина стартует всегда с первой передачи, а не с второй. Чтобы коробка начала активней переходить на низшие передачи, ее нужно «подзагнать», а это требует какого-то времени. Но за то время, пока коробка перестраивалась, все уже уехали, и гоняться не с кем… «Я считаю, что если есть кнопка "спорт" и водитель ее нажимает, значит, ему нужен злой подрыв прямо сейчас, прямо в данную секунду, а не на следующий день», – пишет один из владельцев в своем отзыве. В общем, эту особенность надо учитывать, равно как и то, что что автоматическая коробка передач Mercedes GLK объединена в один узел с раздаточной коробкой, и если злоупотреблять стартами со светофоров в режиме «тапка в пол», то вполне можно попасть на дорогостоящий ремонт.

Но одним из самых больших разочарований, судя по отзывам, для многих стала подвеска. Ведь от автомобиля с трехлучевой звездой по умолчанию ждут выдающейся плавности хода, этакой отделенности от неровностей дороги, а тут… «Подвеска очень жёсткая, любая неровность передается твоему мягкому месту, а если въехать на скорости в яму – еще и адаптивный свет может отключиться. Так медленно я лежачих полицейских не проезжал ни на одном автомобиле», «Подвеска очень жёсткая, и на трассе чувствуешь все стыки, если какая ямка попадается на скорости или небольшой перепад, подвеску пробивает с такими ударами, будто колеса сейчас отвалятся. В городе то же самое – подвеска далека от комфорта», «Если поймаешь ямку или лежачий на 40 км/ч, то такое ощущение, что передние стойки пройдут сквозь капот».

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Многих пугает то, что при таких жестких ударах срабатывает на открывание центральный замок. На самом деле это сделано намеренно, в интересах безопасности, чтобы двери не заблокировались в случае аварии. Но если начать разбираться, то быстро выясняется, с чем связана такая не слишком характерная для марки жесткость: большинство проданных в РФ машин изначально оснащались низкопрофильной резиной на дисках R19, а топовые комплектации – R20. Такая резина действительно способствует улучшению управляемости, да и внешний вид получается лучше. Но если вы хотите избавиться от грубых пробоев подвески, то единственный выход – установить колеса размерности 235/6R17. Выглядят они не столь пафосно, зато плавность хода улучшается радикально.

Любовь #2: надежность, безопасность, экономичность

Что еще ждут автолюбители от автомобиля марки Mercedes? Естественно, надежности! И вот в этом плане GLK своих владельцев не подводит. Конечно, были и детские болезни (прежде всего, характерные для автомобилей первых выпусков), были отзывные кампании, попадались и просто неудачные экземпляры… Но чем ближе к нашим дням, тем меньше шансов, что вы увидите отзыв в духе «постоянно ломался, замучил неисправностями, сосал деньги, как погружной насос, в общем, избавился и перекрестился». Собственно, такие отзывы о Mercedes GLK – вообще редкость.

А вот те, в которых владельцы указывают надежность в качестве одного из основных достоинств модели, наоборот, вполне обычны. «Замена масла в двигателе раз в 10 тыс., замена масла в АКП раз в 60 тыс. км. Двигатель и коробка на подходе к 200 000 км пробега ни разу не дали повод задуматься о том, что в них скоро нужно будет вкладываться», «До 200 000 ездить можно без серьёзных проблем», «Проехав на ней более 100 тысяч, могу сказать точно: верный и надежный, ни одной поломки, ни единого стука или скрипа. Машина – идеал. На данный момент пробег 223 тысячи, и все агрегаты стоят родные, поменяны только амортизаторы и пружины», «За 6 лет совместных приключений не было ситуации, в которой бы что-то вышло из строя», «Ездили на нем из Калининграда и в Париж, и в Германию, и в Хорватию на море, и в Чехию, и в Москву, и в Питер, и даже в Мурманск через Финляндию, и ещё кое-куда. Всё работает как часы!». И такого рода высказывания можно цитировать еще очень и очень долго.

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Отдельно владельцы отмечают надежность 2,1-литрового турбодизеля ОМ651, который вообще считается одним из самых беспроблемных мерседесовских моторов – не зря его ставили и на коммерческие модели, а также высочайшую коррозионную стойкость и прочность кузова: «Металл корпуса выше всяких похвал, пришлось подкрашивать только в одном месте, когда ударил камешек и не сразу увидел скол краски», «Сразу обратил внимание на толщину металла кузовных деталей – прожать поверхность пальцем трудно. Эта разница особенно чувствуется в сравнении с Форестером, у которого несильное нажатие в области заднего крыла грозит появлением вмятины».

Кстати, эта прочность кузова – еще один фактор, позитивно влияющий на безопасность. Про стабильность и прогнозируемость на дороге мы уже поговорили, но и пассивная безопасность GLK тоже на уровне. Вот, например, такое свидетельство: «Купил свой первый GLK в 2013 году, и через несколько месяцев – ДТП с тоталом, у меня лишь небольшой след от ремня и ушиб на правой руке от руля».

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Наконец, вопрос о топливной экономичности. Естественно, разные двигатели, которыми оснащался Mercedes GLK, имеют разные показатели. Но вот что интересно: практически все владельцы довольны экономичностью своих аппаратов! Естественно, самый большой аппетит у 3,5-литрового M272 мощностью 272 л.с., порядка 14-15 л/100 км летом и 16-17 л/100 км зимой. Но владельцы находят такой расход более чем приемлемым! А вот владельцы такого же мотора в трехлитровом варианте могут и пожаловаться, мол, 11-12 л/100 км – многовато… «Я был готов, что расход топлива будет больше, чем у Бэшки, реалии оказались еще суровее: по городу со средними пробками меньше 15-ти комп не показывает, если пробка тугая, то расход уверенно приближается к 20 л. Расход на трассе зависит не только от стиля вождения, но и от самой дороги: например, если еду в деревню, где по трассе нет ни спусков, ни подъемов, и где не приходится обгонять, то пару раз удалось достичь паспортного расхода в 8,5 литров на сотню. На той же трассе, но с обгонами обычно получается 9,5 л. Если ехать активней или если трасса с подъемами, то расход вылезает за 10 л… Но расхода больше 11-ти по трассе никогда не было. В целом, после бэшки констатирую: на бензин стало уходить в два раза больше денег».

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Нет единодушия и у владельцев версий с двухлитровой «четверкой» M274. Кто-то пишет, что расход по трассе при скорости 100-120 км/ч составляет 7 литров, а по городу можно уложиться в 8-10 литров на сотню, и это очень даже хорошо, кто-то отмечает, что расход заметно превышает официальные ТТХ: «Это я так давил на педаль или у автомобиля расход заметно превышает заявленный? Допустим, потихоньку ползу вечером домой и думаю: наверное, в заявленные 9 сейчас уложимся. Проверяю – 12. Если активно давить в пол, так ещё и по зиме, то это просто вёдрами. Зато по трассе ровно 6 литров и ни капли больше». Ну а дизель тут просто «вне политики, вне конкуренции». Конечно, все зависит от условий и тяжести ноги на педали газа, но, как правило, средний расход колеблется вокруг цифры 7 л/100 км, при спокойном и равномерном движении по трассе его и вовсе можно опустить до 4,5-5 л, хотя в городе зимой он может доходить до 10-11 л/100 км. Впрочем, и в городе расход получается очень разным. Если спокойно ехать в потоке, то укладываешься в 7,5-8,5 л/100 км, а если начать «рысачить», то, как пишут владельцы, и 14 – не предел.

Ненависть #1: цена обслуживания и ремонта

Обслуживание и ремонт автомобилей премиальных марок стоит дороже, чем массовых – это аксиома, и с ней никто не спорит. Mercedes – марка премиальная, так что на какую-то экономию в этом вопросе никто не рассчитывает. Но вот что интересно: более половины владельцев в своих отзывах отмечают дороговизну ТО в числе основных недостатков модели, а вот сами цифры расходов, которые они приводят, особого испуга не вызывают. Хотя, конечно, бывает по-всякому…

По свидетельству владельцев, цена ТО у официальных дилеров может составлять от 15 до 25 тысяч рублей, но вот «большое обслуживание» может обойтись и тысяч в 35-40. Только тут нужно учесть, что для того, чтобы уложиться в 15 000, нужно будет, скорее всего, закупить все необходимые расходники где-то на стороне. Тем не менее авторы отзывов достаточно категоричны: «Если не готов тратить деньги на обслуживание, брать не стоит. Машинка умная, сложная и требует квалифицированных рук».

Куда серьезней могут оказаться траты на предупредительный ремонт после покупки: «Вылез чек. Оказалось, проблема со звездой балансирного вала, цена замены 100 000 рублей», «Пришлось поменять расходники для данной модели по передней подвеске, так как уже начинались небольшие стуки. Весь ремонт обошелся примерно в 50 000 руб.», «Как-то на техобслуживании нашли какой-то сальник, и нужна была замена еще пары запчастей, за что выкатили 170 000 рублей, из них запчасти – около 45-50 тысяч», «За год и 30 000 пробега с (20 до 50 тысяч) потекла коробка. Чего не коснись, все очень дорого, особенно при сравнении с "корейцами" и "японцами". Замена прокладки коробки 95 000 рублей у дилера». Действительно, недешево…

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Конечно, на необходимость дорогого ремонта налетают не все владельцы. Пожалуй, более типичным является такой рассказ: «ТО каждые 10 тыс. км, цена 6500 руб. за масло с масляным фильтром плюс докупал свой воздушный и салонный фильтры на 2000-2500 руб. Ремонты на СТО у знакомых. После покупки заменил рычаги передней подвески комплектом на Лемфердер, около 35 000 руб. с работой. Замена пары вышедших из строя датчиков – около 5000 руб. Замена подушек двигателя и АКП – 32 000 руб. Замена болтов фиксации передних фар – 5000 руб. Каждые 20 000 км замена топливного фильтра – 5000 руб. и замена подшипника промежуточного вала (1000 руб.). На 80 000 км – замена масла АКП, 12 000 руб. Замена антифриза и тормозной жидкости каждые 30 тысяч км – 5000 руб. Это из обязательного. Чистил радиаторы за 8000 руб., ЕГР за 3000 руб., форсунки, все 4, – 12 000 руб. Все цены с учётом работы». Вроде бы и солидная сумма набегает, если сложить все вместе, но поскольку это затраты за несколько лет и более чем на 100 000 км пробега, то и не так уж страшно получается…

И все же любому, кто решит приобрести подержанный Mercedes GLK, стоит понимать, что на работе сэкономить можно (в крупных городах хватает неплохих сервисов, специализирующихся на автомобилях знаменитой марки), а вот запчасти, так или иначе, будут достаточно дороги. При этом использовать неоригинальные компоненты можно далеко не всегда: в целом ряде отзывов мне встретились утверждения, что «GLK не любит неоригинальные запчасти». Во всяком случае, это однозначно касается тормозных дисков и колодок… А оригинальные – они везде дороги, и не зря китайская антимонопольная служба выкатила иск против Mercedes-Benz, поскольку по их расчетам получилось, что если собрать автомобиль из оригинальных запчастей, то его цена получится в 12 раз выше рекомендованной цены у официального дилера.

Любовь #1: это Mercedes

«За малый период владения (около года) я осознал одно: есть Мерседес, и есть другое автомобили...». Такого рода высказывания можно найти в отзывах про любую модель штутгартской марки (хотя собирают автомобили Mercedes не только в Штутгарте, например, GLK сходили с конвейера завода в Бремене). И дело не только в отблесках славы культовых, вошедших в фольклор «шестисотых» и «гелендов», ложащихся на более доступные модели великой марки. Они и сами способны произвести впечатление. «Садишься и понимаешь, что это премиум», «По сравнению с бывшими у нас до этого Кашкаем и Тигуаном – просто другой уровень, как будто с Жигулей на иномарку пересел», «После Мерседеса трудно привыкать к другим машинам. Я их много перебрал: Toyota, Volkswagen, но сел в Мерседес, купил... и не пожалел ни разу за весь 9-летний период эксплуатации!».



Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



У GLK много плюсов, привлекающих возможных покупателей и позволяющих почувствовать, что это настоящий Mercedes: «Дизайн интерьера – это песня, очень красивый и необычный», «Отличная шумоизоляция. В городских пробках ты чувствуешь себя в полной изоляции», «Недаром говорят, что когда едешь в Mercedes, внешний мир с почтением отодвигается от тебя, и только ты вправе выбирать, на что обращать внимание. Такая независимость мне по душе!».

Не зря Mercedes был и остается одной из самых ликвидных марок на российском вторичном рынке, а GLK считается чуть ли не самой ликвидной моделью марки. И даже если после покупки вы вдруг поняли, что GLK – это не совсем то, что вам нужно, или просто пришла пора поменять машину, у вас есть все шансы проделать это без больших финансовых потерь: «Продал его быстро, так как это один из самых ликвидных мерсов», «Летом 2016 года приобрел у приятеля автомобиль 2012 года выпуска с пробегом 55 000 км. Отъездил 4,5 года, до пробега 180 000 км. Затем продал почти за те же деньги, за какие и купил».

Mercedes-Benz GLK-Klasse (X204) 2008–15



Наконец, никто не отменял того факта, что слова «Mercedes» и «престиж» стали почти что синонимами. Как пишет один из владельцев GLK в своем отзыве, «Респект и уважуха! Самое смешное, что больше всего меня зауважали охранники на всяких промзонах и стройках. Какой же у нас всё-таки народ: раз машина МБ, значит, человек большой... Я в общем-то к этому не стремился, но МБ (даже GLK) в глазах людей означает уже какой-то статус». Автор другого отзыва, в семье которого одновременно эксплуатируется Range Rover Evoque и Mercedes GLK, отмечает: «Статистика такова, что Мерс в Москве пропускают и благодарят гораздо чаще, чем Эвок».