Молодая семья подыскивает небольшой автомобиль популярной марки? Вы хотите купить вторую машину в семью для поездок по городу? Вам важно, чтобы автомобиль выделялся в транспортном потоке? Тогда почему бы не посмотреть на Nissan Juke – естественно, с пробегом. Так в свое время уже подумали нынешние владельцы этих машин и вряд ли разочаровались в их внешности. Но оказались ли они так же довольны остальными качествами кроссовера? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться непосредственно к владельцам, а точнее, к их отзывам. Этим и займемся.

После восторженных откликов в прессе, которые получил концепт Nissan Qazana, показанный в 2009 году на автосалоне в Женеве, руководство компании приняло окончательное решение «принять его за основу» и, отталкиваясь от него, разработать серийный компактный кроссовер. Сказано – сделано, и вот всего через год автомобиль, разработанный международной командой под руководством Такаши Ногучи в европейском и японском дизайн-центрах марки, дебютировал все в той же Женеве. Сборка автомобиля была запущена на трех площадках: для Европы, Австралии и Новой Зеландии – в английском Сандерленде, для Юго-Восточной Азии – в Индонезии, в городе Пурквакарта, и в Японии, на заводе Оппама в городе Йокосука – для всех остальных стран.

Автомобиль, получивший название Juke, был построен на втором поколении платформы Renault-Nissan B, получившей собственное имя Nissan V (на этой же платформе были построены такие популярные автомобили марки, как Note и Tiida второго поколения, Micra четвертого и электромобиль Leaf). Любопытно, что слово Juke, при всем созвучии с русским словом «жук» и определенном внешнем сходстве с этими жесткокрылыми насекомыми, никакого отношения к ним не имеет. Juke – это либо музыкальный автомат, либо быстрая смена чего-то. А еще в американском футболе так называется прием, когда игрок бежит с мячом, расталкивая плечами соперников и пробивая себе дорогу к воротам соперника.

Nissan Juke 2010–20



Серийная машина унаследовала от концепта развитые колесные арки (у дизайнеров такие очертания получили название «бутылка кока-колы»), купеобразные очертания кузова, лобовое стекло, напоминающее стекло гоночного шлема, и многоуровневую светотехнику с дневными ходовыми огнями, расположенными вдоль верхней грани передних крыльев. А вот от распашных дверей (с задними створками, открывающимися против хода автомобиля) конструкторы отказались. Зато автомобиль получил ручки задних дверей, утопленные в стойку, как на внедорожниках Pathfinder.

Nissan Juke оснащался несколькими вариантами 1,6-литровых четырехцилиндровых бензиновых моторов мощностью от 94 до 200 л.с., а также 1,5-литровым дизелем мощностью 110 л.с. В паре с ними могли работать 5- и 6-ступенчатые механические коробки, бесступенчатая трансмиссия X-Tronic, а также 6-ступенчатый «робот» (он ставился на спортивные версии Juke Nismo). Привод – передний или полный.

Nissan Juke 2010–20



Продажи Juke в России начались в 2011 году, и в основном на нашем рынке были представлены версии со 117-сильной бензиновой «четверкой» HR16DE в тандеме либо с механикой, либо с вариатором. Модель завоевала определенную популярность, но получила немалую дозу критики за ненадежность и капризность вариатора X-Tronic. Эта проблема была решена в 2014 году, когда автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, коснувшийся оформления облицовки радиатора, появления светодиодных фар и новых электронных систем.

В 2019 году продажи Nissan Juke были прекращены в связи с появлением второго поколения этой модели. Увы, в Россию новый Juke так и не пришел, а вот первое поколение пользуется определенным спросом на вторичном рынке, особенно автомобили 2014-2018 годов выпуска, у которых уже решена проблема надежности трансмиссии. Вот о них мы и поговорим… Сразу стоит признать, что цены на Nissan Juke 2014-2018 годов держатся на весьма высоком уровне, особенно в сравнении с возможными альтернативами. За машины 2014 года просят от 865 тысяч до 1,2 миллиона рублей, за Juke, выпущенные в 2018 – от 1,8 до 2,3 миллиона. А ведь за эти деньги можно купить, например, трехлетний Kia Soul с двухлитровым 150-сильным мотором и гидромеханическим автоматом. Тем не менее постоянно находятся те, кого привлекают компактность и дерзкий дизайн Juke. Что же, самое время посмотреть, что пишут в интернете об этом автомобиле его владельцы.

Ненависть #5: Имидж «женского автомобиля»

Наверное, сложно найти автомобиль, внешность которого оценивалась бы столь неоднозначно: диапазон оценок дизайна Nissan Juke колеблется от «законченный урод» до «уникальный и неповторимый», причем где-то посередине будут оценки типа «урод, но прекрасный в своем уродстве». Одно лишь остается неоспоримым: Juke нравится прекрасной половине человечества! В результате более чем существенную часть покупательской аудитории модели всегда составляли женщины, а Juke заработал репутацию не только городского, но и чисто «женского автомобиля», заняв рейтинге «дамских моделей» почетное второе место после Kia Picanto.

Nissan Juke 2010–20



Это подтверждают и отзывы, во многих из которых авторы-мужчины пишут: «На автомобиле ездит жена, а я беру иногда для поездок по городу». В этих, казалось бы, абсолютно мужских отзывах с разбором технических достоинств и недостатков можно найти такие оценки: «Настоящий любимец девушек, а уж они-то знают толк в красоте и брутальности», «Джук после рестайлинга вообще стал еще более интересным. Нравится он нашим женщинам, вот и все», «Для девушек самое то, что нужно».

Конечно, среди владельцев Nissan Juke хватает и мужчин, и, по сути, нет ничего зазорного в том, чтобы водить такой автомобиль (равно как и Kia Picanto, Mini Hatch или тем более Audi A1). Только нужно быть готовым к тому, что кое-кто из соседей по гаражам скривит губы и пробурчит: «Про дизайн – умолчу, что тёткам в кайф, мужику – срамота!».

Любовь #5: Дизайн

Детище Такаши Ногучи можно назвать действительно необычно выглядящим и эпатажным автомобилем. «Его неповторимая внешность может сравниться только с арт-автомобилями, и безразличных нет – его либо обожают, либо ненавидят», – пишет в отзыве один из владельцев, и это абсолютно точная оценка ситуации. Понятно, что среди купивших эту модель (хоть новой, в салоне, хоть на вторичке) «джуконенавистников» нет – они отсеялись еще на этапе выбора. Но и поклонники практически никогда не называют автомобиль «красивым», «элегантным» или «гармоничным». Все они делают упор именно на необычность и экстравагантность: «Машина с привлекательным и необычным дизайном! Скорее, для человека, вечно молодого душой, любящего что-то креативное как в жизни, так и на дороге», «Конечно, его дизайн на любителя, но мне лично нравится такая смелость дизайнеров», «Вызывающий, выделяющийся в потоке дизайн», «Автомобиль привлекает внимание на дорогах своим внешним видом».

Nissan Juke 2010–20



А вот дизайн интерьера, в котором ничего особенно экстравагантного как раз и нет, называют «исключительно симпатичным» и хвалят за красоту, ну а заодно – за удобство и хорошо читаемую комбинацию приборов.

Ненависть #4: Качество материалов, не лучшая мультимедиа

Увы, не все, что хорошо выглядит, можно назвать качественным. Во множестве отзывов авторы весьма критически описывают и отделочные материалы салона Nissan Juke, и качество сборки: «В салоне бедновато, пластик твёрдый», «Все хорошо, кроме плохого качества отделочных материалов: пластик очень слабый, играл на дверях так, что стёр краску, да и краска потерлась везде, где только возможно, даже при соприкосновении с резинками. Рельсы, на которых стоят сиденья передних пассажиров, облупились и покрылись ржавчиной через 6 месяцев эксплуатации из-за отсутствия грунтовки. Скрипы пластика – это нормально». Отдельно отмечают не самую стойкую обивку сидений: «Маркий текстиль салона, любые загрязнения надежно "въедались" в ткань», и по этому поводу многие владельцы сразу рекомендуют озаботиться чехлами – мол, после этого салон сразу станет существенно практичней.

Владельцам приходится самостоятельно предпринимать меры против стуков, причиной которых становятся те или иные внутрисалонные элементы: «В холод на неровностях бренчала крышка доступа к нише для домкрата – проклеил антискрипом, перестала бренчать, но что-то до сих пор бренчит в средней стойке», «В багажнике сделал крепежи для полок, убрал неприятный шум».

Nissan Juke 2010–20



Еще одним разочарованием стало головное медиаустройство. С одной стороны, вроде бы все нормально по функциям, есть навигация… С другой стороны, многие отмечают, что им не нравится, как эта навигация работает, и что существенно проще повесить на кронштейн смартфон. Не очень нравится и экран: «Что разочаровало в машине, так это экран мультимедиа – качество изображения оставляет желать лучшего». Конечно, с одной стороны, у головного устройства есть и плюсы: «Нравится, что отображает альбомы на экране и управляется с руля вне независимости от операционки телефона», а с другой – устройство может по непонятной причине взять и отключиться, а потом снова заработать. Опять же, как пишет один из авторов, «Зарядка для айфона – не просто зарядка: как только подключаешь, начинается музыка с этого айфона. Чего только не пробовали, чтобы она не играла, все бесполезно… Стали просто ненавидеть один и тот же трек. Очень назойливая штука». В общем, в некоторых отзывах авторы прямо так и пишут: «Рекомендую сразу заменить магнитолу».

Есть в салоне и эргономические огрехи, например, отсутствие подсветки кнопок стеклоподъемников, искать которые пассажирам приходится исключительно на ощупь. Точно такая же ситуация с кнопками управления подогревом сидений, хотите включить или выключить во время движения – на ощупь, только на ощупь.

Любовь #4: Обзорность

Обзорность относится к числу важнейших характеристик любого автомобиля, ведь от нее зависит и безопасность, и то, как вы будете воспринимать машину в самых разных условиях. Так вот, по практически консолидированному мнению авторов отзывов в интернете, с обзорностью у Джука полный порядок: «И главное его достоинство – это обзор. Очень хорошие и объемные зеркала, даже с малым стажем вождения водитель будет видеть самые скрытые места на дороге». В общем, и стойки ничему не мешают (по крайней мере, об этом никто не пишет), и зеркала оцениваются как большие, удобные и очень информативные. Ну а в сложных ситуациях, например, при маневрах на заставленной машинами парковке, вам поможет система кругового обзора (если, конечно, она есть в вашей комплектации).

Nissan Juke 2010–20



Конечно, есть и некие «но»: например, ряд авторов упоминает о мгновенно загрязняющихся в плохую погоду фарах, причем, по их словам, омыватель помогает в этой ситуации очень слабо. Не лучшим образом организована и очистка лобового стекла: «Зимой омыватель просто не справляется – льешь, льешь, и всё без толку. К слову, бачок омывателя стоит так, что человеку среднего роста заливать приходится, не глядя, потому как чтобы увидеть горловину, надо встать на табуретку». Но в основном такого рода недочеты воспринимаются как досадные мелочи, которые не способны испортить общее впечатление.

Ненависть #3: Вариатор и жесткая подвеска

Единственным доступным в России видом автоматической трансмиссии у Nissan Juke является вариатор X-Tronic (он же – CVT7, он же – Jatco JF015E), и стоит признать: на машинах 2010-2014 годов он оставил не самые лучшие впечатления, прежде всего – ненадежностью и дороговизной ремонта. Владельцы дорестайлинговых Nissan Juke (и не только) массово жаловались на разрушение подшипников входного вала и конусов, солнечной шестерни и планетарного механизма, а также выход из строя гидроблока, причем случиться все эти неприятности могли уже при пробеге менее 50 тысяч километров. А все потому, что этот вариатор разрабатывался в том числе для крохотных японских кей-каров и плохо переносил нагрузки, характерные для «нормальных» автомобилей, пусть даже компактного и субкомпактного класса.

Nissan Juke 2010–20



В 2015 году в конструкцию агрегата были внесены существенные изменения, резко повысившие его надежность, но, как говорится, «ложечки нашлись, а осадок остался». Вот и пишут владельцы в своих отзывах: «Вариатор брать не советую, ибо слышал много нехорошего о нем, очень дорогой ремонт либо вообще замена». Да и «находятся ложечки» тоже далеко не всегда: «Вариаторы очень слабые. Второй раз ремонтируем при пробеге 60 тыс. км. Мастер по КПП рассказал, что это самые слабые вариаторы, существующие в природе», хотя кто-то отзывается несколько мягче: «Вариатор – это, конечно, самая слабая часть этих автомобилей, но при бережном использовании может прослужить достаточно долго».

Впрочем, надежность – это еще не все: эти агрегаты весьма требовательны к манере езды и условиям: «Вариатор удивил слабой реакцией и стабильно высокими оборотами, ускорение не растет линейно в соответствии с положением педали газа и открытым на всю катушку дросселем. В итоге много звука и вялое ускорение, даже в режиме спорт», «Я с трудом привыкал к коробке – приходилось учиться правильно подавать газ педалью для плавного ускорения», «Машина с первого дня ездила, пинаясь, как коза (куда только ни обращался, говорят для вариатора все ОК). Ну ладно, постепенно приноровился не давить резко на газ, и дергать стала меньше».

Хуже другое: вариатор JF015E не любит резких ускорений, так что при обгоне вам наверняка придётся мириться с истошным ревом мотора. Кроме того, из-за вариатора не рекомендуется буксовать, упираться в бордюр, постоянно двигаться на высокой скорости… И если два последних правила ещё можно выполнить, то не буксовать зимой или весной на неочищенных улицах со льдом под снегом, по мнению авторов отзывов, практически невозможно…

Nissan Juke 2010–20



А еще, помимо вариатора, впечатление от автомобиля может портить подвеска. Тут, правда, оценки не столь однозначны. Кто-то пишет, что «подвеска отрабатывает очень хорошо, кочки проходит очень мягко, в салоне абсолютно не слышно никаких посторонних шумов подвески – прямо очень порадовало», кто-то аккуратно сетует, что «подвеска, конечно, немного жёсткая на кочках, но в городе машина чувствует себя уверенно и комфортно», кто-то откровенно недоволен: «Автомобиль не любит плохих дорог (каждая неровность сотрясает кузов) и нестандартных «лежачих полицейских» (при съезде с них передняя подвеска сильно стучит)», а кто-то пытается дать некую сбалансированную оценку: «Не скажу, что она прямо очень жесткая, но и не мягкая, что-то посередине, но чуть-чуть ближе к жесткой». В любом случае авторы многих отзывов ничего о подвеске не пишут, но отмечают ее избыточную жесткость в числе недостатков.

Любовь #3: Городская эксплуатация и проходимость

В большинстве положительных отзывов (а явно отрицательных про эту модель не так уж и много) авторы явственно подчеркивают городской характер Nissan Juke. Именно в городе этот автомобиль наиболее уместен, здесь полнее всего раскрываются его достоинства и менее всего чувствуются недостатки. Во-первых, компактность упрощает поиск свободного места на парковках: «Удобно парковаться в любом месте». Во-вторых, маневренность и обзорность: «Очень удобно ездить на нём по дворам», «Очень довольна своей покупкой: шустренький, маневренный». В третьих – динамика в городском диапазоне скоростей. Недаром в очень многих отзывах звучит слово «шустрый»: «Хватает как для обгона, так и для выезда со двора, чтобы сразу встать в поток», «Много машин может оставить позади себя на светофоре при старте», «Шустрый автомобиль, для города самое то», «Шустрая в городе, что правда – то правда»… Тут, правда, впечатление несколько портит дергающийся в пробках вариатор. Зато во многих отзывах авторы отмечают, что на дальние расстояния лучше на нем не ездить, поскольку и жестковат, и «больше 110 не едет».

Но, пожалуй, больше всего владельцев радует «городская проходимость»: «К плюсам, безусловно, можно отнести прекрасную геометрическую проходимость (городские бордюры абсолютно не опасны)». В принципе, 180 мм дорожного просвета и короткие свесы не ограничивают ареал обитания Джука городскими улицами: «За счёт клиренса легко съехать с асфальта – на пляж, на дачу... Даже не задумываешься, а проедет ли он тут», «Небольшие свесы и достаточный дорожный просвет позволяют без проблем съезжать на просёлок».

Nissan Juke 2010–20



Несколько менее однозначны оценки возможностей движения Nissan Juke по снегу. Одни владельцы пишут, мол, на нем хорошо передвигаться на наших дорогах, особенно в зимнее время, и вообще эксплуатация зимой никаких проблем не вызывала. Другие призывают не переоценивать возможности автомобиля: «Несмотря на то, что Juke выглядит кроссовером, застрять на нем элементарно: чуть заедешь в снег при выезде с парковки, как передние колеса повисают и беспомощно прокручиваются», «Высокий клиренс позволяет преодолевать неглубокие колеи и тому подобное, но не стоит забывать, что автомобиль переднеприводный, и, переоценив возможности, можно потратить много времени». Ну а третьи и вовсе выражаются достаточно категорично: «Никакая проходимость зимой. В снежной целине просто вязнет», «По зимнему заснеженному городу слабая проходимость без полного привода». Стоит, правда, признать, что такие негативные оценки звучат достаточно редко, и в основной своей массе владельцы признают, что Juke вполне хорош для поездок по городу и коротких вылазок на природу – правда, в ограниченном составе.

Ненависть #2: Шумоизоляция, подкрылки, металл

Довольно во многих отзывах звучат претензии к кузову автомобиля, и касаются они, главным образом, шумоизоляции. Понятно, что оценка владельцами уровня акустического комфорта является весьма субъективной, Кто-то аккуратно отмечает, что «Шумоизоляция тоже могла бы быть получше», а кто-то рубит с плеча: «Шумоизоляция отвратительная», «Я пересел на Шкоду Йети и вздохнул. Эта машина, хоть и не «миленькая, красненькая», зато шумка такая, что шепотом говорить можно, не то что в Джуке».

При всей субъективности этих оценок ряд моментов основан на вполне конкретных фактах. Ну вот такой, например: в целом ряде отзывов упоминается проблема с задними арками. «Слабенькая шумоизоляция, в том числе из-за отсутствия подкрылков в задних арках (можно установить подкрылки, но штатных мест для крепления нет)», «До этого ездил на Мегане 1999 года, думал, что очень шумная машина, однако этот жук жужжит похлеще. Все как-то гудит, сверчков нет – именно гул, а те, кто сзади сидят, если по плохому асфальту едешь, начинают орать, так как сами себя не слышат».

У отсутствующих задних подкрылков есть и другие неприятные последствия: осенью, зимой и весной в нише перед колесом собирается грязь и снежно-солевая каша, что грозит ускоренной коррозией. Отмечают владельцы и не самую удачную форму пластиковых накладок на порогах, что в сочетании с «пухлыми» дверями приводит к тому, что весь «шлак» из-под передних колёс летит на переднюю дверь. Ну а в итоге, по их мнению, нижняя часть дверей постоянно в грязи, а на лакокрасочном покрытии появляются многочисленные сколы. Причем, судя по отзывам, установка более длинных брызговиков только смещает «точку обстрела» ближе к задней двери.

Nissan Juke 2010–20



Возвращаясь к вопросу шумоизоляции, можно сказать, что очень многие авторы в своих отзывах призывают заняться этим вопросом сразу после покупки: «Что касается шумоизоляции, мое мнение – нужно все таки проклеить двери, не так уж это затратно и сложно», «Сделал сразу полную шумку за 27 000 рублей, и проблема из минусов ушла».

Еще одним предметом критики стал очень тонкий металл кузовных панелей и недостаточная жесткость кузова на кручение: «После парковок одной стороной на бордюр с не слишком частым открыванием багажника резиновый упор пятой двери протер краску в выемке на бампере», «Абсолютная правда про заднюю дверь, если машина стоит неровно – ее перекашивает, и срабатывает сигнализация». Ну и вот такая ситуация, описанная в одном из отзывов: «На даче сдуру поставил машину под яблоней, а утром количество упавших яблок можно было сосчитать по вмятинам». По счастью, недостаточная толщина металла несколько компенсируется довольно качественным лакокрасочным покрытием.

Любовь #2: ESP и другие помощники

Владельцы Nissan Juke весьма положительно оценивают электронное оснащение своих автомобилей. Прежде всего им нравится корректная работа систем стабилизации, особенно зимой: «Во время зимней эксплуатации отметил идеально настроенную ESP. В нужный момент она вмешивается в управление автомобилем на скользкой дороге и позволяет исправлять ошибки, допущенные при маневрировании», «Системы справляются со всеми невзгодами и тактично помогают водителю держать ровный курс. Очень сбалансированно работает курсовая, не вмешиваясь, когда это не нужно, и четко контролируя ситуацию, когда это необходимо».

Nissan Juke 2010–20



Весьма полезными считают владельцы и целый ряд других вспомогательных систем (навигации, кругового обзора, мониторинга слепых зон и контроля полосы движения): «Сразу скажу, что эти опции отнюдь не излишни, а очень даже полезны. Они не раз облегчали управление и предупреждали опасные ситуации», «Внутренний, так сказать, интеллект достаточно развит, и он помогает новичкам. Видит даже мотоциклистов и предупреждает об их приближении – что, я считаю, очень круто».

Так, правда, думают не все. Можно встретить, например, и такую точку зрения: «Если повелись на «Ой, какая она миленькая, красненькая и блестящая», покупайте без всяких наворотов – от них только головная боль. Для езды по городу и на дачу в неспешном режиме – комфортно, а в быстром будете дергаться, как бы чего не вышло». Стоит признать, что таких «фундаменталистов» меньшинство, а основную массу владельцев насыщенность автомобиля электроникой вполне устраивает.

Ненависть #1: Багажник и место на втором ряду

Главное, что должен помнить человек, записавший Juke в «шорт-лист» возможных покупок на вторичном рынке, так это то, что автомобиль очень маленький, и что он не относится к числу моделей, о которых говорят «внутри больше, чем снаружи». Объем багажника полноприводных версий составляет всего 207 литров, переднеприводных – побольше, 351 литр, и похоже, что это объем «под крышу». В общем, владельцы пишут, что багажник есть, но увезёте вы в нем разве что чемодан и небольшую сумку. Можно еще убрать фальшпол, и тогда в образовавшиеся ниши вы сумеете распихать всякие мелочи. В любом случае для того чтобы отправиться в сколь-нибудь дальнюю поездку с парой больших чемоданов, задние сиденья придется сложить, а автор единственного отзыва, который описывает выезд на рыбалку в дельту Волги с надувной лодкой, мотором, палаткой и прочим полевым скарбом отмечает, что для такой поездки он задний диван попросту демонтировал. В огромном числе отзывов именно маленький багажник отмечен в числе главных минусов модели, а некоторые их авторы пишут, что размер багажника стал главной причиной продажи после того, как семья подросла.

Nissan Juke 2010–20



И это было бы полбеды, если бы конструкторы пожертвовали размерами багажника в пользу простора в салоне. Но нет… «В салоне места маловато сзади, неудобно садиться и выходить», «На заднем сиденье комфортно могут сидеть только дети», «Машина однозначно для двоих (исключение – маленький ребенок или два). Их можно посадить назад, и их коленки не будут упираться в передние сиденья». Естественно, при этом о перевозке в багажнике детских колясок, велосипедов, снегокатов или чего-либо в этом роде и речи идти не может, ну а «взрослый» педальный транспорт однозначно можно перевозить, только пользуясь специальным багажником на крыше.

Nissan Juke 2010–20



Плюс ко всему учтите, что дверь, ведущая на второй ряд, очень узкая: «Забираться на задний ряд неудобно: взрослые постоянно цепляют обувью обшивку двери, а застёжками и клёпками на одежде – накладку между дверью и сиденьями, и теперь там все в потёртостях и царапинах». Одним словом, если в принципе ваша жизнь подразумевает, что периодически вам предстоит вывозить на дачу не только жену и ребенка (с вещами и игрушками), но и тестя с тещей (в комплекте с рассадой), то будьте уверены, Juke для такой операции совершенно не подходит. В отзывах владельцы пишут, что это прекрасный автомобиль для 1-2 человек на все случаи жизни, что водитель и передний пассажир чувствуют себя весьма вольготно, что если это не единственный автомобиль в семье, то маленький багажник и теснота на заднем диване перестают быть сколь-нибудь существенной проблемой… Но это не отменяет того факта, что на роль единственного семейного автомобиля Juke совершенно не годится.

Любовь #1: Надежность и экономичность

Как я уже сказал, Nissan Juke уместней всего использовать в качестве второго автомобиля в семье, а это значит, что его эксплуатация не должна тяжким бременем ложиться на семейный бюджет. И в этом плане все обстоит весьма неплохо! Сумма ежегодного транспортного налога на 117-сильную версию в Москве и Питере составит 2995 рублей, стоимость ТО (10-15 тысяч рублей) оценивается как «вполне приемлемая», каско+ОСАГО – порядка 50-56 тысяч.

Nissan Juke 2010–20



Но еще важнее, что владельцы оценивают Juke как очень надежный автомобиль. В огромном количестве отзывов можно встретить такие фразы: «Проехал на нём 120 тысяч километров, проблем никаких нет», «Автомобиль прослужил уже 6 лет, никаких проблем с ремонтом не было», «За пять с половиной лет ничего, кроме масла, фильтров и колодок, не менял», «За 4 года владения авто ни разу не подвёл», «Проехал 50 000 км, за это время никаких неприятностей не было, только регламентные ТО». Высказываний такого рода – просто великое множество…

Так что, вообще ничего ни у кого не ломается? Нет, конечно. Как известно, «все, что сделано человеком, может быть им сломано». Есть у Nissan Juke определенные болячки – например, рвутся резинки на опоре двигателя, может быть подвержена коррозии силовая проводка, из-за чего аккумулятор перестает получать заряд и полностью разряжается, возможны и проблемы с вариатором (хотя, как уже было отмечено, после 2015 года они встречаются достаточно редко). Но в целом мне не попалось ни одного отзыва, в котором описывался бы Juke, буквально изнуривший своего владельца постоянными ремонтами. Нужно только учесть, что есть один вид ремонта, который может очень здорово ударить по карману. Наверное, вы поняли, что речь идет о кузовном ремонте. Автор одного из отзывов описывает ситуацию так: «Жена один раз попала в ДТП, врезалась во впередиидущую машину – не сильно, даже подушки не сработали, и уехала она преспокойно сама своим ходом. Но страховая насчитала ремонт на 350 000 рублей, то есть треть стоимости машины».

Nissan Juke 2010–20



Что же касается топливной экономичности, то тут практически все владельцы абсолютно солидарны: этот параметр их более чем устраивает. В своих отзывах они пишут: «Что касается расхода топлива, это идеал мечтаний, город – 8 л/100 км, трасса – 6-7 л/100 км», «Расход тоже радует, даже на прогревах 9 литров, летом 6», «Радует небольшой расход топлива, на трассе 6-7 литров, в городе 8-10», и только некоторые ворчат, что 10 литров на сотню – это многовато для двигателя с объемом 1,6 литра. Тем не менее можно констатировать, что расход вполне соответствует заявленному в официальных технических характеристиках, и что даже небольшого по объему (всего 46 л) топливного бака даже в городе хватает, как правило, на 450 км.

Ну а в целом автомобиль оказывается весьма экономичным по всем параметрам: «До этого у меня была BMW 328, и средние затраты в месяц были значительно выше, раза в 3, плюс штрафы приходили ежемесячно. На Джуке все проще, бензина идет в 2 раза меньше, а штрафов нет вообще».